Vil ha lang utelukkelse for Juventus-sjefen

Italias fotballforbund vil utestenge Juventus-president Andrea Agnelli i to og et halvt år for å ha pleiet omgang med mafiatilknyttede tilhengergrupper.

Påstanden ble lagt ned i en disiplinærhøring fredag. Det skjer bare ti dager etter at Agnelli ble valgt til ny formann for den mektige Europeiske klubbforeningen (ECA).

Domsutvalget i Italias fotballforbund skal i løpet av 10 dager felle dom i saken mot Agnelli.

Agnelli skal ha hjulpet "ultra"-grupper med tilknytning til mafiaen med tilgang til et stort antall billetter som deretter er blitt solgt på svartebørs.

Han har medgitt at han kjenner Rocco Dominello, som er dømt til nesten åtte års fengsel for svartebørshandel, men hevder at han møtte ham bare sammen med mange andre tilhengere og at han aldri hadde til hensikt å gjøre noe ulovlig.

Kan få milliardbot

Påtalemyndigheten i disiplinærsaken krever at også klubben skal straffes. Giuseppe Pecoraro, som fører saken for forbundet, vil at klubben skal dømmes til å spille to hjemmekamper uten tilskuere, ytterligere en kamp med "ultra"-tribunen stengt, og i tillegg betale en bot på 300 millioner euro (2,8 milliarder kroner).

Dersom Agnelli utestenges i mer enn ett år, må han vente ti år før han igjen kan bli Juventus-president.

– Jeg vil ikke spå om han utestenges i en måned eller på livstid. Alt vi er opptatt av nå er å tilbakevise påtalemyndighetens beskyldninger, sa Agnellis advokat Franco Coppi.

Klubbens billettansvarlige Stefano Merulla, sikkerhetssjef Alessandro D'Angelo og tidligere markedssjef Francesco Calvo er også anklaget i saken.

UEFA-post i fare

Agnelli-familien har eid Juventus i nesten 100 år. 41-årige Andrea Agnelli har vært president i klubben siden 2010.

Han har også hatt observatørstatus i UEFA-styret siden 2015. Kommende onsdag skal han etter planen tas opp som fullverdig UEFA-styremedlem.

Pecoraro ba om at en eventuell utelukkelse også gjelder Agnellis internasjonale verv.

Calabria-mafiaen skal ha vært tungt involvert i svartebørssalg av Juventus-billetter i minst 15 år. Mafiaen skal ha garantert ro og orden på stadion i bytte med fri tilgang til billetter, men Juventus benekter å ha gjort noe ulovlig.

