Elleve lag har kvalifisert seg til VM i Russland

Spania er siste lag som kan juble over VM-plass.

Det er fortsatt flere kamper i VM-kvalifiseringen som gjenstår, men flere lag har sikret seg billett til den gjeveste fotball-turneringen før kvalifiseringen er over. Argentina ligger forøvrig an til å miste VM-billetten.

Det første laget som sikret seg VM-avansement ble Russland i 2010, da de ble valgt som vertsland for turneringen.

Tilbake i mars stakk Brasil av med den andre VM-billetten. Ved forrige VM var det nettopp Brasil som arrangerte turneringen, det endte med et smertefullt 1-7 tap i semi-finalen mot Tyskland, som endte opp med å vinne VM-gullet.

Kvalifiserte seg etter mål på overtid

Belgia ble det første laget til å kvalifisere seg gjennom gruppespillet, 3. september. Belgia har kun tapt poeng i en av sine åtte kamper, som kom på hjemmebane mot Hellas i mars. Kampen endte 1-1. England og Tyskland kvalifiserte seg på torsdag. England gikk videre da de slo Slovenia 1-0 på Wembley, etter et sent overtidsmål av Harry Kane.

Tyskland avanserte da de slo Nord-Irland 3-1 i Belfast. Tyskland er i gruppe C, med Norge og slo det norske herrelandslaget i begge oppgjørene i kvalifiseringen. Det tyske landslaget har en utrolig statistikk i gruppe C, med ni av ni kamper vunnet og en målforskjell på 38 - 3. Joachim Löws menn viser seg som en av favorittene før VM braker løs i Russland.

Og fredag kveld ble Spania, som den tredje europeiske nasjonen, klare for sluttspillet i Russland, etter at Albania ble slått 3-0. Italias skuffende 1-1-resultat hjemme mot Makedonia betyr at det er fem poeng mellom de to lagene, og Spania kan dermed ikke hentes igjen.

Fire nasjoner fra Asia klare

I Asia har fire landslag sikret avansement til VM fra to kvalifiseringsgrupper. Iran stakk av som vinner i gruppe A, med Sør-Korea like etter. I gruppe B kom Japan på førsteplass, hvor også Saudi-Arabia gikk videre med en andreplass.

Det er kun et land som har kvalifisert seg av de som spiller mot land i Nord- og Mellom-Amerika og Karibien. Mexico er det eneste laget som har anskaffet en VM-billett fra den delen av verden.

Kan bli VM uten Messi

På onsdag kan det bli avgjort om Argentina kommer til VM, eller ikke. I en gruppe med ti lag, hvor fire kommer direkte videre og et lag må spille play-off, ligger Argentina på en foreløpig sjetteplass. Hvis Argentina ikke får poeng borte mot Ecuador kommende onsdag, er VM-eventyret over før det har startet.

Kampen skal spilles i Ecuadors hovedstad, Quito, som ligger 2850 meter over havet. Å spille intensivt i 90 minutter i en slik høyde er uvant for det argentinske landslaget og gir Ecuador en stor fordel før møtet mellom de to landene.

Lionel Messi har slitt med å prestere for det argentinske landslaget og har hittil i karrieren kun vunnet et OL-gull for sitt kjære landslag. Med spillere som Paoulo Dybala plassert på benken for å gi Messi frihet på banen, er det liten tvil om hvem som har hovedansvaret for å sende Argentina videre til VM-sluttspillet.

Lagene som er videre: Russland, Brasil, Mexico, Belgia, England, Tyskland, Spania, Japan, Iran, Saudi-Arabia, Sør-Korea.

Her kan du se hvem som troner toppscorerlistene på de forskjellige kontinentene:

Europa:

15 mål - Robert Lewandowski, Polen og Bayern München.

14 mål - Cristiano Ronaldo, Portugal og Real Madrid.

10 mål - Romelu Lukaku, Belgia og Manchester United.

Sør-Amerika:

9 mål - Edinson Cavani, Uruguay og Paris Saint-Germain

7 mål - Felipe Caicedo, Ecuador og Espanyol

6 mål - Neymar, Brasil og Paris Saint-Germain. Alexis Sanchez, Chile og Arsenal. Arturo Vidal, Chile og Bayern München.

Nord- og Mellom-Amerika og Karibien:

9 mål - Carlos Ruiz, Guatemala.

6 mål - Jozy Altidore, USA og Toronto FC.

5 mål - Nelson Bonilla, El Salvador og Nacional. Clint Dempsey, USA og Seattle Sounders. Christian Pulisic, USA og Borussia Dortmund.

Asia:

16 mål - Mohammed Al Sahlawi, Saudi-Arabia og Al Nassr. Ahmed Khalil, Forente Arabiske Emirater og Al Ahli.

9 mål - Tim Cahill, Australia og Melbourne City.

7 mål - Keisuke Honda, Japan og AC Milan. Son Heung-min, Sør-Korea og Tottenham Hotspur. Mile Jedinak, Australia og Aston Villa. You Dabao, Kina og Beijing.

Afrika:

4 mål - Islam Slimani, Algerie og Leicester City. Moussa Maazou, Niger og Ajaccio. William Jabor, Libya og Rio Ave.

Oceania:

9 mål - Chris Wood, New Zealand og Burnley.

