Det skitne spillet om fotball-VM - som Russland kuppet

Dette er eksempel på reaksjoner Nettavisen og danske Ekstra Bladet har fått i arbeidet med å avdekke hva som egentlig skjedde da Russland ble tildelt verdens største idrettsarrangement.

Det handler om fotball-VM i Russland.

Hva skjedde da Russland fikk fotball-VM i 2018?

Lørdag 17. juni startet Confederations Cup i Russland. Dette er generalprøven til fotball-VM neste år. Beslutningen om å gi fotball-VM til Russland i 2018 ble tatt på FIFA-kongressen i Zürich, 2. desember 2010.

Samtidig fikk Qatar VM i 2022.

Begge tildelingene skapte voldsomme avisoverskrifter og raskt oppsto det rykter om at de to landene hadde brukt bestikkelser og andre ufine midler for å få mesterskapet.

Fakta: Fotball-VM

Har vært arrangert av FIFA hvert fjerde år siden 1930, med unntak av 1942 og 1946 grunnet andre verdenskrig. VM ble sist holdt i Brasil i 2014. Neste mesterskap, i 2018, arrangeres i Russland. Åtte nasjoner har vunnet VM (Brasil 5, Italia 4, Tyskland/Vest-Tyskland 4, Argentina 2, Uruguay 2, Frankrike 1, England 1 og Spania 1). Fotball-VM er en av de største idrettsbegivenhetene målt i antall tilskuere og TV-seere ifølge BBC. Det var FIFAs eksekutivkomité (nå FIFA Council) som besluttet at VM skulle gå til Russland og Qatar. Neste VM i 2026 blir vedtatt av FIFA-kongressen. FIFA Council er det styrende organet i FIFA utenom kongressmøtene og består per juni 2017 av 36 medlemmer. Tidligere har medlemstallet vært 22 og senere 25. FIFA-kongressen består av 211 medlemsland. Prosessen med å få tildelt VM er i korte trekk: FIFA annonserer hvilket mesterskap som trenger vertsnasjon.

Respektive forbund som ønsker å arrangere mesterskapet melder fra.

FIFA sender ut «anbudsskjemaer» hvor aktuelle vertsnasjoner fyller ut en grov skisse til hvordan de ser for seg en gjennomføring av mesterskapet.

FIFAs inspeksjonskomité har gjennomgang av aktuelle søkerland. Søkerland leverer en forpliktende søknad hvor det går klarere frem hva det vil koste å arrangere mesterskapet, hvordan de skal gjennomføre det, stadionplaner og infrastrukturelle løsninger. Deretter følger en avstemning blant de aktuelle vertsnasjonene. Inntil avgjørelsen om VM 2018 og 2022 (som begge ble bestemt i 2010) måtte søkernasjonene ha minst 12 av stemmene i eksekutivkomiteen for å bli utropt som vinner. Fra tildelingen av VM i 2026 er det flertallet av FIFAs medlemsland som bestemmer VM-arrangør. Kilder: FIFA.com, Store norske leksikon, Nettavisen, Wikipedia, NTB, BBC, The Telegraph og Forbes.

Politietterforskning



Ryktene ble fulgt opp av en intern FIFA-gransking i 2014, også kalt Garcia-rapporten. Bare deler av innholdet i denne rapporten er kjent og den fikk ingen konsekvenser for verken Russland eller Qatar.

I 2014 ba FIFA sveitsiske politimyndigheter om å se på hva som skjedde i forkant av VM-tildelingen til Russland og Qatar, og i forkant av FIFA-kongressen i 2015 gjennomførte sveitsisk politi, i samarbeid med det føderale politiet i USA (FBI), en politi-razzia på FIFA-pampenes hotell Baur au Lac i Zürich i Sveits.

Razziaen resulterte i arrestasjoner, siktelser eller domfellelser av over 40 personer med tilknytning til FIFA - deriblant to av FIFAs visepresidenter.

Etterforskningen dreier seg om korrupsjon for flere milliarder kroner, men etterforskningen er langt fra ferdig og de sveitsiske påtalemyndighetene sier i dag at de sitter på 19 terabytes med dokumenter som de fortsatt skal gjennomgå.

Lederen for den sveitsiske etterforskningen, Michael Lauber, sier at det er 178 pågående saker om korrupsjon i FIFA og at 25 av disse dreier seg om forløpet til beslutningene som ble tatt 2. desember 2010.

RAPPORT: Michael J. Garcia er mannen bak den mye omtalte «Garcia-rapporten», som undersøkte mulig skittent spill i kampen om VM i 2018 og 2022. Rapporten er hemmeligstemplet av FIFA.

I tiden etter 2010 har det kritiske søkelyset hovedsakelig blitt rettet mot Qatar, fordi landet aldri har gjort seg særlig bemerket på fotballkartet, fordi araberstaten har et frynsete rykte når det gjelder menneskerettigheter og fordi en av arkitektene bak Qatars VM-søknad, Mohammed Bin Hammam, ble utestengt fra all fotball da det kom fram at han bestakk sentrale personer i og nært FIFA i sin egen kamp om å nå toppen av internasjonal fotball.

Disse forholdene har ført til at Qatar har skygget over Russland.

FBI etterforsker VM i Russland

I arbeidet med denne saken har Nettavisen og Ekstra Bladet vært i kontakt med FBI, som i 2015 sammen med sveitsisk politi, bokstavelig talt tok FIFA på sengen på luksushotellet Baur au Lac i Zürich.

Vi kontaktet for noen uker siden en av FBIs etterforskere i New York, som har ansvar for etterforskningen av det vi kan kalle FIFA-skandalen. Vi sendte ham konkrete spørsmål om russiske personer som vi har kommet over i våre undersøkelser og som er knyttet til fotball-VM på en eller annen måte, blant annet personer knyttet til den russiske VM-komiteen.

Blant annet stilte vi spesifikke spørsmål om Alekseij Sorokin, som er leder for den russiske VM-komitéen. Han har en fortid i russisk utenrikstjeneste og han blir etter all sannsynlighet medlem i FIFA Council (FIFAs styre) i september, fordi han er den eneste kandidaten UEFA har plukket ut til FIFAs styre i denne omgang. I så fall tar han over plassen til Russlands visestatsminister Vitalij Mutko. Mutko blir kastet ut fordi FIFA ikke lenger tillater politikere å sitte i FIFAs styre.

Se hele persongalleriet i dokumentaren om VM-kuppet her

LEDER: Russiske Alexeij Sorokin leder den russiske VM-komiteen.

Vi stilte også spørsmål om FIFAs tidligere visepresident, Vjatsjeslav Koloskov. Han sitter i dag i den russiske VM-komitéen og har vært med i FIFA helt fra sovjettiden. Den anerkjente russiske historikeren Jurij Felstjinskij har i sin bok «The KGB Plays Chess» sagt at Koloskov har vært knyttet til KGB siden 1978. I tillegg vet vi at hans sønn på 2000-tallet jobbet som økonomidirektør i USAs fotballforbund i Chicago.

Vi spurte om FBI visste mer enn oss om disse personene.

Og vi spurte FBI om de undersøkte om Russland hadde brukt bestikkelser for å få VM i 2018.

Fem minutter etter at vi sendte vår henvendelse fikk vi svar.

Etterforskeren, som vi ikke kan gå ut med navnet til, skrev at han meget gjerne ville møte oss for å utveksle informasjon, men at et slikt møte krevde en godkjennelse fra FBIs Press Office.

Etter noen dagers korrespondanse med FBIs Press Office fikk vi vite at det ikke ble noe av møtet. Og begrunnelsen var:

- Fordi det er snakk om en pågående undersøkelse kan ledelsen i FBI ikke tillate at et sånt møte eller intervju finner sted.

Fakta: Russland

Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og var til 1991 en del av Sovjetunionen. Landets overhode er i dag president Vladimir Putin. Fra 1997 har presidenten i Russland hatt kontroll over Forsvaret, sikkerheten, innenriksstyrkene og utenrikstjenesten. Energisektoren står for halvparten av Russlands inntekter, og høye priser på olje og gass gagner landet. Korrupsjon og uforutsigbar lovhåndhevelse er et problem for næringslivet. Idrett har en sentral posisjon i det russiske samfunnet og av lagidrettene er ishockey blant de mest populære. Fotball er også populært og Russland skal for første gang arrangere VM sommeren 2018. Per juni 2017 er landslaget rangert som nummer 63 på FIFA-rankingen. Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, FIFA.com, UEFA.com, Nettavisen

Betent spørsmål



Dette viser at spørsmålet om hvordan Russland fikk fotball-VM er et sensitivt spørsmål og at mye står på spill.

Det er også Nettavisen og Ekstra Bladets erfaringer etter å reist rundt i forskjellige deler av verden og snakket med personer som på en eller annen måte var involvert i Russlands kampanje for å få fotball-VM i 2018, eller som har andre historier om Russland.

Det er påfallende at de fleste av dem vi har vært i kontakt med ikke vil fortelle sin historie offentlig, men velger å være anonyme, og at mange av dem som har gitt oss informasjon plutselig ikke ønsker å ha kontakt med oss lenger etter at de har gitt oss et innblikk i metodene Russland angivelig skal ha brukt for å få fotball-VM i 2018. Vi har også fått tilbakemelding om at kilder vi har snakket med sannsynligvis er blitt telefonavlyttet etter at vi snakket sammen. Korrespondanse har foregått med krypterte tjenester som WhatsApp og Protonmail eller ved personlige møter på steder vi ikke får referere til.

Samtidig har Nettavisen og Ekstra Bladet forsøkt å få kontakt med russere som spilte en helt sentral rolle i arbeidet med å få fotball-VM til sitt hjemland. Uten å få svar på spørsmålene vi har stilt.

Ikke den beste kandidaten

Russland slo Spania/Portugal, Nederland/Belgia og England i kampen om fotball-VM i 2018, og leser du evalueringsrapportene om de forskjellige søkerne, var Russland det klart dårligste alternativet av de europeiske søkerne. England var det beste. Likevel røk England ut i første runde med bare to stemmer, mens Russland vant den første valgrunden med ni stemmer og gikk av med seieren med tretten stemmer i andre valgrunde.

22 personer i FIFAs eksekutivkomité tok denne beslutningen. To av dem som skulle være med på avstemningen var utestengt fordi de hadde blitt avslørte som korrupte.

Juridisk sett kan VM fratas Russland hvis det kan bevises at et flertall av de 22 eksekutivmedlemmene i FIFA (de som på det tidspunktet utgjorde FIFAs styre) som besluttet at Russland skulle få VM, gjorde det på uærlig vis.

Det kommer trolig aldri til å skje, blant annet fordi det er for kort tid til VM i Russland sparkes i gang. Åpningskampen spilles i Moskva 14. juni neste år.

Ifølge en kilde som Nettavisen og Ekstra Bladet har snakket med og som tidligere hadde en sentral posisjon i FIFAs revisjonskomité (Audit & Compliance Committee), vil en annen grunn til at verken Russland eller Qatar blir fratatt VM være at det vil komme et ras av rettssaker som kommer til å tappe FIFA for alle ressurser. FIFA-kassen er allerede kraftig redusert på grunn av alle rettsakene som er ført mot personer i FIFA-systemet til nå.

Det er heller ikke nødvendigvis slik at de som stemte på Russland er korrupte.

ÅPNINGSKAMP: Åpningskampen i VM 2018 spilles på Luzhniki stadion i Moskva 14. juni.

Uansett mente vi at vi burde prøve å finne ut av hva som skjedde da Russland vant retten til å arrangere fotball-VM i 2018.

Det skylder vi fotballpublikumet.

Dystert bilde



I dokumentaren som Nettavisen og Ekstra Bladet har laget om Russlands vei til fotball-VM får leserne se et dystert bilde av internasjonal fotballpolitikk, og den viser at Russland har brukt alle tilgjengelige ressurser og alle mulige metoder for å oppnå sine mål. Dokumentasjonen viser at FSB (tidligere KGB), russiske oligarker, høytstående politikere, korrupte ledere og en blåøyd fotballfamilie ble brukt i kampen for å få fotball-VM til Russland.

Den viser hvordan et helt land kontrollerer internasjonal fotball og at Russland får det som de vil når de virkelig går inn for det.

