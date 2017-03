FÅTT TILLIT: Åge Hareide (t.h.) og Jannik Vestergaard etter landskampen mot Armenia i september. Vestergaard har fått mye tillit under Hareide. Nordmannen tok over som landslagssjef for Danmark i fjor vår. Foto: Liselotte Sabroe (NTB scanpix)

Vestergaard-ros til Åge Hareide

Borussia Mönchengladbach-stopper Jannik Vestergaard mener det danske landslaget i fotball er på rett spor under Åge Hareide.