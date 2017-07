Viking-marerittet fortsetter

Hadde ledelsen i ett minutt mot Sogndal.

VIKING - SOGNDAL 1-1:

Viking har ikke hatt marginene på sin side den siste tiden. Sist helg hentet Stavanger-laget opp 0-2 mot Molde, bare for å få den avgjørende 2-3-scoringen i trynet på overtid.

Uka før mistet de seieren hjemme mot Haugesund to minutter før full tid, da Vegard Skjerve utlignet for gjestene, mens Lillestrøm sikret 1-0-seier over jumbolaget i Eliteserien helgen før det igjen med en scoring på overtid på Åråsen.

Resultatene har ikke gått Vikings vei, det kan man trygt si, og derfor var laget avhengig av en seier over Sogndal på søndag for ikke å miste alt håp aller nederst på eliteserietabellen.

- Har bare oss selv å takke

Men etter at Viking tok ledelsen mot Sogndal tok det bare ett minutt før det var balanse i stillingen, og kampen mellom de to lagene endte 1-1. Det fører til mer frustrasjon i Viking-leiren.

- Vi roter det til nok en gang. Vi går opp i 1-0, og det første som skjer er at vi slipper dem til fra avspark. Vi har bare oss selv å takke for at vi slipper inn 1-1, sa Vikings målscorer Rasmus Martinsens til Eurosport etter kampen.

Trener Ian Burchnall er minst like irritert som sin målscorer.

- Det er frustrerende. Når man møter lag som dette dreper de rytmen, dreper tempoet, jeg kan kjenne fansens frustrasjon. Man trenger mål i slike kamper, for da åpner kampen seg opp. Og da må vi klare å holde på ledelsen i mer enn ett minutt. Vi må bli mer disiplinerte, spesielt i forsvar, sier Burchnall til NTB etter kampen.

Kortvarig glede

Før søndagens oppgjør hadde Viking kun ni poeng etter halvspilt serie, seks poeng bak kvalikplassen, og styrte mot et sikkert nedrykk fra den øverste divisjonen i Norge - der de har hatt fast plass siden 1989.

Men de i Stavanger-regionen som håpet på en opptur mot Sogndal, måtte tusle skuffet fra stadion nok en gang.

Etter en målløs førsteomgang, der gjestene var nærmest scoring, så det riktignok lovende ut da Rasmus Martinsen headet Viking i ledelsen på et hjørnespark etter 66 minutter.

Publikum hoppet av glede på tribunen, og mange så mulighetene for at Viking skulle ta sin tredje trepoenger for året som store.

- Se hvor mye dette her betyr for hjemmefansen! utbrøt Max-kommentator Amund Lutnæs da Martinsen hadde kriget inn ledelsen. Men jubelen stilnet fort på Viking Stadion.

Umiddelbar utligning

Bare minuttet etterpå feilberegnet nemlig Viking-keeper Iven Austbø et innlegg fra Sogndals Eirik Schulze, og Martin Ramsland fikk pirket med seg ballen forbi sisteskansen. Deretter hadde han en svært enkel jobb med å sende den i det åpne buret, og plutselig var lagene like langt igjen.

- Det var ikke lenge Viking var i drømmeland, kommenterte Lutnæs.

Gedigen sjanse på overtid

Utover i andre omgang jaktet Viking en avgjørende scoring, mens Sogndal på sin side festet sin lit til at kontringer kunne sikre dem alle poengene på Viking Stadion.

Ingen lyktes, noe gjestene fra Sogndal garantert er mest fornøyd med.

På overtid fikk innbytter Zymer Bytyqi en gedigen sjanse for Viking, men Sogndal-keeper Mathias Dyngeland sto i veien og sikret det ene poenget for gjestene.

1-1-resultatet betyr at Sogndal fortsatt befinner seg på ellevteplass på tabellen, tre poeng foran Kristiansund som nå innehar kvalikplassen.

Viking på sin side ser mer og mer fortapte ut, med bare ti poeng på 16 kamper. Opp til Kristiansund skiller det nå sju poeng.

