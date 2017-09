VIF-Ejuke (19) senket Brann

Vålerenga tok søndag kveld et viktig steg bort fra nedrykksstriden. I klubbens første seier på ny stadion ble Brann beseiret 2-1, og det på dramatisk vis.

VÅLERENGA - BRANN 2-1:

VALLE (Nettavisen): Ikke før kampuret viste 82 spilte minutter falt avgjørelsen, og det var VIFs talentfulle nigerianer Chidera Ejuke (19) som avgjorde kampen med sin 2-1-scoring.

Foran 10.051 tilskuere spilte Vålerenga en god kamp og tok til slutt en fortjent seier mot bergenserne.

Meget viktig for VIF

Og de tre poengene er mildt sagt viktige for Ronny Deilas mannskap.

Vålerengas 27 poeng gjør at det nå er to poeng ned til Aalesund på kvalik, og blåtrøyene har i tillegg én kamp mindre spilt. Dermed har oslolaget sikret seg en kjærkommen pustepause i jakten på fornyet eliteseriekontrakt.

For Branns del betyr tapet av de trolig én gang for alle kan glemme å gi Rosenborg kamp om gullet. Nå er det ti poeng opp til trønderne med syv kamper igjen å spille.

LES OGSÅ: Detaljert kampreferat

Kampen var bare åtte minutter gammel da hjemmelaget tok ledelsen. En avslutning fra Chidera Ejuke gikk via en Brann-spiller og landet i føttene på Samúel Kari Fridjónsson (21), før islendingen tok ned ballen med en nydelig førstetouch og på lekent vis pirket ballen forbi Piotr Leciejewski og i mål fra fem meter.

I forkant av målet ble trolig Brann snytt for et soleklart frispark etter en holding, men dommeren vinket spillet videre, VIF gikk i angrep og tok ledelsen. Og vips ledet Vålerenga for første gang en fotballkamp i sin egen storstue.

Etter 20 minutter kunne gjestene fort ha utlignet, men oppofrende spill og en glimrende keeperinvolvering ville det annerledes. Formspilleren Deyver Vega fikk stå helt alene på fem meter og ta ned et innlegg fra Amin Nouri, men avslutningen på volley ble reddet på fenomenalt vis av Adam Larsen Kwarasey. På returen ble det klabb og babb, men VIF fikk avverget og kunne puste lettet ut.

To minutter senere var det Branns tur til å trekke pusten, og hjemmefansen måtte skuffet konstatere at skuddet fra kaptein Christian Grindheim smalt i tverrliggeren og gikk ut. Der var VIF nær å doble ledelsen.

Rett før pause kunne VIF scoret igjen. Og denne gangen burde de funnet nettmaskene. Daniel Berntsen fosset frem og fant Fridjónsson med en pasning 45 grader ut i feltet. Leciejewski reddet forsøket fra islendingen, men returen falt rett i beina på Ejuke. Nigerianeren skjøt imidlertid over fra fem meter. Dermed sto det 1-0 da lagene gikk til pause.

BURDE SCORET: Her kunne og burde Chidera Ejuke økt ledelsen for hjemmelaget.

Haugens femte



Andre omgang var bare seks minutter gammel da Brann utlignet. Vega banket et innlegg inn i boksen, og der valgte Larsen Kwarasey å forsøke å holde ballen i stedet for å bokse. I stedet havnet ballen i farlig rom rett foran mål, og Fredrik Haugen hadde en enkel jobb med å sette inn 1-1-scoringen fra ti meter. Scoringen var Haugens femte for sesongen, og dermed var lagene like langt.

Begge lag jaktet den avgjørende scoringen, men de store sjansene lot vente på seg etter utligningen. Men syv minutter før slutt falt avgjørelsen.

Ejuke, som bommet på den store sjansen før pause, fikk ballen på 15 meter og fyrte av. Det angrer han ikke på, for ballen snek seg inn nede i venstre hjørne bak en utspilt Leciejewski.

Dermed tok VIF tre meget viktige poeng søndag kveld.

Branns neste kamp spilles hjemme mot Kristiansund førstkommende fredag. Vålerengas møter Stabæk på Nadderud dagen etter.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken