Viking klamrer seg til håpet - vant borte mot Kristiansund

Eliteserien desiderte bunnlag tok med seg tre poeng på bortebane.

KRISTIANSUND - VIKING 0-2:

Mål av Julian Ryerson og Kristoffer Haugen var nok til å sikre Viking tre poeng i bortekampen mot Kristiansund.

Med 18 poeng etter 25 kamper har siddisene sprøytet inn litt mer tro på at det er mulig å overleve i Eliteserien.

Ti poeng skiller opp til helt trygg grunn med fem kamper igjen å spille, mens avstanden fram til Aalesund på kvalikplassen er krympet til sju poeng.

- Jeg har hørt en vis mann har sagt at det er «hope in a hanging snore». Jeg aner ikke hva det betyr, men jeg blir med på det. Vi har ikke gitt opp og vi viste det i dag, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport etter kampen.

- Kjekt og gøy



Han fikk støtte av målscorer Kristoffer Haugen.

- Først og fremst er det kjekt å vinne igjen. Vi bestemte oss for å ha det gøy i dag og jeg følte vi fikk bra kontroll defensivt utover i andreomgang.

Burchnalls menn har slitt i motgang omtrent i hele sesongen igjennom, og har gang på gang mistet viktige poeng på slutten av kampene.

I søndagens kamp mot Kristiansund ble det ikke mer å fortvile over for Viking. Etter KBK-backen Aliou Colys andre gule kort midtveis i andre omgang var ikke gjestenes føring på to mål nevneverdig truet.

Coly var urutinert da han kom på etterskudd, og tok et grep i skulderen til Tommy Høiland. Viking-spissen gikk med, og dommer Martin Ende Høvik dro opp et gult kort, etterfulgt av det røde til Coly.

Mest effektivitet



Kristiansund skapte noen småfarligheter på dødballer innledningsvis, men det var Viking som hadde den første avslutningen.

Steffen Ernemann slo en corner og fikk ballen tilbake ute på kanten. Dansken forsøkte å bøye ballen bort i lengste kryss, men skjøt både for høyt og litt for langt ut mot motsatt side.

Etter et kvarters spill gjorde Zymer Bytyqi en sterk jobb med å ta seg forbi vertenes forsvar på Vikings venstrekant. Vingen fant Julian Ryerson like foran mål, og sistnevnte fikk strukket ut høyrefoten nok til å styre inn kampens første scoring.

Liridon Kalludra burde ha utlignet like etter. Svensken fikk ballen perfekt fra Jean Allasane Mendy ute til høyre, og hadde bare Amund Wichne mellom seg og målet.

Men Vikings unge målvakt reddet forsøket mesterlig.

Temperatur



Tenningen hos spillerne hadde allerede vært høy i de første minuttene. Og det ble ikke mindre tydelig da Aliou Coly løp ned Mathias Bringaker like utenfor KBK-feltet på en farlig overgang.

Bortelaget ville ha straffe av dommer Kristoffer Hagenes, men ble ikke idømt annet et frispark og et gult kort for protester til Ernemann. Frisparket skjøt Bytyqi via tverrligeren og over.

Etter pausen viste Viking seg også som det giftigste mannskapet. Et presist innlegg fra Ryerson fant Kristoffer Haugen etter 62 minutter.

Backen så ut som en avslutter av høy rang da han nikket inn 0-2.

Kristiansund forsøkte seg mest framover, også etter utvisningen, men oppofrende Viking-spillere fikk hindret et nytt nervedrama og tap av poeng på tampen.

Mest sett siste uken