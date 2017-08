Vikings mareritt slo til igjen

Han scorer alltid mot Viking. Søndag sørget Fredrik Haugen for at rivalene tok et nytt steg mot nedrykk.

VIKING - BRANN 2-4:

VIKING STADION (Nettavisen): Spør du Fredrik Haugen hvem som er favorittmotstanderen hans, svarer han sannsynligvis Viking. Det er ingen lag midtbanespilleren har scoret flere mål mot enn siddisene.

La oss bare nevne de siste oppgjørene mellom lagene.

I 2016 ble han matchvinner på Viking stadion. I vårens oppgjør mellom Viking og Brann scoret han målet i kampen som endte 1-1.

Søndag scoret han det viktige 3-2-målet i vestlandsderbyet.

Viking hadde utlignet til både 1-1 og tatt ledelsen 2-1, men Brann slo tilbake hver gang, før Haugen sendte bergenserne i ledelsen.

Haugen hyller laginnsatsen

- Jeg må nok være så kjedelig som å si at jeg tror det er tilfeldig at jeg alltid scorer mot dem. Og i dag hadde vi fire målscorere, så jeg skal ikke stikke nesen for lengt frem, sier Haugen til Nettavisen.

- Dette var først og fremst en lagseier med stor L. At vi kommer tilbake sånn gang på gang, vitner om karakter, fortsetter han.

Etter en tung periode var dette en svært kjærkommen seier for Brann. At den kom mot naboene i vest gjorde at den smakte enda litt bedre. Haugen er likevel klar på at Brann ikke kan friskmeldes på direkten etter å ha slått tabelljumboen.

- Samtidig kan vi ikke grave oss ned heller, på grunn av at vi har hatt en tung periode. Nå ligger vi tross alt på 2. plass, sier Haugen.

Var ryktet bort - scoret perlemål

Deyver Vega hadde også mye å juble for søndag. Like før overgangsvinduet stengte var det rykter om at Start ville låne ham. Det ble det ikke noe av - og mot Viking svarte han med å score på et kremmerhus av et skudd.

Branns sportslige leder Rune Soltvedt bekrefter at Start henvendte seg om spilleren, men sier at både Brann og Vega selv ville at han skulle bli i Bergen. Det gjorde de nok lurt i.

Trener Lars Arne Nilsen innrømmer at han før kampen var litt usikker på hva han kunne forvente seg av mannskapet sitt.

- Vi stilte med et lag vi ikke har spilt med før, så jeg var litt spent på forhånd. Men det er utrolig gøy at vi kan vinne fotballkamper, og i tillegg spille god fotball og score mye mål. Angrep er ofte det beste forsvar, smiler en strålende fornøyd Brann-trener.

Brann farligst fra start

Som ventet ble det høyt tempo og intensitet fra start i søndagens derby.

Kampens første mulighet kom etter 19 minutter, da Deyver Vega fintet seg forbi Viking-forsvaret og kom seg fri på skrått hold. Viking-keeper Iven Austbø stengte hjørnet sitt og hindret Brann-scoring.

Brann var farlig frempå like etterpå da Torgeir Børven ble spilt fri på høyrekanten. Han la inn mot en helt umarkert Ludcinio Marengo, men Iven Austbø snappet innlegget.

Hadde han ikke gjort det, hadde det bare vært for Marengo å spasere inn 1-0 i det tomme nettet.

Annullert mål – så scoring

Men ballen skulle snart ende i nettet bak Austbø. Etter 27 minutter slo Fredrik Haugen inn til Vito Wormgoor, som med en knallhard heading sendte ballen via tverrliggeren og i mål.

Men jubelen stilnet fort. Dommeren dømte frispark til Viking for måten Wormgoor hadde dyttet Kristoffer Haugen i hodeduellen.

Brann lot seg imidlertid ikke knekke av annulleringen, og bare sekunder senere lå ballen i nettet igjen – og denne gangen var scoringen definitivt godkjent.

Deyver Vega kjørte først en luke på Claes Krongberg, før han banket til fra 20 meter. Det ble drømmetreff – 1-0 til Brann.

Høiland med sitt tredje på tre kamper

Viking hadde ikke skapte en eneste målsjanse og så ut til å måtte gå til pause liggende under 0-1, da Zymer Bytyqi i det 37. minutt fikk ballen på venstrekanten.

Han satte fart inn i feltet da Ari Jonsson kom inn fra siden og meide ham ned. Dommeren pekte momentant på straffemerket.

Tommy Høiland var sikkerheten selv fra 11 meter, og satte sitt tredje på tre kamper. 1-1 til pause.

Viking scoret – og slapp inn

Viking hadde fått energi av utligningen og startet best etter hvilen. Etter 55 minutter kombinerte Ross Jenkins og Tommy Høiland fint inne i Brann-boksen. Jenkins kom seg ned til dødlinja og vippet ballen inn over keeper, men ingen Viking-spillere var der for å heade ballen inn i nettet.

Men fem minutter senere satt den. Julian Ryerson ble spilt alene med keeper, og Brann-forsvarerne ble stående og vinke for offside.

Ryerson fortsatte imidlertid mot mål, og med en utsøkt lobb over keeper sendte han Viking stadion til himmels.

Gleden ble imidlertid kortvarig, for Brann skulle utligne umiddelbart. På det påfølgende angrepet endte en klarering opp hos Kasper Skaanes. Han dunket til på halvspretten – 2-2 etter 63 minutter.

Haugen scorer alltid mot Viking

Og nå var Brann gode. Gjestene opprettholdt trykket på Viking, og ikke mer enn fem minutter senere kom ledermålet.

Mannen som «alltid» scorer mot Viking, Fredrik Haugen, fikk tid til å vende opp i feltet, og curle ballen utenfor rekkevidde for Iven Austbø. 3-2 til Brann.

Viking kastet frem det de hadde mot slutten av kampen, i desperat jakt på en utligning. Det åpnet rom for Brann - som gjestene utnyttet.

Like før slutt satte Peter Orry Larsen spikeren i kista med 4-2.

Dermed er Viking nok en gang å finne helt nederst på Eliteserie-tabellen, og det begynner å brenne et blått lys i Stavanger.

- Vi må bare begynne å lære av feilene våre, ellers bærer det rett ned. Også får vi ta med oss det positive. Vi scorer to mål i dag og kommer fra fire ubeseiret, så vi vet vi er et godt lag. Vi gir ikke opp, lover Viking-spiss Tommy Høiland.

Brann klatret på sin side opp på sølvplass, før Sarpsborg 08 spiller mot Strømsgodset mandag.