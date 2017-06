Tidligere sikkerhetssjef: - FIFA-topp spurte meg om hvor mye jeg hadde fått for å inngå avtalen

ANNONSE

LYON (Nettavisen/ Ekstra Bladet): - La meg være brutalt ærlig. FIFA er et eventselskap som arrangerer VM. Det har aldri vært en organisasjon som beskytter fotballens verdier, sier australieren Chris Eaton.

Vi sitter i en hvit skinnsofa i en stor leilighet ved Rhône-elven i Lyon. Overfor oss sitter FIFAs tidligere sikkerhetsjef, mannen som trodde han fikk ansvaret av FIFA-president Sepp Blatter til å rydde opp i ukulturen i FIFA.

Den jobben fikk han ikke gjort.

- De tok ikke mine forslag på alvor. De var redd for at de skulle skape en trussel mot dem selv, sier Eaton mens han sipper til en kruttsterk kaffe som han nettopp har brygget på sin egen Nespresso-maskin.

Nettavisen og Ekstra Bladets journalister har også fått servert kruttsterk kaffe i kopper med dødninghode på, slike du ser på piratflagg. Det er symbolet til kampfiksings-programmet «Fix the Fixers» som han hadde ansvaret for i organisasjonen han jobbet for i Qatar etter at han sluttet i FIFA.

Chris Eaton var sikkerhetssjef i FIFA fra 2010 til 2012 og ble rekruttert fra Interpol for å sørge for sikkerheten til FIFA-personell og FIFA-arrangementer og for å rydde opp i kampfiksing og korrupsjon i internasjonal fotball. Det var i hvert fall det han trodde.

Og han hadde ansvaret for sikkerhetsopplegget rundt avstemningen da Russland og Qatar fikk fotball-VM i henholdsvis 2018 og 2022.

Eaton snakker raskt med sin karakteristiske australske aksent og han fyller hele rommet med sin brautende stil. Han sier «bloody» i annenhver setning og har fint lite hyggelig å si om FIFA-toppene som han jobbet for i de knappe to årene han var i FIFA. Eaton er stereotypen på en klassisk autoritær politimann og kunne fint ha glidd inn i en hardbarka politifilm.

Oppgitt sikkerhetssjef

Det er andre dagen vi er hjemme hos den tidligere operasjonssjefen i Interpol. Han har bedt oss om å komme hjem til ham for å snakke med ham ansikt til ansikt om hans tid i FIFA. Det er lettere å snakke på den måten, mener han.

Før vi starter båndopptageren og det formelle har han vist oss rundt i leiligheten, som er så striglet for personlige gjenstander og så skinnende rent at vi nesten lurer på om det egentlig bor noen der. Han har presentert oss for sin datter fra første ekteskap, som stolt forteller at hun er journalist, og for sin yngste sønn som stolt viser fram sine Avengers-figurer og som fremhever Hulken som sin store helt.

Med seg til intervjuet har han med seg en tidligere kollega fra Interpol som han også samarbeidet med i sin jobb som leder for International Centre for Sport Security (ICSS) i Qatar. Vedkommende er ekspert på organisert kriminalitet. Det er tung materie vi skal gjennom.

Eaton er tydelig oppgitt over sin tid i den mektige fotballorganisasjonen. Han trodde han gikk til en godt betalt jobb og litt roligere dager etter over 40 år i polititjeneste i Australia, i internasjonale politioperasjoner og i Interpol. I stedet ble det starten på en frustrerende periode der alle illusjoner brast, ifølge ham selv.

Han ble ansatt av FIFAs generalsekretær Jérôme Valcke etter anbefaling fra deres felles venn, tidligere FBI-direktør Louis Freeh, som drev sitt eget etterforskningsbyrå i Washington.

Freeh mente Eaton kunne åpne øynene til FIFAs etiske komitéer og han ble av Valcke lovet et romslig budsjett og god lønn.

- I første omgang bifalt Jérôme Valcke mine ideer, og derfor holdt jeg et pressemøte i november 2010 for 12 utvalgte medier som ble invitert til FIFA House i Zürich. Jeg så det som en mulighet for at FIFA kunne vise veien for alle idretter, ikke bare fotballen, sier Eaton.

Knapt to år etter at han entusiastisk startet i jobben som FIFAs første politimann, forlot han FIFA til fordel for en jobb i det kontroversielle International Centre for Sport Security (ICSS) i Qatar. Senteret ble etablert av myndighetene i Qatar og han ble raskt anklaget for å ha latt seg kjøpe av Qatar, som var under etterforskning for bestikkelser i forbindelse med VM-kampanjen som ga dem fotball-VM i 2022. Selv om Chris Eaton for et par år siden gikk av med pensjon, jobber han fortsatt som konsulent for ICSS.

REAGERER: FIFAs tidligere generalsekretær, Jérôme Valcke, reagerer på Chris Eatons uttalelser.

Uenighet internt i FIFA

Den interne korrespondansen i FIFA som Nettavisen og Ekstra Bladet har hatt tilgang til, viser at Eaton var i sterk konflikt med Jérôme Valcke, lederen for FIFAs juridiske avdeling Marco Villiger (og som i dag er visegeneralsekretær i FIFA) og med FIFA-president Sepp Blatter.

Det tegner seg et bilde av en person som ble ansatt som problemløser, men som i stedet skapte problemer, for toppene i FIFA og for seg selv.



Hans første oppdrag for FIFA var som sikkerhetsrådgiver under i VM i Sør-Afrika i 2010. Der oppdaget han at en av sikkerhetsrådgiverne UEFA brukte, var knyttet til organiserte kriminelle som tjente store penger på kampfiksing.

- Han het Robin Boksic og hadde blitt anbefalt til FIFA som en person som kunne etterforske kampfiksing.

- Jeg fant raskt ut at han var en gangster som hadde infiltrert UEFA, og som nå prøvde å infiltrere FIFA, sier Eaton.

Robin Boksic ble aldri dømt for kampfiksing, men fikk flere dommer for annen kriminell aktivitet da han jobbet for UEFA.

- Under VM i 2010 visste jeg ikke at FIFA var et mål for organisert kriminalitet, men det var det altså, sier Eaton ettertenksomt.

Nettavisen og Ekstra Bladet har sett FIFAs etterforskningsmateriale på Robin Boksic, og Chris Eaton sier han var forferdet over at dagens FIFA-president Gianni Infantino, som var UEFAs generalsekretær i 2010, ikke kvittet seg med Boksic på Eatons anbefaling.

I etterforskningsmaterialet står det blant annet flere klare oppfordringer til at Boksic bør etterforskes grundig. I tillegg oppfordres det til å undersøke muligheten for å opprette en egen fulltids arbeidsgruppe som jobber med å forhindre korrupsjon i organisasjonen.

Gruppen som jobbet sammen med Eaton i FIFA fant også ut at flere av treningskampene som det sørafrikanske laget spilte før VM på hjemmebane i 2010 var fikset og at det var organiserte kriminelle fra Singapore og Kina som sto bak. Da dette ble kjent fikk Chris Eaton jobben som sikkerhetssjef i FIFA med en liten gruppe etterforskere på laget og et eget budsjett for å etterforske kampfiksing.

TIDLIGERE SIKKERHETSSJEF: Chris Eaton jobbet som FIFAs sikkerhetssjef fra 2010 til 2012.

Innføring i FIFA-korrupsjon

Chris Eatons tid i Interpol var positivt for FIFA på flere måter. Utad så det ut som FIFA tok sine problemer på alvor da de ansatte den tidligere politimannen. Samtidig førte Eatons fortid i Interpol til at FIFA kort tid etter, i mai 2011, inngikk en egen samarbeidsavtale med Interpol i kampen mot kampfiksing.

Ifølge Eaton var det paradoksalt denne avtalen som introduserte ham til korrupsjonskulturen i FIFA, ifølge ham selv.

- Jérôme Valcke foreslo et samarbeid med Interpol. Det syns jeg var en god idé og som sikkerhetssjef i FIFA framforhandlet jeg en avtale som innebar at FIFA betalte Interpol 20 millioner euro for å opprette en egen enhet i Interpol med ansvar for å bekjempe kampfiksing.

- Etter at jeg hadde skrevet under avtalen og pengene var utbetalt til Interpol, var jeg i et møte med Jérôme Valcke. Han spurte meg om hvor mye penger jeg hadde fått for å inngå avtalen. Jeg ble forvirret og spurte hva han mente. Han fortalte meg at det var normalt at representanter for FIFA fikk fem prosent når de inngikk slike avtaler, sier Eaton godt framoverlent og med sin karakteristiske framtoning.

- Jeg ble dypt sjokkert! Det strider helt imot min jobb som politimann og var helt i strid med de verdier jeg hadde fått som offentlig tjenestemann, fortsetter han oppgitt.

- Chris Eaton er stor i kjeften og snakker bare tull



Til Nettavisen og Ekstra Bladet reagerer Jérôme Valcke med undring og vantro på Eatons beskyldninger når vi konfronterer ham med disse påstandene. Han kjenner seg ikke igjen i det Eaton forteller.

- Chris Eaton er stor i kjeften og snakker bare tull. Jeg har aldri spurt han om penger fra Interpol. Jeg ville blitt veldig overrasket om han fikk penger fra en slik organisasjon, sier Valcke til Nettavisen og Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke tro at han sier det, fortsetter Valcke, som legger til at hans forhold til Eaton tidligere var godt, men at det har endret seg.

- Vi hadde et normalt forhold frem til jeg sparket han. Jeg tror ikke han liker meg noe særlig etter det, sier Valcke.

Jerome Valcke fikk selv sparken i FIFA i 2015 og 12. februar 2016 ble han av FIFAs egen etiske komité utestengt fra all fotball i 12 år. Bakgrunnen for dette var blant annet ulovlig handel med billetter, falske reiseregninger, korrupsjon i forbindelse med salg av mediarettigheter og for å ha ødelagt bevismateriale.

Kontantutleveringer



Men Eaton stopper ikke der og nevner flere episoder og opplevelser som han mener viser at FIFA er korrupt.

- Jeg har sett en mengde kontantutleveringer på FIFA-kongresser. Kongressdeltagerne får diettpenger, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekket i kontanter. Selv om de kommer dit i privatfly!

- FIFA vet godt at kongressdeltagerne ikke melder til lokale skattemyndigheter at de har mottatt kontanter av FIFA. Når FIFA avholder kongresser er den lengste køen utenfor kontoret som utbetaler kontanter. Køen kan være over hundre meter. FIFA fløt av kontanter da jeg var der, sier Eaton.

I den danske dokumentaren «FIFA-familien», som ble vist for første gang på DR2 i juni 2017, underbygges historien som Eaton forteller Nettavisen og Ekstra Bladet. I «FIFA-familien» forteller Chuck Blazers kone blant annet at den lengste køen på FIFA-kongressene var foran døra der penger ble levert ut i brune konvolutter. Chuck Blazer satt i FIFAs eksekutivkomité og var med på å gi Qatar og Russland fotball-VM. Han er en av dem som har innrømmet hvor omfattende korrupsjonen har vært i FIFA.

- Mottok gaver



Samtidig innrømmer Chris Eaton at han selv har mottatt gaver da han jobbet i FIFA, men at han rapporterte inn dette til ledelsen i FIFA.

- Som alle de andre sikkerhetsoffiserene som jobbet den dagen Qatar ble tildelt fotball-VM fikk jeg en klokke av delegasjonen fra Qatar. Men jeg gjorde det eneste riktige og rapporterte til Jérôme Valcke at jeg hadde fått denne gaven. Det var uvanlig i FIFA og Valcke fortalte meg at det ikke var nødvendig. Klokken hadde en verdi på to-tre tusen Euro.

- FIFA-kulturen er drevet av gaver og kontanter, en kultur skapt for korrupsjon og grådighet, sier Eaton.

Heller ikke det Eaton sier om klokka, er noe Valcke kjenner seg igjen i.

- Jeg har aldri sagt at han kan beholde gaver, sier den tidligere FIFA-generalsekretæren til Nettavisen og Ekstra Bladet.

- Når det gjelder gaver så har jeg aldri sagt at han kunne beholde klokka. Istedenfor å stole på en person som jeg har gitt sparken, så burde dere be om bevis, sier Valcke.

Heftig epostutveksling

Nettavisen og Ekstra Bladet har hatt tilgang til omfattende epostkorrespondanse mellom Eaton, FIFAs generalsekretær Jérôme Valcke og Marco Villiger, som var sjef for juridisk avdeling i FIFA da Chris Eaton var der, og som i dag er visegeneralsekretær i FIFA. Korrespondansen viser at Eaton hadde store ideer om hva som skulle til for å endre FIFAs rykte og hans planer for å bekjempe kampfiksing og korrupsjon.

STOPPET VARSLER-PROSJEKT: Nettavisen har fått tilgang til epostkorrespondanse som viser at Sepp Blatter og Jérôme Valcke stoppet varslerprosjektet som Chris Eaton forsøkte å innføre i FIFA.

Blant annet viser eposter at Eaton forsøkte å starte et eget prosjekt med rutiner for varslere internt i organisasjonen. Dialogen foregår mellom Eaton og lederen for den juridiske avdelingen, Marco Villiger. Villiger skriver at han har møtt FIFA-president Sepp Blatter for å diskutere prosjektet, og at Blatter ønsker at prosjektet blir lagt på is.

Villiger legger til at han støtter denne avgjørelsen, og skriver videre at det heller kan være aktuelt igjen når ting har roet seg igjen i FIFA og når den nye etiske komiteen er på plass.

FIL: Se korrespondansen mellom Villiger og Eaton.pdf (621kB)

Nettavisen og Ekstra Bladet har også fått tilgang til epostkorrespondanse der Eaton rådfører seg med Villiger om hvordan han skal svare på en epost fra daværende generalsekretær, Jérôme Valcke. Valcke skriver i disse epostene at han er svært skuffet over Eatons kommentarer etter at han hadde uttalt seg til en uavhengig granskningskomite (Independent Governance Committee), som var nedsatt av FIFA, om at FIFA ikke hadde gjort nok for å undersøke hvorfor Qatar vant retten til å arrangere VM gjennom bestikkelser.

På det tidspunktet hadde Eaton allerede levert sin oppsigelse hos FIFA, men ønsket å jobbe ut oppsigelsestiden.

I brevet fra Valcke går det tydelig frem at den daværende generalsekretæren er skuffet.

- Jeg har blitt oppdatert av Marco om møtet ditt i morges med IGC. Jeg må si at det var en stor skuffelse. Ikke bare dine kommentarer om FIFA, din rolle og begrunnelsen for at du sa opp, men ikke minst dine kommentarer om Qatar, skriver Valcke.

- Hvis du ikke føler deg vel hos oss, hvis du ønsker å slutte umiddelbart, så har jeg ingen problemer med det, avslutter Valcke.

- Jeg ignorerte Valckes dumheter og ble oppsigelsestiden ut, sier Eaton.

Marco Villiger sier gjennom sin talsmann i FIFA at han ikke vil kommentere gamle ansattelsesforhold.

FIL: Epostkorrespondansen mellom Eaton og Valcke.pdf (209kB)

ADVART: Chris Eaton mottok dette brevet fra FIFA etter at han uttalte seg om en VM-kamp som angivelig skulle vært fikset.

Eaton fikk av FIFAs generalsekretær advarsler om rettslig forfølgelse etter at han sluttet i FIFA, fordi han antydet at VM-kampen mellom Hellas og Nigeria under VM i Sør-Afrika i 2010 var fikset.

- Jeg hadde begrenset med ressurser og jeg tror ikke Blatter eller Valcke egentlig var klar over hvilke evner og integritet jeg var i besittelse av. Det viser Valckes kommentar da jeg hadde inngått avtalen med Interpol. De trodde sikkert jeg var som alle de andre og at jeg var i FIFA for å tjene mest mulig penger.

FBI på ballen

Etter at Eaton sluttet i FIFA, startet FBI og sveitsisk politi omfattende etterforskning av FIFA og i 2015 gikk de til massearrestasjoner på FIFA-sjefenes luksushotell Baur Au Lac, i Zürich.

Eaton sier selv at han hadde møter med FBI i 2011 om kampfiksingsproblematikken og ble også ifølge ham selv forsøkt tappet for informasjon av Chuck Blazer, som fra 2012 startet å jobbe som informant for FBI, fordi han var anklaget for skattesvindel med penger han hadde tjent som generalsekretær for det amerikanske og karibiske forbundet (CONCACAF) og ble lovet straffereduksjon hvis han samarbeidet med det amerikanske føderale politiet.

- På slutten av 2011 dro jeg sammen med flere andre etterforskere til New York for å møte FBI. Der fortalte jeg blant annet om alle problemene med kampfiksing i Sentral-Amerika og i USA. Jeg fortalte også om det jeg hadde sett av korrupsjon, også i FIFA. I ettertid fikk jeg vite at FBI allerede hadde startet etterforskningen av FIFA og at de hadde inngått et samarbeid med tidligere generalsekretær i CONCACAF, Chuck Blazer.

- Like før jeg sluttet i FIFA ble jeg oppringt av Blazer, der han ba om et møte i FIFAs hovedkvarter i Zürich. Det ble et merkelig møte. Han stilte meg spørsmål om kampfiksing på en måte som gjorde at jeg ble veldig mistenkelig og fattet mistanke om at samtalen vår ble tatt opp på bånd. Det viste seg i ettertid at jeg hadde rett, men jeg hadde ingenting å skjule, sier Eaton.

Kontroversiell overgang

Eatons overgang fra FIFA til International Centre for Sport Security (ICSS) i Qatar våren 2012 vakte enorm oppsikt. Mange mente at Eaton hadde latt seg korrumpere av Qatar, og at myndighetene i landet, ved å hente ham til Qatar, brakte en som hadde som jobb å finne ut hva som gikk galt da Qatar ble valgt til taushet.

Kjente FIFA-kritikere og journalister, som canadiske Declan Hill og tyskeren Jens Weinreich, har mer enn antydet at de mener Eaton lot seg kjøpe av myndighetene i Qatar.

- Jeg utelukker ikke at Qatar brukte ufine midler for å tilegne seg fotball-VM i 2022, men det kan tenkes andre også gjorde dette, bare at de var dårligere til å skjule sine spor enn de andre VM-søkerne, blant annet Russland, sier Eaton på spørsmål om Qatar kjøpte VM på hjemmebane.

- Myndighetene la ingen hindringer i veien for mitt arbeid i ICSS og jeg fikk frie tøyler til å etterforske kampfiksing og annen korrupsjon, sier Eaton.

Eaton kom også dårlig ut av avsløringene som Sunday Times gjorde sommeren 2014 og i boka «The Ugly Game» som kom ut året etter. I boka, som handler om Qatars vei til VM i 2022, blir han omtalt som en original og det er særlig en episode i boka som skal illustrere dette.

Da Qatar hadde vunnet, tok han vare på kortet som det sto Qatar på og som Sepp Blatter dro opp av konvolutten da han avslørte at Qatar fikk VM i 2022.

- Blatter lot begge konvoluttene ligge igjen etter at all ståheien var over. Jeg tok begge konvoluttene og kortene det stor Russland og Qatar på. Da jeg fikk jobben i Qatar ga jeg konvolutten og kortet det stor Qatar på til lederen for Qatar 2022 Hassan Al Thawadi. Jeg ville gjort det samme med Russland, men den delegasjonen fikk jeg aldri anledning til å møte igjen etter at de fikk VM, sier Eaton.

Forbannet på «Kilden»

I boken «The Ugly Game» utleveres flere av Chris Eatons eposter og som er tilgjengeliggjort av personen som i visse journalistkretser går under navnet «Kilden».

Nettavisen og Ekstra Bladet vet identiteten til «Kilden» og har selv vært i kontakt med vedkommende. Datamaterialet som epostene kommer fra er lastet ned fra serveren til det asiatiske fotballforbundet (AFC). Eaton selv vet også hvem «Kilden» er, og er oppgitt over både «Kilden» og de to journalistene for måten de beskrev ham på.

Eaton mener selv at «Kilden» solgte materialet til journalistene og han mener at de to journalistene kunne tatt kontakt med ham for å få mer informasjon av hva han selv oppdaget da han jobbet i FIFA.

- Helt ærlig, så bryr jeg meg ikke om Sunday Times. Jeg har ikke gjort noe galt, men det er alltid mulig å misbruke det man har sagt og skrevet, særlig når det blir tatt ut av sin sammenheng.

- Bortsett fra brev fra advokatene til Sunday Times i forkant av avsløringene i Sunday Times og senere i boken «The Ugly Game», så tok de ikke kontakt med meg personlig og spurte meg om hva som foregikk i FIFA. Hadde de spurt, hadde jeg gitt dem fyldige svar. Om grådigheten og korrupsjonen. Jeg er faktisk en av de få som har forsøkt å gjøre det riktige i FIFA. De burde ha tatt direkte kontakt når de hadde mine private eposter, sier han oppgitt.

- Jeg tror journalistene var ute etter en anti-Qatar-vinkling. Det var mye galt med Qatar, men det var også mye galt andre steder. De pirket bare på overflaten, særlig når det gjelder det asiatiske fotballforbundet (AFC), sier Eaton.

- De gravde heller ikke i forholdet mellom Sepp Blatter og Mohammed Bin Hammam. Jeg er sikker på at de hadde funnet noe om dette hadde de ønsket det, sier han.

God samvittighet

Eaton er ikke flau over at han tok jobben på ICSS i Qatar. Han synes det var en lettelse.

- Jeg orket ikke lenger å jobbe for en korrupt organisasjon og grådige medarbeidere som gjorde alt de kunne for å tjene penger på fotballen. Etter knapt to år i FIFA hadde jeg fått nok. Når alt kommer til alt er jeg en politimann og min moral sa meg at FIFA ikke levde opp til kravene om godt styresett.

- Myndighetene i Qatar forsikret meg om at ICSS ville være en totalt uavhengig organisasjon og at jeg fikk frie tøyler til å sørge for sportens integritet. Jeg opplevde aldri at myndigheten i Qatar la bånd på mine undersøkelser eller etterforskning. Jeg hadde heller ingenting å gjøre med folkene som sto bak VM-søknaden til Qatar.

- Jeg sluttet i ICSS i 2014 og har siden jobbet for dem som konsulent. Jeg har blitt 65 år og har gått av med pensjon. Jeg hadde ingen erfaring med sportens verden da jeg tok jobben i FIFA og jeg er nå lei av alt som har med sport å gjøre. Nå skal jeg vie min tid til familien og til å slappe av.

- Min erfaring er at idretten ikke ønsker å gjøre noe med problemene de har. De prøver heller å tåkelegge sine problemer. De velger alltid den letteste løsningen. Komiteer og andre tiltak er bare falske kulisser, sier han med stort engasjement.

Chris Eaton har snakket på inn- og utpust i snart tre timer og vi har blitt enige om å avslutte vårt besøk med en øl på hans lokale Bistro. På vei bort for å slukke tørsten kommer vi innpå den nye FIFA-presidenten Gianni Infantino igjen, mannen han fikk et dårlig inntrykk av i Sør-Afrika fordi han ikke ville gjøre noe med Robin Boksic.

- Jeg har møtt Gianni Infantino mange ganger. Han er en glatt byråkrat, som har blitt en glatt politiker. Jeg ser ingen forskjell på Sepp Blatter og Gianni Infantino. Det er faktisk flere likheter enn det er forskjeller. Han gir inntrykk av at han tar viktige beslutninger, men det eneste han har gjort er å bytte ut Blatters folk med sine egne folk fra UEFA.

