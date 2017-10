En sen scoring sørget for 1-1 i VM-playoffkampen mellom Syria og Australia. Dermed lever Syrias drøm om et VM-sluttspill før returkampen.

Krigsrammede Syria, som har midlertidig hjemmebane i Krutong i Malaysia, kom under 0-1 like før pause.

Robbie Kruse ga australierne ledelsen etter 40 minutter, men fem minutter før slutt sikret Omar Al Soma et godt resultat for Syria da han utlignet til 1-1 på straffespark.

Både Australia og Syria ble nummer tre i deres gruppe i den asiatiske VM-kvalifiseringen og møtes derfor over to playoffkamper. Vinneren etter de to kampene må spille ytterligere to playoffkamper for å komme med til VM-sluttspillet i Russland. De to kampene spilles mot nummer fire i VM-kvalifiseringen i Nord- og Mellom-Amerika.

Returkampen spilles i Sydney tirsdag.

(©NTB)

