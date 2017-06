Hemmelige notater fra VM-komiteen: - Ta kontakt med den russiske presidenten

ANNONSE

Derfor gjorde Vladimir Putin alt for å få OL i Sotsji i 2014 og fotball-VM i 2018.

Lørdag 17. juni startet Confederations Cup i Russland. Det er generalprøven til fotball-VM neste år. Her er historien om hvordan Russland vant den skitne kampen om fotball-VM i 2018.

Dette er sak 2 av 11 i en dokumentarserie om hva som egentlig skjedde da Russland ble tildelt fotball-VM i 2018. Fra 24. juni til 1. juli vil det daglig komme nye saker i serien på Nettavisen. Følg med!



Les alle sakene i serien her: Nettavisen-dokumentar: Slik kuppet Russland VM

Hver gang FIFA skal velge et vertsland til et VM-sluttspill starter et enormt økonomisk og politisk spill. Slik var det også da Russland vant retten til å arrangere fotball-VM i 2018. Eller: Denne gangen var spillet mer sofistikert og politisk enn noen gang tidligere.

Det viser en rekke hittil ukjente dokumenter og nye opplysninger som Nettavisen og Ekstra Bladet har fått tilgang til.

Les også: Frank Lowy: Den australske milliardæren som tapte fotball-VM

Ydmykende



For å forstå hvor omfattende spillet om å få fotball-VM var, må vi først ta turen til Australia, som også deltok, men som selv endte som en av de store taperne i det skitne spillet om fotball-VM.

Vår historie starter derfor i Sydney i Australia.

Fotballspillere hater når de blir slått tunnel på. Det er ydmykende. Og nettopp den følelsen sitter den australske milliardæren Frank Lowy igjen med i dag. Han ville hente VM til Australia.

Verdens største fotballturnering skulle tas til nye territorier.

MANGE ROLLER: Frank Lowy var på et tidspunkt eier av Sydney FC, leder i det australske fotballforbund og leder for den australske VM-komiteen.

Australieren Frank Lowy ønsket først å få VM til Australia i 2018. Men da det ble kjent at det var Europa som skulle få VM det året, siktet han seg i stedet inn på VM i 2022. Lowy allierte seg med en rekke sterke krefter rundt om i verden, blant annet med det tyske fotballforbundet (DFB), og med «Keiseren», fotballikonet Franz Beckenbauer, som på tidspunktet beslutningen skulle tas, satt i FIFAs mektige eksekutivkomité.

Men Lowy ble snytt.

Han ble utsatt for en rekke tunneler.

Utført av Franz Beckenbauer, av daværende statsminister i Russland, Vladimir Putin, og av Mohammed Bin Hammam fra Qatar, som på dette tidspunktet var president for det asiatiske fotballforbundet (AFC) og visepresident i FIFA. Bin Hammam var ikke bare en mektig mann i Qatar, men også en av de mektigste personene i internasjonal fotball.

Han hadde lovet Lowy sin fulle støtte.

Australierne var hellig overbeviste om at de ville få VM i 2018. Som president for det australske fotballforbundet (FFA) organiserte Lowy en stor kampanje, støttet av en regjering som bevilget millioner av skattekroner til formålet.

Les også: Det skitne spillet om fotball-VM - som Russland kuppet

Tysk støtte



Man oppnår ikke noe i internasjonal fotball uten sterke partnere, og australierne henvendte seg derfor til Tyskland, som i 2006 hadde arrangert et svært vellykket VM-sluttspill.

DUO: Franz Beckenbauer (venstre) og Fedor Radmann (høyre) var henholdsvis leder og nestleder for den tyske VM-komiteen som sikret landet fotball-VM i 2006.

Hovedarkitekten bak den tyske VM-kampanjen for å få mesterskapet til Tyskland i 2006, var Franz Beckenbauer og hans våpendrager og PR-mann Fedor Radmann. Beckenbauer har senere blitt anklaget for å ha benyttet seg av bestikkelser i forbindelse med den tyske VM-kampanjen, og myndighetene i Tyskland, Frankrike og Sveits etterforsker i dag om Beckenbauer har gjort seg skyldig i korrupsjon. Beckenbauer selv har uttalt seg minimalt om beskyldningene, og de gangene han har sagt noe, har han nektet for å ha gjort noe galt.

Nettavisen og Ekstra Bladet har forsøkt å få svar fra Franz Beckenbauer, gjennom hans agent Marcus Höfl, om hans rolle i de forskjellige sakene. Han har ikke svart på henvendelsene.

Korrupsjonsanklagene var mest sannsynlig ukjent for Frank Lowy da han i 2007 tok kontakt med det tyske fotballforbundet.

Og med seg i kofferten hadde Lowy et tilbud.

Australia og Tyskland ønsket begge å arrangere kvinne-VM i 2011, og nettopp dette ble én av brikkene i spillet om tildelingen av herre-VM i 2018 og 2022. Til Nettavisen og Ekstra Bladet sier en kilde tett på det australske fotballforbundet at Lowy tilbød seg å trekke Australias søknad til kvinne-VM i bytte mot tysk støtte til en australsk søknad til herre-VM.

Ifølge kilden skal partene ha tatt hverandre i hånden på dette og en avtale ble underskrevet i juli 2007.

Videre forteller kilden til Nettavisen og Ekstra Bladet at den australske VM-komiteen hyret inn en rekke internasjonale rådgivere, blant annet den kontroversielle Peter Hargitay, som tidligere hadde jobbet mange år med mediehenvendelser og valgkamparbeid for FIFA-president Sepp Blatter. Det var også inngått en avtale med Beckenbauers venn Fedor Radmann.

Peter Hargitay, Fedor Radmann og de andre rådgiverne ønsket ingen publisitet rundt sitt arbeid for Australia. Det med god grunn. Senere avslørte Fairfax Media i Australia at Peter Hargitay hadde samarbeidet med Qatar - en av Australias konkurrenter - samtidig som han jobbet for Australias søkerkomité.

Til Nettavisen og Ekstra Bladet benekter Peter Hargitay at han jobbet for noen andre enn Australias VM-komité.

- Vår oppgave var å fremme Australias VM-søknad til medlemmene i FIFAs eksekutivkomité, koordinere kommunikasjonen med FIFA og arrangere medieeventer fra tid til annen, sier Hargitay til Nettavisen.

Han nekter også for at det var noen form for samarbeid med søkerkomiteene til Australia og Russland.

- Alle søkerkomiteene møttes i blant siden vi omgikk hverandre i de samme sosiale sammenhengene. Det var det. Det var aldri noe samarbeid, sier Hargitay.

Ifølge Hargitay skal han ha fått i overkant av 200.000 norske kroner i måneden i 16 måneder for jobben, mens kilder i den australske VM-komiteen forteller at Hargity og hans selskap fikk nesten 350.000 norske kroner i måneden i 24 måneder for jobben. Gjennom sin advokat Norbert Scharf sier Fedor Radmann at han ikke ønsker å kommentere sitt arbeid for Australias VM-komité.

Hargitays arbeid for Qatar ble dog ikke oppdaget av australierne før det var for sent.

Det var i stedet god stemning hos Frank Lowy og de andre i hans VM-komité da Australias daværende statsminister, Kevin Rudd, i februar 2008 informerte om at regjeringen ville gi VM-søknaden økonomisk støtte.

HVEM ER HVEM? Se hele persongalleriet i dokumentaren om VM-kuppet her

Dramatisk endring



Så kom FIFA selv med en uventet finte.

Søknadsprosessen endret seg dramatisk da FIFAs eksekutivkomité i mai 2008 besluttet å bringe både VM i 2018 og 2022 i spill. Arrangørene av begge sluttspillene skulle avgjøres med én avstemning 2. desember 2010.

Denne beslutningen gjorde hele søknadsprosessen dyrere. Det stoppet ikke australierne, for den australske regjeringen fulgte opp lovnaden om penger med å bevilge cirka 500 millioner kroner (etter dagens kurs) til VM-kampanjen. En del av disse pengene ble brukt av de internasjonale konsulentene som Lowy hadde leid inn og som i mellomtiden hadde blitt utvidet med tyskeren Andreas Abold, som også er en av Franz Beckenbauers nære samarbeidspartnere.

Andreas Abold har heller ikke svart på Nettavisen og Ekstra Bladets henvendelse om spørsmål knyttet til hans arbeid for Australias VM-komité.

VM-SØKNAD: Daværende opposisjonsleder, og nåværende statsminister, Malcolm Turnbull (venstre), Frank Lowy, daværende statsminister, Kevin Rudd (høyre) holder opp skjerf med reklame for Australias VM-søknad.

Inviterte AFC-presidenten



På forsommeren 2008 inviterte Frank Lowy den mektige AFC-presidenten Mohammed Bin Hammam, på et besøk. Det besøket inkluderte også et møte med statsminister Kevin Rudd.

For australierne ble møtet oppfattet som en suksess.

Bin Hammam uttrykte i et brev datert 8. juni 2008, som Nettavisen og Ekstra Bladet har fått tilgang til, at han var begeistret for de australske VM-planene.

Med innledningen «Dear Frank» skrevet med håndskrift, inneholder brevet en rekke forslag til hvordan Australia kan forbedre sine sjanser i VM-kappløpet.

«Jeg lister her opp noen av landene (som trenger støtte, red. merk.) og mine tanker om hvordan Australia kan hjelpe dem», skriver Bin Hamman.

AFC-presidenten foreslår blant annet at Australia med økonomiske bidrag skal støtte fotballen i en fattig kinesisk provins, samt i Kambodsja, Laos, Burma og Filippinene.

Akkurat som Australia, hører disse landene til det asiatiske forbundet (AFC), men siden Australia også hadde behov for støtte utenfor Asia, mente Bin Hammam at det dessuten ville vært en god idé hvis Australia sendte penger til fotballen i en rekke afrikanske land.

«En annen ting jeg mener er nødvendig for Australia å ta med i beregningene, ettersom de søker om å få arrangere VM, er å støtte noen afrikanske land. Det ville vært veldig til hjelp for å promotere Australia på andre kontinenter», skriver Bin Hamman.

Brevet avsluttes med en kjærlig hilsen:

«Min bror, du kan være trygg på at du alltid vil ha et hjem hos AFC. Så, nøl ikke med å besøke AFC når enn det måtte passe, og nøl heller ikke med å ringe meg om det er noe du trenger».



I ettertid har det dukket opp en lang rekke korrupsjonssaker der Bin Hammam er involvert. Han ble senere utestengt fra all fotball på livstid. Bin Hammam anket suspensjonen til Idrettens voldgiftsrett, CAS, men anken ble avslått.

Tips oss! Har du innspill, opplysninger eller tips? Kontakt Nettavisens redaksjon på epost her. Vi kan legge til for kryptert kommunikasjon om ønskelig.

Russisk VM-søknad



Det er altså mye som tilsier at Australia lå godt an i denne perioden. Med støtte fra AFC-presidenten og Franz Beckenbauers Tyskland så det ganske så lyst ut.

Så kom Russland på banen. Noe som ser ut til å ha endret spillet totalt. Russland annonserte at også de ønsket seg fotball-VM i 2018.

Det tvang Australia til å endre sin strategi. Lowy og hans folk gikk i stedet for VM i 2022.

Fortsatt med støtte fra Tyskland og Bin Hammam, gikk Lowys team nå for en samarbeidsavtale med russerne for å koordinere arbeidet med å kapre stemmene i FIFAs mektige eksekutivkomité.

Målet var å sikre Russland og Australia ett mesterskap hver.

G20-toppmøtet, der mektige statsledere diskuterer internasjonalt økonomisk samarbeid, ble pekt ut som en viktig arena.

Nettavisen og Ekstra Bladet har fått tilgang til et hemmelig notat fra mars 2009. Øverst på side 1 av notatet går det frem at det er konfidensielt.

Nettavisen og Ekstra Bladet har fått tilgang til (se link under) et fortrolig notat fra mars 2009 der Lowy og hans VM-komité gir instruksjoner til Australias statsminister Kevin Rudd om hvordan han skulle oppføre seg på G20-toppmøtet dette året, for å styrke målet om å få VM-sluttspillet til Australia i 2022.

«Spesielt ville vi likt at statsministeren gjennomfører en kort diskusjon med president Medvedev», heter det i notatet som er merket med «konfidensielt».

I tillegg til at notatet altså sterkt oppfordrer Rudd til å ha en konkret samtale med den daværende russiske presidenten Dimitrij Medvedev, for å fremme dialog mellom de to landene om VM-søknadene for 2018 og 2022, kommer det tydelig fram i notatet at statsminister Rudd bør invitere Medvedev og/eller Russlands daværende statsminister, Vladimir Putin, på et statsbesøk til Australia.





Den australske VM-komiteen tar grep



To måneder senere tok Lowy selv grep.

Han skrev til Russlands daværende sportsminister, Vitalij Mutko, og gratulerte ham med nettopp å ha blitt valgt inn i FIFAs eksekutivkomité (FIFAs styre). Lowy benyttet også anledningen til å invitere Mutko til et møte, hvor de kunne snakke om et mulig samarbeid mellom de to landene.

Møtet fant senere sted på Lowys private yacht i Middelhavet.

UTESTENGT: Tidligere leder for det asiatiske fotballforbundet, Mohammed Bin Hammam, er utestengt fra all fotball på livstid.

Nettavisen og Ekstra Bladet har sett brevet og der står det blant annet:

Dette hemmelige notatet fra et G8-møte i 2009 viser instruksene Australias daværende statsminister Kevin Rudd fikk om å måtte ta kontakt med Russlands daværende president Dimitrij Medvedev.

«Jeg ser fram til muligheten for å møtes og å diskutere felles interesser og et mulig samarbeid i nær framtid».

I begynnelsen av juli 2009 ble det utarbeidet et nytt fortrolig notat til statsminister Rudd (se link under). Denne gangen skulle han delta på et G8-møte. Igjen ble han bedt om å ta kontakt med president Medvedev.

«Samarbeide, samarbeide, samarbeide», står det i notatet Nettavisen og Ekstra Bladet har fått tilgang til.

«Det ville vært fint om statsministeren ville løftet et forslag om hvorvidt Det russiske fotballforbundet og FFA (Australias fotballforbund, red. merk.) skulle bygget et nært forhold, samt foreslå muligheten for et fremtidig privat møte mellom forbundenes ledelse for å diskutere muligheter i forbindelse med vertskapsnasjoner for (VM) 2018 og 2022», står det blant annet skrevet i notatet.



Den australske statsministeren ble også bedt om å kontakte Tysklands kansler, Angela Merkel, for å fortelle om det tette samarbeidet med det tyske fotballforbundet, og ikke minst med det tyske medlemmet av FIFAs eksekutivkomité, Franz Beckenbauer. Men, det ble understreket i notatet at samarbeidet med Beckenbauer ikke var offentlig kjent.

Som medlem av eksekutivkomiteen kunne han selvfølgelig ikke jobbe for noen av søkerlandene.

Det tette samarbeidet mellom FFA og Beckenbauer er «ikke allment kjent», er formuleringen som er brukt i notatet.

Australia ble lurt



Australias søkerkomité fikk i gang et samarbeid med Russlands søkerkomité. Det var i alle fall det Frank Lowy og hans folk trodde. Konsulentene Fedor Radmann og Peter Hargitay knyttet bånd.

Men mye tyder på at Australia ble ført bak lyset.

Så sent som i begynnelsen av 2009 sa Qatars Mohammed Bin Hammam at han støttet Australias VM-søknad. Men så bestemte Qatar seg for at de også ville søke om å arrangere VM i 2022. Og med det endret Bin Hammans holdning seg.

Nå var Australia i stedet en konkurrent om den gjeve tildelingen.

Det førte til panikk i Australias VM-leir.

Frank Lowy og hans team skal forgjeves ha forsøkt å få Bin Hamman til å trekke Qatars VM-søknad. Det skriver FIFA-varsleren Bonita Mersiades på sin egen blogg, publisert hos australske Football Today i 2016. Ifølge Mersiades skal Frank Lowy ha sendt Franz Beckenbauer og Fedor Radmann til Qatar i oktober 2009 for å overtale emiren til å trekke Qatars VM-søknad.

Det var forgjeves.

Bonita Mersiades er en sentral person. FIFA-varsleren fikk sparken fra den australske VM-komiteen i januar 2010 etter uoverensstemmelser over søknadsstrategi. Hun har også vært en av de sentrale vitnene i FIFAs korrupsjonssaker de siste årene, blant annet hos FBI og sveitsisk politi, og var et av kronvitnene i FIFAs egen etterforskning av korrupsjon i kampen om å få VM i 2018 og 2022. Hun ble kjent da FIFA selv avslørte henne som varsler.

Ifølge hjemmesidene til Qatars fotballforbund hevdes det i et intervju at Beckenbauer støttet deres VM-søknad, mens internasjonale medier, blant annet BBC, antyder at han foretrakk Australias VM-søknad. The Guardian har også kommet med tilsvarende antydninger.

Verken Franz Beckenbauer eller Fedor Radmann har besvart henvendelsene fra Nettavisen og Ekstra Bladet om hvem de støttet eller hva de sa til emiren da de dro til Qatar i 2009.

Fakta: Fotball-VM

Har vært arrangert av FIFA hvert fjerde år siden 1930, med unntak av 1942 og 1946 grunnet andre verdenskrig. VM ble sist holdt i Brasil i 2014. Neste mesterskap, i 2018, arrangeres i Russland. Åtte nasjoner har vunnet VM (Brasil 5, Italia 4, Tyskland/Vest-Tyskland 4, Argentina 2, Uruguay 2, Frankrike 1, England 1 og Spania 1). Fotball-VM er en av de største idrettsbegivenhetene målt i antall tilskuere og TV-seere ifølge BBC. Det var FIFAs eksekutivkomité (nå FIFA Council) som besluttet at VM skulle gå til Russland og Qatar. Neste VM i 2026 blir vedtatt av FIFA-kongressen. FIFA Council er det styrende organet i FIFA utenom kongressmøtene og består per juni 2017 av 36 medlemmer. Tidligere har medlemstallet vært 22 og senere 25. FIFA-kongressen består av 211 medlemsland. Prosessen med å få tildelt VM er i korte trekk: FIFA annonserer hvilket mesterskap som trenger vertsnasjon.

Respektive forbund som ønsker å arrangere mesterskapet melder fra.

FIFA sender ut «anbudsskjemaer» hvor aktuelle vertsnasjoner fyller ut en grov skisse til hvordan de ser for seg en gjennomføring av mesterskapet.

FIFAs inspeksjonskomité har gjennomgang av aktuelle søkerland. Søkerland leverer en forpliktende søknad hvor det går klarere frem hva det vil koste å arrangere mesterskapet, hvordan de skal gjennomføre det, stadionplaner og infrastrukturelle løsninger. Deretter følger en avstemning blant de aktuelle vertsnasjonene. Inntil avgjørelsen om VM 2018 og 2022 (som begge ble bestemt i 2010) måtte søkernasjonene ha minst 12 av stemmene i eksekutivkomiteen for å bli utropt som vinner. Fra tildelingen av VM i 2026 er det flertallet av FIFAs medlemsland som bestemmer VM-arrangør. Kilder: FIFA.com, Store norske leksikon, Nettavisen, Wikipedia, NTB, BBC, The Telegraph og Forbes.

Russisk plan

Hos daværende statsminister Vladimir Putin og sportsminister Vitalij Mutko i Moskva, ble det også lagt en strategi for VM i 2018 og 2022. Den tok ikke hensyn til Australia.

Den hadde fokus på et samarbeid med Qatar og avtaler som hadde nasjonal interesse.

SENTRAL: Vitalij Mutko var Russlands sportsminister, men ble senere forfremmet til å bli landets visestatsminister.

I denne strategien sto blant annet Igor Setsjin sentralt.

Igor Setsjin er direktør for det gigantiske russiske oljeselskapet Rosneft. Han har sterk tilknytning til en gruppe tidligere KGB- og FSB-folk (FSB er arvtageren til KGB, se faktaboks under) fra St. Petersburg. Blant dem er Vladimir Putin. Gruppen har i dag fortsatt stor innflytelse på det som skjer i Kreml. Denne gruppen blir kalt for «silovikis», og de har som oftest en fortid i den russiske etterretningstjenesten eller i militæret.

Igor Setsjin har blant annet har arbeidet som KGB-agent i Angola, er personlig venn med Donald Trumps utenriksminister Rex Tillerson og har siden 1991 vært en av Vladimir Putins nærmeste allierte.

HVEM ER HVEM? Se hele persongalleriet i dokumentaren om VM-kuppet her

Fakta: VM-kuppet: Ord og uttrykk

Lobbyvirksomhet: påvirkningsarbeid. Personer eller organisasjoner kan prøve å påvirke beslutningstakere til å få det som de vil i en konkret sak. Lobbyvirksomhet er ikke ulovlig. Ler mer på SNL her. Korrupsjon: Å ta imot bestikkelser eller bestikke noen ved å gi en uberettiget gave, enten materiell eller av ikke-materiell art. Korrupsjon er også å gi eller motta en utilbørlig fordel. Korrupsjon er straffbart i Norge og omfatter både ansatte i privat og offentlig sektor. Les mer på SNL. Mafia: Hemmelig forbryterorganisasjon. Ordet har sin opprinnelse fra øyen Sicilia i Italia. Uttrykket «mafia» brukes også om personer og grupper som har stor makt gjennom kriminelle handlinger. I norsk sammenheng er mafiavirksomhet også en skjerpet form for organisert kriminalitet. Organisert kriminalitet: Kriminell virksomhet som er begått av en gruppe mennesker. Det er gjerne grov og omfattende kriminell virksomhet som har gått over lang tid. I noen tilfeller går det på tvers av landegrenser. Slik type kriminalitet er planlagt og et eksempel er narkotikasmugling. Oligarki: Er en styreform som også kalles fåmannsvelde. Makten i et land er konsentrert hos et få antall personer. Personene som er en del av et oligarki kalles oligark. Denne styreformen skiller seg fra demokrati som er folkestyre, og diktatur, hvor bare én person styrer. Sponsor: Er når en person, bedrift eller organisasjon støtter eksempelvis en forretning, idrettsarrangement eller veldedig organisasjon enten økonomisk eller ved sin anseelse. Den som sponser får i de fleste tilfellene en motytelse ved å bli promotert i en eller annen form (enten TV, på drakter til et lag osv.). Sponsing skjer som regel åpent og er ikke ulovlig. KGB: Er forkortelse for Komitet gosudarstvennoj bezopasnost. I 1954–1991 var det en regjeringskomité i Sovjetunionen med ansvar for blant annet indre sikkerhet, grensevakter, spionasje og kontraspionasje. KGB var verdens største politi- og etterretningsorganisasjon. Formannen hadde status som minister. FSB: I dagens Russland er FSB etterkommeren til KGB og har tilnærmet samme fullmakter som de hadde. Denne føderale sikkerhetstjenesten ble opprettet i 1995. FIFA: Er det internasjonale fotballforbundet. Det offisielle navnet er Fédération Internationale de Football Association. FIFA har i dag 211 medlemsland. Norges Fotballforbund (NFF) er også medlem. UEFA: Er det europeiske fotballforbundet. Det offisielle navnet er Union of European Football Associations. UEFA har 55 medlemmer. Norges Fotballforbund (NFF) er også medlem. Kongress: FIFAs høyeste beslutningsorgan. Hvert av de 211 fotballforbundene i hele verden som er medlemmer har én stemme i kongressen. Eksekutivkomité: Har i en årrekke vært det besluttende organet i FIFA utenom de årlige kongressmøtene. Eksekutivkomiteen har tidligere hatt 22 og 25 medlemmer, og det er de som avgjør hvor Fotball-VM skal holdes, gjennom avstemninger. FIFA Council: Dette er etterfølgeren til eksekutivkomiteen. FIFA Council består i dag av 36 medlemmer. Kilder: Store norske leksikon (SNL), ordbok.uib.no, Nettavisen, Wikipedia, FIFA.com, UEFA.com, Lovdata, Domstol.no.

Møter i Qatar



I 2010 var Igor Setsjin visestatsminister og i april 2010 ble han sendt til Qatar for å forhandle fram en gassavtale mellom Russland og Qatar.

På møtene i den lille ørkenstaten skal det også ha blitt snakket om VM i 2018 og 2022, og Nettavisen og Ekstra Bladet har dokumentasjon på at Russlands VM-komité også var i Qatar i etterkant av dette møtet, og hadde møte med Bin Hammam der de diskuterte VM-søknadene.



Sunday Times avslørte senere at den daværende russiske sportsminister, Vitalij Mutko, som ikke var tilstede i Qatar, i etterkant skrøt av møtet i et hyggelig brev til Bin Hammam. Han var svært begeistret for det nære samarbeidet mellom de to landene.

Brevet fra Mutko omtales blant annet i forklaringen Sunday Times-journalistene Heidi Blake og Jonathan Calverts ga til det britiske parlamentet i november 2014. Se punkt 6.5 i dokumentet under.



Det ser ut som det nære samarbeidet var så godt at Mohammed Bin Hammam på AFC-kongressen i juni 2010 sa at Asia ville støtte Europa som vert for VM i 2018. Det var mest sannsynlig Russland han siktet til.

En uke etter Igor Setsjins besøk i Doha, offentliggjorde Russland og Qatar en felles gassavtale. Sammen skulle de utvinne gass fra Jamal-halvøya, og fra et stort gassfelt i Sibir.

Men det stoppet ikke der.

Forholdet mellom Russland og Qatar ble enda tettere da Bin Hammam ble invitert til Moskva i slutten av oktober og begynnelsen av november 2010. Det var knapt en måned før avstemningen i FIFAs eksekutivkomité. I den russiske hovedstaden møttes Bin Hammam, Vitalij Mutko og statsminister Vladimir Putin. Temaet for møtet var bilaterale sportsavtaler mellom Russland og Qatar.

Hittil upublisert bilde: Fra venstre er Mohammed Meshadi, Mohammed Bin Hammam, Hanu Abu Rida og Vitalij Mutko på Den røde plass.

Møte i Kreml

2. november landet emiren av Qatar i Moskva der han møtte president Dmitrij Medvedev. Temaet for møtet var en handelsavtale mellom de to landene. I møtet deltok også Putin, samt Gazproms direktør, Alexeij Miller. Gazprom er blant hovedsponsorene for VM i Russland neste sommer (og Franz Beckenbauer er i dag ambassadør for selskapet).

Siden har handelen mellom Russland og Qatar vokst år for år. Et Qatar-fond har dessuten kjøpt 19,5 prosent av aksjene i Rosneft, hvor Igor Setsjin fortsatt er direktør.

Posten som visestatsminister innehas i dag av Vitalij Mutko, som også er av de gamle KGB-folkene fra St. Petersburg.

Australia og Frank Lowy? Dem var det ingen som tenkte på lenger.

Tips oss! Har du innspill, opplysninger eller tips? Kontakt Nettavisens redaksjon på epost her. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon om ønskelig.

Dette er sak 2 av 11 i en dokumentarserie om hva som egentlig skjedde da Russland ble tildelt fotball-VM i 2018. Fra 24. juni til 1. juli vil det daglig komme nye saker i serien på Nettavisen. Følg med!



Les også: Det skitne spillet om fotball-VM - som Russland kuppet



Les også: Frank Lowy: Den australske milliardæren som tapte fotball-VM



25. juni: Ni måneder før VM-avgjørelsen fikk Putin panikk



Les alle sakene i serien her: Nettavisen-dokumentar: Slik kuppet Russland VM