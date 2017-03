Viking slipper Ibrahim gratis til Vålerenga

ANNONSE

Viking slipper midtbanespilleren Abdisalam Ibrahim gratis til Vålerenga for å slippe lønnsutgiftene.

Overfor Nettavisen bekrefter Viking-trener Ian Burchnall opplysningene, som VG først kom med fredag.

- Jeg tror han er på medisinsk sjekk nå. Vi har tillatt han å dra ned for å snakke med Vålerenga, så han er i Oslo akkurat nå, sier Burchall til Nettavisen.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

- Har ikke penger

Stavanger-klubben sliter økonomisk, og Burchnall erkjenner at det kun er økonomiske motiv for å la en av klubbens best betalte spillere gå.

- Om overgangen går igjennom så er det på «free transfer». Vi har rett og slett ikke penger, så dette er en økonomisk overgang. Vi må være mer pragmatiske, Abdi er en av de som tjener mest, så da hjelper det oss, økonomisk, at han drar, sier Burchnall.

Ibrahim har tidligere spilt under Ronny Deila i Strømsgodset, og Burchnall tror deres gode forhold spilte en rolle i klubbvalget.

- Vi snakket med han og agenten tidligere denne uken og gjorde det klart at han gjerne må snakke med andre klubber. Jeg ville tro at Abdis forhold med Ronny Deila har spilt en faktor i at det ser ut til å bli Vålerenga.

Viking-treneren er imidlertid klar på at ingenting er klart ennå.

- Jeg vet faktisk ikke om overgangen går igjennom. Det begynner jo å bli forholdsvis sent på dagen. Det er viktig å presisere at jeg gjerne ville beholdt hele troppen min inn mot sesongen. Fra et fotball-perspektiv er ikke dette noe man ønsket, men det gir mening økonomisk.

Erstatteren klar

På deadline day for norske klubber bekreftet Viking også at klubben henter engelskmannen Robin Shroot fra Hødd.

- Shroot er kommet inn som erstatter. Han spiller i en 10-rolle, og det er rollen vi har brukt Abdi i nå i oppkjøringen. Så fort vi skjønte at Abdi kunne forsvinne måtte vi gjøre noe, og vi er veldig fornøyde med å få hentet inn en erstatter tidsnok.

Viking møter Vålerenga på bortebane i sin serieåpning mandag.