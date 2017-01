VG: Solbakken sier nei til Norge

ANNONSE

Ståle Solbakken (48) har sagt nei til videre forhandlinger med Norges Fotballforbund om å ta over det norske landslaget, melder VG.

- Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier Solbakken til VG.

Ifølge avisen skal Solbakken ha strukket seg langt, men har ikke klart å komme fram til en ordning som gjør at han kan takke ja til å bli Norges neste landslagssjef. Ifølge VG skal FC København-treneren også hele veien oppfordret NFF til å ha kontakt med andre kandidater.

- Vi har aldri diskutert lønn, vi kom aldri så langt. Jeg har 18 måneder igjen av kontrakten med FCK, og eneste muligheten i øyeblikket var å begynne i jobben sommeren 2018. Etter masse tenking frem og tilbake så fant jeg ut at det var ingen optimal løsning for noen, sier Solbakken til VG.

Etter det Nettavisen erfarer skal tidligere Stabæk-trener Bob Bradley være en kandidatene NFF har hatt konkrete samtaler med. Amerikaneren har stått uten jobb siden han forlot Swansea like før nyttår. Ifølge kilder Nettavisen har pratet med har Bradley fått skissert et muntlig tilbud fra NFF om mulige betingelser for å ta over etter Per-Mathias Høgmo som ny landslagssjef. Nettavisen kjenner ikke til om det er opprettet ny kontakt mellom Bradley og NFF etter at NFF nå ifølge VG først valgte å forhandle med Solbakken, og at Solbakken har takket nei.

Det skal riktignok være stor interesse for Bradley, som ledet Stabæk til en overraskende 3. plass i Eliteserien i 2015. Han har dog snakket varmt om tiden i Norge, og Bradleys agent Ron Waxman har tidligere bekreftet at Bradley ville være interessert i Norge-jobben.

- Bob likte seg godt i Norge, og koste seg de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, uttalte Waxman til VG da.

