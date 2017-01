Visasat med planer om å vise alle Ødegaard-kamper

ANNONSE

Tirsdag ble det bekreftet at Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til den nederlandske klubben Heerenveen. 18-åringen har undertegnet en avtale som gjør ham til Heerenveen-spiller helt fram til sommeren 2018.

Det er godt nytt for MTG-gruppen og Viasat, som sitter på rettighetene til nederlandsk fotball i Norge. Kanalen har stor tro på en Ødegaard-effekt.

Administrerende direktør i Viasat Norge, Vegard Klubbenes Drogseth, ser på Ødegaards overgang til nederlandsk fotball som en gavepakke.

- Ødegaard er uten tvil den mest spennende norske fotballspilleren og dette er en gladnyhet for våre abonnenter på Viasat Sport og Viaplay.

- Vi venter helt klart økt interesse for Æresdivisjonen og Ødegaard er jo heller ikke den eneste nordmannen som spiller i serien, sier Drogseth.

- Veldig nytt



Morten Thorsby (Heerenveen), Alexander Sørloth (Groningen), og Ruben Yttergård Jenssen (Groningen) er andre norske profiler i ligaen per nå.

TROR PÅ ØKT INTERESSE: Viasats administrerende direktør Vegard Klubbenes Drogseth.

- Jeg tror dette vil føre til økt interesse for den nederlandske ligaen generelt. Det blir spennende å følge, sier Drogseth videre.

Han påpeker imidlertid at det er litt for tidlig å si hvor stor økning av abonnenter kanalen vil få av Ødegaards Heerenveen-overgang og at de enn så lenge ikke har fått noen indikasjoner på hvordan effekten blir.

- Dette er veldig nytt nå, så det er for tidlig å si, sier Drogseth,

- Vil vise alle kamper



Viasats administrerende direktør forteller videre at Viasat har rettighetene til Æresdivisjonen ut 17/18-sesongen - den perioden Ødegaard etter all sannsynlighet vil spille for Heerenveen.

Planen er å vise så mange av klubbens kamper, som mulig.

- Vi har selv mulighet til å velge hvilke kamper vi skal vise og planen er at vi skal vise alle kampene med Heerenveen utover våren, sier han.

- Er det planer om noe ekstra studioopplegg rundt kampene?

- Det vil vi vurdere og er en ting vi skal se nærmere på nå.