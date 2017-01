Vil innføre straffesparkkonkurranse i VMs gruppespill

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Nylig bestemte FIFA at VM skal utvides fra 32 til 48 lag, fra og med VM i 2026.

Samtidig ønsker FIFA å sette en stopper for uavgjorte kamper i gruppespillet ved å gjennomføre straffesparkkonkurranser for å kåre en vinner i hver kamp.

SKEPTISK: Fotballpresident Terje Svendsen er kritisk til å innføre straffesparkkonkurranse i VMs gruppespill.

- Straffer hører til cupspill

President i Norges Fotballforbund Terje Svendsen innrømmer at han er skeptisk til forslaget.

- Jeg er tilhenger av at gruppespill er gruppespill og når det er cup, er det cup. Jeg er litt gammeldags og konservativ, og straffespark hører med i cupspill. I serie- og gruppespill kan faktisk kamper ende uavgjort, sier Svendsen til Nettavisen.

Han forteller videre at også flere store fotballnasjoner er sterke motstandere av regelforslaget.

- Vi hadde fornøyelsen av å møte den nye presidenten i det engelske forbundet. De er så definitivt opptatt av den regelen og er redd for at de innledene kampene kan bli mye mer kjedelig. De frykter at det kan komme til å lønne seg å legge seg med elleve mann i forsvar og satse på en "lucky strike" i straffesparkkonkurransen.

Vil ha flere plasser til Europa

Svendsen er positiv til forslaget om at VM utvides fra 32 til 48 lag. Han er imidlertid kritisk til at Europa kun får to av de nye plassene.

- Det er en del aspekter her som UEFA er kritisk til. Det ene er at UEFA kun skal få kun to ekstra plasser gjennom denne utvidelsen. Beslutningsprosessen er heller ikke UEFA fornøyd med.

Bakgrunnen for at FIFA ønsker å innføre straffesparkkonkurranse i uavgjorte kamper i gruppespillet er å minske sjansene for avtalt spill.

Når VM utvides til 48 lag vil det nemlig kun være tre lag i hver gruppe. Laget som er ferdigspilt når de to siste lagene møtes vil ofte havne i en ugunstig posisjon da lagene som møtes til slutt kan spille på resultat.