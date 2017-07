Viasat får ikke vise Rosenborgs bortekamp mot Celtic

Skottene ønsker ikke at kampen skal gå på TV.

Viasat opplyser mandag kveld at kanalen ikke får kjøpe rettighetene til Rosenborgs bortekamp med Celtic i Champions League-kvalifiseringen.

Det er den skotske klubben som sitter på disse rettighetene.

Kampen spilles 26. juli. Viasat har skaffet seg rettighetene til å vise returoppgjøret mellom klubbene på Lerkendal, 2. august.

Viasat-kommentator Daniel Høglund skriver på Twitter mandag kveld at det ikke skal handle om penger, men at Celtic ikke ønsker at kampen skal gå på TV i det hele tatt.

Den skotske storklubben skal ifølge Høglund være redd for at ulovlig streaming kan ødelegge for tilskuertallene på Celtic Park.

Viasat bekrefter også i en pressemelding at de ikke får kjøpe kampen.

- Vi har forsøkt å sikre oss rettighetene til å vise oppgjøret i flere dager, men Celtic ønsker dessverre ikke å selge, sier Anne Tufte, sportssjef i MTG Sport i en pressemelding mandag kveld.

Rosenborg møter Celtic i den tredje runden av kvalifiseringen til høstens Champions League. Skulle trønderne gå videre, vil de komme inn i play off-runden til den gjeveste europacupen.

Sist gang trønderne kvalifiserte seg til gruppespillet i Champions League, var tilbake i 2007/08-sesongen.

At dette er mulig for en klubb å gjøre i 2017 viser tydelig at UEFA må på banen og sørge for at DE og ikke klubbene selv kan bestemme slik. — Daniel Høglund (@ViasatDaniel) July 24, 2017

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!