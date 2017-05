Vil bli legende i Stabæk: Dette er hemmeligheten bak Ohis forvandling

ANNONSE

MARIENLYST (Nettavisen): - Hvordan feiringen blir? Jeg skal feire 17. mai med denne dansken her, vise ham litt rundt. Han har jo bare vært i Sogndal og Sandnes på 17. mai, det er ikke noe gøy, sier Ohi Omoijuanfo, og gliser sammen med Tonny Brochmann.

De to har nettopp senket Strømsgodset på Marienlyst i 16. mai-kampen med hver sin scoring, og sørget for at Stabæk feirer nasjonaldagen på femteplass på tabellen - ett fattig poeng bak Odd på andreplass, og kun én seier unna selveste Rosenborg på tabelltopp.

Det er ikke verst, for et lag som før sesongen var spådd å kjempe en kamp i bunnstriden. Og da har man grunn til å gå i 17. mai-toget med hevet hode.

- Jeg gleder meg voldsomt, helt klart, sier Tonny Brochmann, og skyter inn i Ohis oppramsing:

- Jeg har feiret i Grimstad og, da.

- Ja, men nå skal vi endelig feire i storbyen Oslo, ler Ohi.

13 av 15 mål

Det er ikke tvil om hva slags betydning de to har for et Stabæk-lag som har imponert stort så langt i vårsesongen. Av lagets 15 scoringer, står Ohi bak åtte av dem og Brochmann fem. 13 av 15 mål er signert angrepsduoen.

- Hvor la dere grunnlaget for dette samarbeidet?

- I vinter. Det er lang og tung trening som ligger bak, svarer Brochmann til Nettavisen.

- Hva var tungt?

- Å, vinteren var tøff.

Det er Ohi som har tatt ordet.

- Men vi visste at vi kom til å få igjen for all den harde jobbingen vi la ned i januar og februar. Vi trente dobbeløkter nesten hver dag, så det var ganske tøft. Da jobbet vi mye med avslutninger og siste tredjedel. Vi får igjen for det nå. Vi har ikke vært så vasse i siste tredjedel i de to forrige kampene, men mot Godset holdt det iallfall.

Samtale forandret alt

Men stopp en hal.

I fjor scoret Ohi bare to mål i serien inntil siste serierunde, da han doblet målkontoen med to scoringer i den avgjørende hjemmekampen mot Start. Senere scoret han begge målene da klubben slo Jerv i kvalikkampen hjemme på Nadderud.

Når vi snakker med trener Toni Ordinas, forteller han at han ikke er overrasket over at Ohi Omoijuanfo er toppscorer i Eliteserien. Men om spissen selv mener at grunnlaget ble lagt i januar og februar, sier den spanske treneren noe annet.

- Jeg så en forandring i Ohi i starten av november. Da forsto han hva vi trengte av ham. Nå er han blitt en spiller som bruker fysikken og tar mer ansvar. Han er en veldig talentfull spiller, og i tillegg har han mentaliteten til å jobbe hardt. Det er så viktig, sier treneren.

HVERT SITT MÅL: Tonny Brochmann (nr. 89) og Ohi Omoijuanfo kunne juble etter tirsdagens seier på Marienlyst, med hver deres scoring.

- Du så forandring i november, sier du. Hva var grunnen til det?

- Vi hadde en samtale sist sommer, da han ikke spilte så mye. Han var frustrert, vil jeg si, sier Ordinas.

- Da skrev vi ned på et stykke papir hva vi forventet av ham. Hvilken Ohi vi trengte, og hvilke styrker vi mente han kunne bidra med. Og da gjorde han noe som ikke alt for mange spillere gjør.

- Ja, vel?

- Han sa: «Ok, jeg gjør det», mens mange andre spillere sier «du tar feil». Det er noe med verdiene hans. Om du sier at noe ikke er godt nok, så jobber han med det. Og det forandrer alt, mener treneren.

Ikke overrasket

- Ohi er den som trener to eller tre økter ekstra hver eneste uke. Og det er Ohi som setter seg ned og ser på situasjoner i reprise og spør hva han kan gjøre der. Han jobber veldig hardt.

Ordinas sier at han ikke er overrasket over at 23-åringen fra Holmlia taklet motgangen så modent som han gjorde.

- I januar visste jeg selvfølgelig ikke hvor mange mål han skulle score i år. Men jeg visste at han kom til å score. Han scoret åtte mål i sesongoppkjøringen. Uansett hvilket lag du spiller på, er det ikke lett å score mål. Så når en spiller scorer åtte mål i oppkjøringen, vet du at det er noe der, sier spanjolen.

Vil ha selskap

Nå har han scoret åtte mål - ikke bare i oppkjøringen, men i serien også. Han scorer gjerne flere. Men Ohi ser helst at han får selskap på toppen av toppscorerlisten.

- Jeg sa til Tonny i går at jeg vil ha ham nær meg på lista. Jeg vil ha begge to i toppen der, sier Ohi og snur seg mot lagkamerat Brochmann, som var mannen som serverte Ohi pasningen til 2-1-målet mot Strømsgodset på tirsdag.

SUKSESSTRENER: Toni Ordinas reddet Stabæk fra nedrykk i fjor, og er i ferd med å bli genierklært i Bærum etter åpningen på årets sesong.

Brochmanns 1-0-scoring kom etter en herlig ballføring, en 180-graders vending, og en kanonkule i nettet fra dansken selv.

- Så om jeg får muligheten skal jeg prøve å finne ham med en pasning. Men han klarer jo å fikse alt selv så jeg trenger ikke å finne ham engang.

- Fortjener landslagsplass

Så er spørsmålet om landslagstrener Lars Lagerbäck finner plass til Eliteseriens toppscorer når han skal ta ut troppen som møter Tsjekkia til VM-kvalifisering og Sverige til privatlandskamp på Ullevaal Stadion henholdsvis 10. og 13. juni.

- Fortjener han en plass, Brochmann?

- Helt klart. Det synes jeg. Han har vist at han har et høyt nivå og er målfarlig. Han fortjener å bli tatt ut, svarer dansken.

- Hva mener du selv, Ohi?

- Om meg eller Tonny?

- Deg selv?

Men spissen vil heller snakke om sin danske lagkamerat.

- Jeg tenker at han også kunne være aktuell, jeg. Jeg vet ikke om Åge Hareide vet hvem Tonny Brochmann er, eller at han er dansk, men han bør begynne å følge litt med på Eliteserien og Tonny Brochmann, sier han, før han besvarer spørsmålet:

- Nei, jeg kunne aldri pratet meg inn på landslaget. Det er prestasjonene mine som avgjør om treneren tar meg med eller ikke.

Mange konkurrenter

Han peker på at landslaget har mange gode å spisser å ta av.

- Joshua (King) banker inn mål nå. Og så har du Dio som kanskje ikke har fått spille så mye i det siste, og nå har jo Hull rykket ned, men det er fortsatt høy kvalitet på ham. Og du har Søderlund. Så det er ganske mye å velge mellom. Men selvfølgelig er målet å spille på landslaget en dag. Det er ikke noe å legge skjul på, sier Ohi.

På «ja/nei»-spørsmålet om Ohi fortjener en landslagsplass, svarer Stabæk-trener Ordinas på sin sedvanlige, ydmyke måte.

- Jeg har for mye respekt for Lars Lagerbäck til å svare på det. Det er hans avgjørelse. Mitt ansvar er å forsøke å hjelpe norsk fotball med å utvikle spillere. Får vi opp spillere som Ohi, trenger vi ikke utenlandske spillere, sier spanjolen.

- Det er mitt ansvar, å gi sjansen til norske spillere. Resten er Lars sitt ansvar, og det vil jeg respektere og støtte.

- Skal bli legende i Stabæk

Borte i hjørnet av pressesonen koser Ohi og Brochmann seg fortsatt. Journalistene står i kø for å snakke med Eliteseriens heteste angripsduo akkurat nå.

- Hvor lenge blir dere å finne sammen i Stabæk, gutter?

- Han drar til sommeren, svarer Ohi, peker på Brochmann, og gliser på nytt.

- Jeg skal bli legende i Stabæk, jeg. Jeg skrev jo ny kontrakt. Har du skrevet ny kontrakt, Tonny?

Dansken gjengjelder gliset, og rister på hodet.

- Drar du til sommeren, Tonny?

- Nei, det har jeg slett ikke tenkt på. Nå er det Stabæk som gjelder, sier en danske som akkurat nå har det veldig deilig i Norge.

