VG: Oslo fotballkrets vil kaste fotballpresident Terje Svendsen

Ifølge avisen skal landets største fotballkrets ha sendt en oppfordring om dette til valgkomiteen i Norges Fotballforbund før tinget i starten av mars.

Mye av grunnen skal være det kretsen opplever som en skuffende satsing på kvinne- og breddefotball.

- Vi aksepterer ikke premisset som mange – dagens NFF-styre inkludert – legger til grunn: At markedet skal styre utviklingen. Det stopper jevnt og trutt en viktig debatt, sier kretsleder i Oslo, Kenneth B. Eriksen, til VG.

Dagens medieavtale skal ikke reforhandles før den utløper om fem år, men Eriksen ønsker allerede nå å jobbe for at kvinne- og breddefotballen får en mye større del av mediekaken enn i dag.

På spørsmål fra VG om Oslo Fotballkrets synes Svendsen er for passiv hva gjelder kvinnefotball, svarer han at hele NFF som organisasjon er for passiv.

- Men Svendsen gir ikke alle de rette signalene. Han er med på endringene som kommer, men det går ikke fort nok og det er ikke nok. I tillegg står han inne for den begrensningen som ligger i dagens medieavtale, mener Eriksen.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke svart på VGs telefonhenvendelser, men via kommunikasjonssjef Svein Graff har avisen fått denne uttalelsen tilsendt på epost.

«Forbundsstyrets oppgave er å gjøre prioriteringer på vegne av hele norsk fotball innenfor den totale økonomien vi har til rådighet. For inneværende år overføres 27 millioner kroner til kvinnefotball – et høyere beløp enn land som Sverige, England og Nederland», står det i e-posten.

Det gis ikke noen kommentarer rundt ønsket om presidentens avgang.

Svendsen ble valgt til ny president i Norges Fotballforbund så sent som i februar 2016.



