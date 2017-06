Russisk VM-topp slår tilbake mot Nettavisen og Ekstra Bladet

ANNONSE

Nettavisen og danske Ekstra Bladet har de siste dagene skrevet om spillet i forkant av da Russland ble tildelt fotball-VM.

Under en pressekonferanse i Moskva mandag, ble Alexeij Sorokin, som er direktør for den russiske VM-komiteen, konfrontert med påstandene som har kommet frem i artikkelserien. Der ga den russiske VM-direktøren klar beskjed om at han hadde lite til overs for beskyldningene.

Artiklene har vært en del av serien «VM-kuppet: Slik kuppet Russland fotball-VM».

Sorokin slår tilbake



Pressekonferansen ble avholdt i forbindelse med at gruppespillet i prøve-VM i Russland nå er ferdigspilt. Tidligere på pressekonferansen hadde Sorokin blitt konfrontert med opplysninger fra Daily Mail om at hele den russiske fotballtroppen fra fotball-VM i 2014 etterforskes av FIFA for doping. Sorokin avviste påstandene fra Daily Mail.

Umaid Wasim fra pakistanske Dawn.com fulgte opp Nettavisen og Ekstra Bladets artikler med følgende spørsmål:



- Du har satt spørsmålstegn ved Mail on Sunday-historien og timingen av den og at den typisk nok kommer fra den britiske pressen. Hva sier du da om den danske avisen Ekstra Bladet og norske Nettavisen som skriver om hvordan Russland fikk VM ved hjelp av ufint spill, og at en annen artikkel som de vil publisere dreier seg om deg. Hva tenker du om det?



- For å være ærlig så føler vi ingenting om dette. Vi har tilbakevist et stort antall historier om VM-søknaden som vitser eller dårlige forsøk på humor. Vi har ikke mer å si, sier Sorokin før han fortsetter:

- Vi har gitt den samme forklaringen tusen ganger og vi har sagt de samme tingene de siste seks årene. Vi sa det samme under FIFA-etterforskningen. Vi har sagt det samme til mange undersøkende journalister.

- For å være ærlig er det ikke mer å si. Overraskende nok så tror jeg vi vil diskutere det samme når VM er slutt. De som skriver om dette burde spørre seg selv om hvorfor de skriver om dette. Kanskje det ikke er noe å skrive om, siden mesterskapet kommer til å bli arrangert og vi må bør la det som har skjedd bli i fortiden, avsluttet Sorokin da han ble konfrontert på pressekonferansen mandag.

Etterforskes av FBI



Blant annet har Nettavisen og Ekstra Bladet fått bekreftet av FBI at det pågår en etterforskning av personer knyttet til den russiske VM-komiteen eller fotball-VM.

Nettavisen og Ekstra Bladet sendte konkrete spørsmål om russiske personer som vi har kommet over i våre undersøkelser, og som er knyttet til fotball-VM på en eller annen måte, blant annet personer knyttet til den russiske VM-komiteen.