Viking vurderer stadionsalg

ANNONSE

– Nå starter vi arbeidet med å se hvordan vi kan kapitalisere på stadionet og bruke det som et verktøy for å bedre den økonomiske situasjonen. De forskjellige løsningene blir framlagt for aksjonærene, sier Ole Rugland i Viking-styret.

En kombinasjon av økonomisk krise og erkjennelsen av at Viking ikke har klart å skape den storstuen som var planen, ligger bak vurderingen om å undersøke hva et stadionsalg kan bety.

Stadionet i Jåttåvågen ble skilt ut i eget selskap like før nyttår. Gjelden på stadionet er på 53 millioner kroner, men er blitt overført til det nye selskapet. Viking hadde i fjor en bruttokostnad på 17 millioner kroner hva gjelder hjemmebanen.

Fire alternativer utredes:

1) Salg av hele stadionet til eksterne investorer

2) Salg av deler av stadionet

3) Emisjon i Viking stadion AS for å utvikle og drifte selskapet videre selv

4) Salg av stadionnavnet

Det finnes også store arealer i stadionkroppen som kan bygges ut innenfor gjeldende reguleringsplan, skriver lokalavisen.

En utfordring er at Stavanger kommune har lagt betydelige føringer for hva som kan skje med eierskapet til stadionet. Viking fikk tomt verdt 20 millioner og 50 millioner i tilskudd fra kommunen i 2002.

Det fremkommer i bestemmelsene at Viking skal eie minst 50 prosent av selskapet som eier stadionet, om ikke kan kommunen kreve tilbake tilskuddet.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!