Viktig Tromsø-seier sendte Viking ned i Obos

Viking hadde lite å stille opp med mot Tromsø da snøværet satte inn.

TROMSØ - VIKING 3-0:

ALFHEIM STADION (Nettavisen): Tromsø vant til slutt 3-0 og tok tre viktige poeng i bunnstriden.



Det betyr at Viking nå har rykket ned i Obos-ligaen. Neste sesong må stavangerlaget spille på nest øverste nivå for første gang siden 1988.

For Tromsø var det tre kjærkomne poeng som gjør at Sogndal og Tromsø bytter plass på tabellen før de to lagene møtes til en særdeles avgjørende kamp neste helg.

I en tempo- og hendelsesfattig start, var det lite å rapportere om fra de første 25 minuttene. Et lite unntak, var da kong vinter hadde lagt seg så mye snø på gressmatta at dommer Rohit Saggi bestemte at man skulle bytte fra hvit til gul ball.

Men sjansene kom. Rett før halvtimen, møtte Zymer Bytyqi et innlegg langs bakken på første stolpe. Utrolig nok klarte ikke Bytyqi å styre ballen mellom stengene. Og for lag som sliter, så er det typisk om man da slipper inn et mål rett etterpå. Så også denne gangen.

Tromsø vant en corner, og dødballspesialist Morten Gamst Pedersen sendte en presis ball inn på femmeteren. Simen Wangberg hadde løpt fra oppasseren sin, og sendte ballen enkelt i nettmaskene med pannebrasken.

Litt senere kom Lasse Nilsen seg fra sin venstre vingbackrolle, men avslutningen fra skrått hold gikk like utenfor.

Men det var dødballene som skulle spille størst rolle i førsteomgangen. Under en kontring rett før pause ble Thomas Lehne Olsen revet ned av Rasmus Martinsen rett utenfor sekstenmeteren. Etter et fortjent gult kort til Viking-spilleren, tok Lehne Olsen selv ansvar for frisparket fra litt skrått hold.

Ballen gikk over muren og i Viking-keeper Amund Wichne hadde ingen muligheter for å stoppe avslutningen og 2-0-ledelse for hjemmelaget til pause.

Slet med å skape noe

Andreomgang var preget av at hjemmelaget virket forholdsvis fornøyde med tingenes tilstand, mens Viking slet med å klare å skape noe.

Det skulle imidlertid komme flere mål. Gjermund Åsen ble spilt gjennom til venstre i feltet, og slo hardt inn. Foran mål ventet Lehne Olsen, som sendte både seg selv og ballen over streken, og TIL opp i 3-0.

Men vondt skulle bli verre for bortelaget. Martinsen holdt igjen Lehne Olsen, og dommer Roggi hadde få andre alternativer enn å gi ham sitt andre gule tolv minutter før slutt.

Det som ble en trist sorti for bortelaget, bekreftet nedrykket for laget fra Stavanger.

