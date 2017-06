Frank Lowy: Den australske milliardæren som tapte fotball-VM

ANNONSE

Lørdag 17. juni startet Confederations Cup i Russland. Det er generalprøven til fotball-VM neste år. Sentralt i det storpolitiske spillet om å få fotball-VM i 2018 (og 2022) stod den australske milliardæren Frank Lowy, som ledet den australske VM-komiteen.

Lowy var på et tidspunkt eier av den australske fotballklubben Sydney FC, president i det australske fotballforbundet (FFA), leder av den australske VM-komiteen, og én av Australias rikeste personer. Alle de forskjellige hattene ga Lowy mange problemer og den førte ham også rett inn i en maktkamp mot russiske interesser som fikk betydning for Australias VM-søknad.

Frank Lowy ble president i det australske fotballforbundet i 2003, og i 2006 lanserte han ideen om at Australia skulle søke om fotball-VM i 2018, noe som senere ble endret til 2022.

Det ble kanskje et av hans livs største nederlag.

Sionisten

Frank Lowy er jøde og født i 1930 i den slovakiske delen av tidligere Tsjekkoslovakia, som han flyktet fra i 1944 og dro til Ungarn.

Han kaller seg selv sionist, og i 1945 dro han til Palestina der han sluttet seg til den jødiske paramilitære organisasjonen Haganah, som kjempet for opprettelsen av en israelsk stat. Han sluttet seg til Golani-brigaden som deltok i den arabisk-israelske krig i 1948.

Senere reiste han til Australia og skapte et stort forretningsimperium som gjorde han til en av rikeste personene i landet. Han eier blant annet kjøpesenterkjeden Westfield.

MANGE ROLLER: Frank Lowy var på et tidspunkt eier av Sydney FC, leder i det australske fotballforbund og leder for den australske VM-komiteen.

Maktkampen

Frank Lowy sørget i 2006 for at Australia ble flyttet fra det lite mektige fotballforbundet i Oseania (OFC), til det det mer mektige og mer konfliktfylte asiatiske fotballforbundet (AFC). Overgangen ble gjort fordi Australia mente det ville gjøre det enklere å kvalifisere seg til VM i fotball. Samtidig mente flere av de andre forbundene i OFC at det var deilig å slippe å bli «holdt nede» av Australia.

Frank Lowys fortid i Haganah førte for øvrig til at Australia fikk to mektige fiender i AFC.

Den ene var sjeik Ahmad al-Sabah fra Kuwait, som er regnet for å være en av de mektigste personene i internasjonal idrett og som i april i år ble dratt inn i en omfattende korrupsjonsskandale i AFC. Al-Sabah har selv nektet for å ha gjort noe galt, men trakk seg fra sin post i FIFAs eksekutivkomité og alle andre fotballverv som et resultat av disse beskyldningene. Deres fiendskap skal ha bunnet i Lowys jødiske bakgrunn.

Lowys andre store fiende i AFC ble koreaneren og milliardæren Chung Mong-Joon, som utfordret Sepp Blatter som presidentkandidat i FIFA i 2015, men som ble utestengt fra all fotball i seks år på grunn av korrupsjon. Straffen ble senere redusert til fem år, og Mong-Joon anket i 2017 saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Konflikten skal både ha dreid seg om deres rivalisering som forretningsmenn og om kampen om å få fotball-VM. Sør-Korea ønsket også VM i 2022.

Men Frank Lowy fikk tilsynelatende også venner i det asiatiske forbundet. Spesielt Mohammed Bin Hammam fra Qatar, som ble president i AFC i 2002, og som fortsatt hadde denne posisjonen da Australia startet sin VM-kampanje i 2007.

Mohammed Bin Hammam stilte opp som motkandidat til Sepp Blatter ved presidentvalget i FIFA i mai 2011, men trakk seg tre dager før valget fordi han ble anklaget for bestikkelser. Bin Hammam uttalte at han ikke ønsket å se FIFAs navn bli dratt mer ned i søla, og at han derfor trakk seg.

UTESTENGT: Mohammed Bin Hammam ble utestengt på livstid.

FIFAs etiske komité suspenderte Bin Hammam etter anklager om at han hadde betalt over en million dollar til 25 karibiske fotballedere, men Bin Hammam uttalte at han ikke hadde gjort noe galt, og at det var en «vanskelig og vond dag».

Senere ble Bin Hammam utestengt fra all fotball på livstid.

Bin Hammam regnes uansett for å være arkitekten bak fotball-VM i Qatar i 2022, og flere av bestikkelsessakene han er anklaget for, skal ha vært gjort i forbindelse med Qatars VM-søknad. Men før Qatar bestemte seg for å søke om VM, støttet Bin Hammam og Qatar Australias VM-søknad.

Bin Hammam rådet dessuten Frank Lowy tidlig i Australias søknadsprosess til å kjøpe seg velvilje.

Australia hadde et budsjett på 500 millioner kroner (etter dagens kurs), og en del av dem ble brukt på fotballnasjoner i Asia og Afrika. Ett av prosjektene gikk under navnet Vision Asia.

Nettavisen og Ekstra Bladet har brevet som Mohammed Bin Hammam skrev til Frank Lowy der han anbefalte Lowy å gi penger til dette prosjektet. Den australske søkerkomiteen skal ha donert ca. 32 millioner kroner, etter dagens kurs, til dette prosjektet.

Nettavisen og Ekstra Bladet har tatt kontakt med Mohammed Bin Hammam om disse korrupsjonssakene og om hans forbindelser til Frank Lowy, men henvendelsene er ikke besvart.

Avviser korrupsjonsanklager

Frank Lowy er også blitt en del av FBIs etterforskning av korrupsjonen i FIFA. Konkret handler det om en pengeoverføring fra Frank Lowy til Jack Warner på cirka 3,2 millioner kroner.

Warner er en av de sentrale personene i den store korrupsjonssaken i FIFA som ble rullet opp i 2015 og som har ført til at over 40 personer knyttet til FIFA er siktet, arrestert og/eller dømt for korrupsjon. Pengene skulle angivelig gå til et skoleprosjekt i Trinidad og Tobago. Jack Warner avviser alle anklager om å ha gjort noe galt.

Kun to måneder før FIFA skulle stemme om hvem som skulle få arrangere VM i 2018 og 2022, ble pengene overført til en konto på Bahamas etter instruksjoner fra Jack Warner. Det har FBI-etterforskningen vist. Det er liten tvil om at pengene endte på Jack Warners private bankkonto, men Frank Lowy har avvist alle anklager om at denne pengeoverføringen var en bestikkelse.

Nettavisen og Ekstra Bladet har snakket med en sentralt plassert kilde i den australske VM-komiteen og som hevder at det var snakk om penger som gikk direkte i lomma til Jack Warner. Kilden, som av frykt for represalier ønsker å være anonym, sier at pengene ble overført fra Sydney til Bahamas via bankkonti i London og New York.

En representant for VM-komiteen skal også ha reist til London for å levere smykker til en av rådgiverne til den australske VM-komiteen, som videre skal ha gitt disse videre til Jack Warners kone, forteller kilden.

Nettavisen og Ekstra Bladet har vært i kontakt med personen som angivelig skal ha mottatt smykkene for å viderebringe disse til Warners kone, men han benekter å ha mottatt noe smykke og kaller disse påstandene for en ondskapsfull kampanje mot ham. Det har ikke lykkes Nettavisen og Ekstra Bladet å få kontakt med Jack Warner.

Samme kilde i Australias VM-komité sier til Nettavisen og Ekstra Bladet at Frank Lowy også skal ha lovet Sepp Blatters datter, Corinne Blatter, en jobb på den australske VM-komiteens Zurich-kontor, hvis Australia fikk VM.

Ifølge vår kilde skal nettopp dettte være en av grunnene til at Sepp Blatter, som den eneste, stemte på Australia ved avstemningen i desember 2010. Kilden sier videre at dette er en avtale Sepp Blatter kan ha gjort uten datterens viten.

Nettavisen og Ekstra Bladet har vært i kontakt med Corinne Blatter angående disse beskyldningene. Hun avviser beskyldningene blankt.

- Dette er oppdiktet. Hvis det er en spøk, så er det en dårlig en, sier Corinne Blatter til Nettavisen.

Nettavisen og Ekstra Bladet har også konfrontert Sepp Blatter med denne påstanden via hans talsmann Thomas Renggli og har fått til svar at Blatter ikke ønsker å uttale seg om dette.

UTESTENGT: Tidligere medlem i FIFAs eksekutivkomite, og president i CONCACAF, Jack Warner, er utestengt fra all fotball på livstid.

Den russiske forbindelsen

Frank Lowy har lenge blitt kritisert for å ha en dobbeltrolle i australsk fotball, blant annet fordi han hadde aksjemajoriteten i den australske fotballklubben Sydney FC samtidig som han var president i det australske fotballforbundet. Lowy selv har vært klar på han mener det ikke har vært snakk om noen interessekonflikt.

I desember 2008, da den australske VM-kampanjen hadde begynt å få fart på seg, solgte Lowy en stor del av sine aksjer i Sydney FC, og overlot kontrollen til en annen australsk milliardær, Paul Ramsey, og til russeren David Traktovenko.

Argumentet var at Lowy ville konsentrere seg om å få VM til Australia. På det tidspunktet var Traktovenko allerede nest største aksjonær i Sydney FC.

David Traktovenko hadde tidligere en sentral rolle i den russiske storklubben Zenit St. Petersburg, der han både var medeier og president. Han overtok presidentposten i klubben i 2003 etter den kontroversielle politikeren Vitalij Mutko som senere ble medlem av FIFAs eksekutivkomité, og som etter hvert ble russisk sportsminister og deretter visestatsminister.

Da Traktovenko solgte sin majoritetsdel i Zenit St. Petersburg i 2006, inngikk han samtidig et utvidet samarbeid med Frank Lowy. Med tiden ønsket han å overta styringen i Sydney FC. Det gjorde han i 2012, da han sikret seg 90 prosent av aksjene i klubben.

Traktovenko ble milliardær i 2000 da han sammen med Vladimir Putins nære forretningsforbindelse, Vladimir Kogan, solgte sine aksjer i St. Petersburg-banken Promstroybank til den statseide banken Vneshtorgbank. Denne handelen skal de to ha tjent over en milliard kroner på.

SUKSESS: Dick Advocaat opplevde stor suksess i jobben som manager for den russiske fotballklubben Zenit St. Petersburg.

Kampen om Dick Advocaat

Men Frank Lowys forhold til Zenit St. Petersburgs mektige menn har ikke alltid vært preget av samarbeid. Og konflikten som oppstod i 2007 kan ha bidratt til at Australias VM-søknad møtte russisk motstand.

Den nederlandske treneren Dick Advocaat ledet i 2007 Zenit St. Petersburg til russisk seriemesterskap, og senere samme år skrev han under på en kontrakt som trener for det australske landslaget, også kjent som «The Socceroos».

I november 2007, to uker før han skulle tre inn i sin nye jobb, varslet Advocaat det australske forbundet om at han i stedet hadde forlenget sin kontrakt med Zenit St. Petersburg med ett år. Saken førte til en langvarig juridisk konflikt mellom det australske forbundet (FFA) og den russiske klubben.

Da konflikten oppstod, var Vladimir Putins venn, Sergeij Fursenko, president i Zenit St. Petersburg, samtidig som at han var generaldirektør i et av Gazproms datterselskaper.

Gazprom, som er verdens største produsent av naturgass, eier Zenit St. Petersburg og det var ventet at partene raskt ville komme til enighet om en kompensasjon til det australske forbundet, fordi de hadde snappet den nederlandske treneren rett foran nesa til «The Socceroos». Dette var like før Australia skulle i gang med kvalifiseringen til VM 2010 i Sør-Afrika.

Men noen avtale ble det ikke.

Sergeij Fursenko hadde overtatt presidentvervet i Zenit etter David Traktovenko, som i sin tid hadde tatt over etter Vitalij Mutko. Mutko hadde i mellomtiden blitt sportsminister i Russland. Både Traktovenko og Mutko hadde nære bånd til Vladimir Putin.

JUBEL: Dick Advocaat ledet Zenit St. Petersburg til seier i både hjemlig serie, men også i UEFA-cupen i 2008.

Det var med andre ord tette forbindelser mellom den politiske eliten i Russland og klubbledelsen i Zenit St. Petersburg, og mellom Zenit St. Petersburg og australsk fotball.

Nå hadde det kommet en knute på tråden, og situasjonen ble ikke bedre da Vitalij Mutko i 2008, ga Dick Advocaat den høyeste utmerkelse man kan få i russisk fotball etter at Advocaat også hadde ledet Zenit St. Petersburg til seier i UEFA-cupen i 2008.

Problematisk for Lowy

Saken var problematisk for milliardæren Frank Lowy på flere måter, men mest av alt fordi den kunne ødelegge samarbeidet med Russland, som skulle hjelpe dem med å skaffe Australia VM-sluttspillet i 2022. Det australske fotballforbundet tok saken til FIFA, uten at det skjedde noe. Lowy og hans folk forberedte seg også på å ta saken til Idrettens voldgiftsdomstol (CAS).

Nettavisen og Ekstra Bladet har kontaktet CAS og spurt om konflikten mellom det australske fotballforbundet og Zenit St. Petersburg har vært behandlet i CAS, noe de avviser.

Nettavisen og Ekstra Bladets kilde som satt tett på den australske søkerkomiteen hevder at Lowy og Mutko sannsynligvis har løst konflikten under fire øyne, men det har aldri kommet noen offisiell bekreftelse fra verken det australske fotballforbundet (FFA), FIFA eller Zenit om at saken er løst.

Nettavisen og Ekstra Bladet har sendt eposter til Frank Lowy om spørsmål om hvordan konflikten ble løst, uten å ha fått svar.

MANGE ROLLER: Vitalij Mutko har fortid som leder for Zenit St. Petersburg, men har også vært russisk sportsminister og medlem av FIFAs eksekutivkomité. Mutko er nå visestatsminister i Russland.

Nettavisen og Ekstra Bladet har avslørt hvordan den australske VM-drømmen ble knust av både Qatar og Russland, men også at Australia kjørte en meget omstridt kampanje for å sikre seg VM-sluttspillet.

Da regnskapet ble gjort opp satt Australia igjen med én eneste stemme av de 22 som var stemmeberettiget i FIFAs eksekutivkomité. Fiaskoen må ha vært vond å svelge for den australske regjeringen og for Frank Lowy personlig.

Ble Australia-sporet utelatt?

I forbindelse med fotball-VM i Brasil i 2014 hadde Sunday Times en serie artikler om korrupsjon i FIFA. Det meste handlet om Qatar.

Artikkelserien «The FIFA files» ble i 2015 fulgt opp med den prisvinnende boken «The Ugly Game», skrevet av Sunday Times-journalistene Jonathan Calvert og Heidi Blake. De to journalistene har, etter eget utsagn, fått tilgang til enorme mengder dokumenter av en person som i journalistkretser går under navnet «Kilden». De to journalistene hevder i sin bok og sine artikler at dokumentene viser hvordan Qatar kjøpte VM i 2022.

FIFA-varsleren Bonita Mersiades, som ble sparket fra jobben hun hadde i den australske VM-komiteen i januar 2010, antyder i sin egen blogg «Behind The Ugly Game» at de to journalistene har utelatt sentral informasjon om Frank Lowy. Hun antyder også at Lowy har hatt stor interesse i å få vite hva som sto i materialet til «Kilden».

Bonita Mersiades var en sentral person i den australske VM-komiteen. Hennes egen versjon av sparkingen fra jobben er at hun var uenig med Frank Lowys strategi om hvilke metoder som skulle brukes for å overbevise FIFAs eksekutivkomite.

Hun mente at Australia drev med skittent spill, og medvirket til korrupsjon. Nettavisen og Ekstra Bladet har sendt eposter til Frank Lowy om hvilken begrunnelse han hadde for å sparke Mersiades, uten svar.

Sammen med Phaedra Almajid, som arbeidet for Qatars VM-komité, ble Mersiades avslørt av FIFA som én av de anonyme varslerne i rapporten som ble utarbeidet av den amerikanske etterforskeren Michael J. Garcia. Garcia undersøkte anklagene om at Qatar og Russland hadde kjøpt VM-sluttspillene i henholdsvis 2022 og 2018. Garcia-rapporten er fortsatt hemmeligstemplet av FIFA.

Bonita Mersiades ble upopulær i Australia, da FIFA avslørte hennes identitet, og hun er heller ikke spesielt populær hos Frank Lowys folk. Mersiades betraktes av mange australiere som en landsforræder og en person som kan skade Frank Lowys ettermæle.

Den mystiske «Kilden»

I artikkelen Behind «The Ugly Game» fra juni 2016, skriver Mersiades at hun ble kontaktet av «Kilden» som mente at boken «The Ugly Game» hadde store mangler.

- Bonita, det er noe jeg må fortelle deg, sier han til henne over en kopp kaffe i «Kildens» hjem, skriver Mersiades på sin egen blogg.

Ifølge Mersiades sier «Kilden» videre at særdeles viktig informasjon som han ga til de to journalistene er utelatt fra Sunday Times-artiklene og den påfølgende boken. Spesielt skal det dreie seg om en historie som handler om Franz Beckenbauer og Fedor Radmann.

I «The Ugly Game» står det at de to tyskerne ble invitert til Qatar av Mohammed Bin Hammam, mens det ifølge Bonita Mersiades var Frank Lowy og hans VM-komité som hadde sendt dem til Qatar for å overbevise emiren av Qatar om at Qatar skulle trekke sin VM-søknad.

På tidspunktet Fedor Radmann reiste til Qatar, fikk han ifølge FIFA-varsleren Bonita Mersiades, 150.000 australske dollar i måneden for å promotere Australias VM-søknad. Omgjort til norske kroner og med dagens kurs, tilsvarer det en månedslønn på like under én million kroner.

KORRUPSJONSSAKER: Franz Beckenbauer er under etterforskning i en rekke korrupsjonssaker.

På bloggen sin skriver FIFA-varsleren Mersiades at milliardæren Frank Lowy har brukt store summer på å etterforske hva som gikk galt med VM-kampanjen, blant annet ved å hyre inn toppadvokater fra Washington D.C. i USA.

Målet var ikke bare å finne ut hva som gikk galt, men også å sørge for å distansere seg fra den korrupsjonen som ble avslørt i og omkring FIFA.

Nettavisen og Ekstra Bladet kjenner identiteten på «Kilden». Vi har vært i kontakt med vedkommende, vi vet hvor «Kilden» har fått dokumentene fra, og hvilke roller vedkommende har hatt i internasjonal fotball. Han bekrefter til oss at han var på det nevnte møtet med Bonita Mersiades.

«The AFC Files»



Til Nettavisen og Ekstra Bladet sier «Kilden» at det i utgangspunktet er feil å kalle dokumentene som ble gitt til The Sunday Times-journalistene for «The FIFA files». I stedet skulle de fått navnet «The Asian Football Confederation (AFC) Files», fordi dokumentene kun dreier seg om arbeidet i AFC og særlig om valget av FIFA-president i 2011.

Siden Australia er en del av AFC, ville det være naturlig at det var mer informasjon om Australia og Frank Lowy i dokumentene, og da også om Australias kamp for å få VM.

I boken står det ingenting om Australias avtaler eller møter med Russland.

Ifølge Mersiades hadde «Kilden» en forretningspartner. Nettavisen og Ekstra Bladet kjenner også identiteten til forretningspartneren.

Mersiades sier at en mellommann tok seg av forhandlingene om adgangen til dokumentene, og at denne mellommannen skal ha vært en av Lowys konsulenter i Westfield Corporation. Under et døgn etter at avtalen var i boks, hadde de to Sunday Times-journalistene blitt koblet på saken, ifølge Mersiades.

Flere andre medier skal ha blitt kontaktet før Sunday Tims, blant annet The Guardian og BBC, men det var til slutt Rupert Murdoch-eide Sunday Times som fikk adgang til materialet. Rupert Murdoch er en venn av Frank Lowy og er også fra Australia.

Nettavisen og Ekstra Bladet har forsøkt å ta kontakt med en av forfatterne av boken «The Ugly Game» for å få svar på hvorfor det ikke står mer om den australske VM-søknaden i boken, uten å ha fått svar.

Bonita Mersiades tror det er flere grunner til at Lowy ønsket å få vite hva som sto i materialet til «Kilden».

For det første ønsket Lowy mest mulig negativ omtale om Qatar, i håp om at Qatar skulle miste VM og at Australia kunne overta sluttspillet.



For det andre ønsket han personlig hevn over Mohammed Bin Hammam, som hadde dolket han i ryggen.



For det tredje ønsket han ifølge Mersiades å kontrollere informasjonen om hans kontakter til Russland, Qatar og kobbelet av PR-rådgivere som medvirket til at Australia nå skilles ut som det mest skitne landet av alle VM-søkerne.



Nettavisen og Ekstra Bladet har tatt kontakt med Frank Lowy via eposter direkte til ham, og til hans høyre hånd i Westfield Corporations, Mark Ryan.

Vi har spurt om Australia hadde en stemmeavtale med Russland, om Bonita Mersiades påstander om Lowys interesser i å kontrollere informasjonen i dokumentene fra AFC, og om han mener Russland og Qatar gikk bak ryggen til Australia.

Ingen av våre henvendelser er blitt besvar.

