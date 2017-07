Vilhjalmsson sendte Rosenborg videre i Champions League-kvalifiseringen

Returkampen mellom Rosenborg og Dundalk ble av det jevnspilte slaget.

ROSENBORG - DUNDALK 2-1 e.e.o. (3-2):

Rosenborg fikk en marerittstart på kampen da Brian Gartland sendte Dundalk i ledelsen tidlig i oppgjøret. Like før pause utlignet Yann-Erik de Lanlay for hjemmelaget, og sørget med det for ny spenning i kampen.

Likevel klarte ikke trønderne å score flere mål i den ordinære kamptiden, og dermed ventet ekstraomganger for lagene.

Da kampen nærmet seg 100 minutters spill, stanget Matthias Vilhjalmsson ballen i mål etter et godt innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad.

- Det er vidunderlig spill! Det er en fantastisk scoring, utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke da Rosenborgs store formspiller sendte laget i ledelsen.

- Det var veldig deilig. Det var et slag i trynet å komme under 0-1. Det viser stor karakter og vinnervilje at vi klarte å snu det. Dundalk imponerte, men vi vant fortjent, sa Vilhjálmsson til Viasat 4.

- Det var en veldig god fight. Jeg er veldig imponert over Dundal, fortsatte islendingen.

- Vi var klart bedre



Også Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var fornøyd med kampen.

- Vi er utrolig lettet. Vi kom oss forbi dette hinderet, og nå er vi garantert fire kamper til i Europa, sier Ingebrigtsen til Viasat 4 etter kampen.

Selv om det var gjestene som tok ledelsen i kampen, mener Ingebrigtsen at laget hans hadde god kontroll på gjestene.

- Vi var klart bedre. Vi kontrollerte kampen. De ledet 1-0 og hadde en dødball som André (Hansen) fikk slått over mål. Ellers skaper de veldig lite, fortsetter han.

Se høydepunktene fra oppgjøret:

Tidlig ledelse

Etter omtrent ti minutters spill, fikk trønderne en real kalddusj. På et hjørnespark fikk Brian Gartland stanget Dundalk i ledelsen. Midtstopperen fikk satt hodet mot ballen uten å møte noe særlig motstand av Rosenborg-forsvarerne.

Keeper André Hansen klarte heller ikke å gjøre noe med headingen, og dermed tok Irene ledelsen på Lerkendal.

Bare minutter senere var Dundalk nære å øke ledelsen. Et nytt hjørnespark fant veien inn i feltet foran Rosenborg-målet, men denne gangen klarte keeper Hansen å stoppe headingen.

TOK LEDELSEN: Dundalk tok ledelsen på Lerkendal med en scoring etter ti minutters spill.

Slo tilbake



Gjennom store deler den første omgangen slet Rosenborg med å spille seg til målsjanser, men i minuttene før pause våknet trønderne.

Først hadde Vegar Eggen Hedenstad og Mike Jensen hver sin sjanse, før Yann-Erik de Lanlay sendte Rosenborg tilbake i kampen.

De Lanlay fikk en nydelig pasning fra nevnte Jensen, og alene mot keeper Gary Rogers, gjorde Rosenborg-spilleren alt riktig. Dermed fikk trønderne en god avslutning på omgangen.

Jaktet scoring



I kampens andre omgang jaktet Rosenborg et nytt mål, men slet med å komme til de virkelig store målsjansene.

Likvel gikk det et gisp gjennom publikum da Tore Reginiussen fikk en strålende mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen med 20 minutter igjen av kampen.

Forsvarsspillerens skudd var dog ikke av det beste slaget, og ble enkelt stoppet av Dundalks keeper.

Ekstraomganger

Selv om begge lagene skapte nok målsjanser til å kunne avgjøre kampen i ordinær spilletid, klarte ingen å sette ballen i mål.

Dermed ventet to ganger femten minutter med ekstraomganger på Lerkendal.

Åtte minutter ut i den første ekstraomgangen, brøt Lerkendal ut i jubel. Et innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad fant veien til innbytter Matthias Vilhjalmsson. Islendingen har vist at han er i strålende form for tiden, og stanget ballen sikkert i mål.

- Det er vidunderlig spill. Det er en fantastisk scoring!, utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke.

Gjestene viste likevel at de ikke hadde gitt opp håpet om avansement, og på overtid av den første ekstraomgangen smalt ballen i tverrliggeren bak keeper André Hansen. Ballen forsvant dog ikke i mål, og Rosenborg-spillerne kunne puste lettet ut.

Dundalk klarte ikke å slå tilbake etter Vilhjalmssons mål, og dermed tok Rosenborg seg videre i kvalifiseringen til den gjeve turneringen.

Det skotske storlaget Celtic venter i neste runde for vinnerne. Celtic slo Linfield med god margin over to kamper.