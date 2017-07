ANNONSE

Den mektige fotballtoppen mener turneringen som også kalles prøve-VM, har vært en stor suksess av mange årsaker.

I forkant av kontinentcupen fryktet man manglende interesse, hooligans, vold og rasisme, men ingen av delene er kommet til syne.

– Vi har ikke sett noe. Ingen hendelser, alt har gått bra, det har vært perfekt, sier Infantino og fortsetter:

– Om en problematisk turnering ser slik ut, vil jeg gjerne se flere problematiske turneringer. For dette har vært en stor suksess.

FIFA-sjefen sier han har latt seg imponere av flotte arenaer, gode kamper og et tilskuersnitt på nær 38.000 mennesker per kamp. Han er også svært fornøyd med videodømmingen som er blitt testet under kontinentcupen.

Finalen i cupen spilles mellom verdensmester Tyskland og Copa América-vinner Chile søndag.

