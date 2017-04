Vital hjemmeseier for Odd

ANNONSE

ODD - VÅLERENGA 2-1:

SKAGERAK ARENA (Nettavisen): Tre viktige poeng lå i potten for duellantene søndag kveld – da Vålerenga gjestet Odd for rundens hovedkamp på Skagerak Arena. Før sesongen ble begge nevnt som medaljekandidater, men begge har skuffet stort innledningsvis i årets eliteserie. Dermed var det knyttet stor spenning til dette oppgjøret, blant annet fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

-Dette er en ekstremt viktig kamp. Denne rundens klare høydepunkt, sa Mathisen til Nettavisen før oppgjøret.

Til slutt var det telemarkingene i hvitt som skulle vise seg hakket hvassere i rundens hovedkamp på Skagerak Arena. Scoringer av Diouf og Nordkvelle sørget for tre svært viktige poeng og stor jubel for Dag-Eilev Fagermos menn.

Aktiv Finne

Odd manglet nøkkelspillere som Jone Samuelsen, Rafik Zekhnini, Fredrik Oldrup Jensen og Olivier Occéan fra start, og fremsto tannløse i den første omgangen. Anført av en sprudlende Bård Finne var Vålerenga skummelt frampå ved flere anledninger, uten å skape noen store farligheter for vertenes sisteskanse, Sondre Rossbach.

Kampens første store mulighet kom etter 21 minutter. Etter en glipp fra Espen Ruud satte Bård Finne fart langs venstre flanke, og spilte opp Christian Grindheim sentralt i banen. Kapteinen dro av én mann med en skuddfinte og fikk løsnet skudd, men ballen snek seg utenfor stengene til Rossbach.

Odd våknet fra dvale

Hjemmepublikummet begynte å uttrykke sin misnøye over et stillestående Odd-lag da vertskapet mot spillets gang endelig skulle skape en stor sjanse. Riku Riski skar innover i banen og fikk avfyrt et skudd. Marcus Sandberg mellom Vålerenga-stengene så seg nødt til å gi retur, og på bakre stolpe dukket Pape Paté Diouf opp og satte ballen i nettmaskene. 1-0 til hjemmelaget etter 32 minutter.

TOK LEDELSEN: Pape Paté Diouf satte inn oppgjørets første mål for Odd.



Perle fra Nordkvelle

Herfra og inn mot pause var Odd langt sprekere, og tok over initiativet i oppgjøret. Målet ga hjemmelaget stor glød, og 10 minutter senere var hjemmelaget skummelt frempå nok en gang. Fredrik Nordkvelle mottok ballen langs høyre flanke, og dro seg innover i banen, før han sendte av gårde et vakkert kremmerhus fra 16 meter – som svingte seg inn i venstre hjørne bak Sandberg. Dermed kunne lagene gå til pause med 2-0 på tavlen.

Deila med endringer på laget

Ronny Deila startet andre omgang med å gjøre to bytter på laget. Magnus Grødum og Henrik Kjelsrud Johansen måtte vike for Abdisalam Ibrahim og Daniel Berntsen. Bortelaget startet andre omgang bedre enn de avsluttet første, men slet med å skape sjanser mot et svært lavtliggende, kompakt hjemmelag.

Et kvarter uti andre omgang vartet hjemmelaget opp en giftig kontring. Riku Riski stormet fremover langs gjestenes høyre banehalvdel, men ble felt av Robert Lundström. Reprisen antydet en ulovlig forseelse fra svensken, som hindret Riski i å komme alene gjennom mot Vålerenga-keeper Sandberg. Dag-Eilev Fagermo raste på sidelinjen.

Leken Zahid-scoring

Minutter senere skulle bortelagets juvel, Ghayas Zahid, også markere seg med en imponerende variant. 22-åringen ble spilt opp på om lag 20 meter, trikset ballen forbi Fredrik Semb Berge, før han sendte en markkryper forbi Odds Sondre Rossbach. Dermed var det 2-1, og spenning i kampen igjen.

REDUSERTE: Vålerengas Ghayas Zahid skapte spenning i oppgjøret da han satte inn 2-1-målet i andreomgang.

Fagermo svarte med å sende innpå ungguttene Stefan Mladenovic og Sigurd Hauso Haugen, mens Deila kontret med å bytte inn Chidera Ejuke. Med 80 minutter på klokka måtte også Fredrik Semb Berge halte av banen, og ble erstattet av Vegard Bergan.

Ronny Deilas menn satte opp et press mot slutten av kampen, men hjemmelaget maktet å demme opp for blåtrøyenes fremstøt. Dermed ble det ingen flere mål på Skagerak Arena søndag kveld. Odd står fortsatt uten tap på hjemmebane i årets eliteserie, mens Vålerenga fortsatt har til gode å stikke av med alle poengene på bortebane.

Neste serierunde gjester Odd Lillestrøm på Åråsen stadion, mens Vålerenga tar imot Stabæk på eget gress.



