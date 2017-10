VM-klare Spania avsluttet med seier

Spania gikk ubeseiret gjennom VM-kvalifiseringen etter 1–0 seier mot Israel søndag.

Det var null spenning før den siste runden av gruppe G i VM-kvalifiseringen.

Spania var allerede gruppevinner før kampen mot Israel, mens det var klart at Italia ville bli nummer to. I Jerusalem gikk et reservepreget Spania til pause etter en målløs omgang.

Asier Illarramendi sendte Spania i ledelsen etter 76 minutter på Teddy Stadium. Real Sociedad-spillerens mål ble kampens eneste og dermed gikk Spania gjennom gruppen uten å tape en eneste kamp.

Spania mistet kun poeng i bortekampen mot Italia for ett år siden, mens Italia rotet bort den teoretiske muligheten til gruppeseier med 1–1 mot Makedonia sist runde.

Italia avsluttet kvalifiseringen med å vinne 1–0 borte mot Albania mandag. Inter-spiller Antonio Candreva ble matchvinner etter 73. minutters spill.

MATCHVINNER: Antonio Candreva ble matchvinner for Italia mot Albania.

I den tredje kampen i gruppe G vant Makedonia 4–0 mot Liechtenstein. Sistnevnte gikk på ti strake tap i kvalifiseringsspillet.

Dermed ble det formelt avklart at Spania er klare for fotball-VM i Russland som gruppevinnere, med 28 poeng. Italia, som endte fem poeng bak, må ut i omspill. Hvem de møter blir ikke klart før 17. oktober.

Albania (13 poeng), Israel (12 poeng), Makedonia (11 poeng) og Liechtenstein (0 poeng) havnet på plassene bak.

(©NTB)

