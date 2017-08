Viking har signert den franskfødte spissen Ghislain Guessan (24) på en kontrakt ut året.

Det bekrefter Viking på sin hjemmeside torsdag.

Guessan har vært kontraktløs de siste månedene etter å ha tilbrakt den siste tiden i algerisk fotball.

24-åringen kunne derfor signere for tabelljumbo Viking i Eliteserien til tross for at overgangsvinduet stengte forrige uke.

Guessan har fortid fra akademiet til franske Nantes. Han vil være spilleklar til Vikings bortekamp mot Sandefjord 10. september.

(©NTB)