VM-kuppet: Kan Russland miste fotball-VM?

Samme uke som Nettavisen og Ekstra Bladet har publisert den ene graverende saken etter den andre om hvordan Russland tilegnet seg fotball-VM i 2018 ble den mye omdiskuterte Garcia-rapporten publisert. Garcia-rapporten undersøkte om Russland og Qatar fikk fotball-VM i henholdsvis 2018 og 2022 med ulovlige milder.

Nye detaljer

En ny detalj som kom fram da FIFA selv offentliggjorde rapporten, etter at den tyske avisen Bild truet med å offentliggjøre den, er at den russiske VM-komiteen hadde leid datautstyr av Chelsea-eier Roman Abramovitsj, og at alt materialet i disse maskinene var ødelagt da FIFAs uavhengige granskningskomité kom på besøk. Roman Abramovitsj var selv en sentral brikke i Vladimir Putins spill om å få fotball-VM. Dette er informasjon som bidrar til ytterligere å stille spørsmål ved Russlands troverdighet da de fikk VM.

Men dette ser verken ut til å påvirke FIFA-president Gianni Infantino eller Russlands president Vladimir Putin.

Putin og Infantino har snarere tvert i mot sammen kjørt en sjarmoffensiv i forbindelse med Confederations Cup (prøve-VM) som startet 17. juni, for å vise verden at det var riktig å gi Russland fotball-VM.

Funnene i Garcia-rapporten og andre hendelser de siste årene har fått stadig flere til å mene at VM i Russland bør flyttes til et annet land. Noen begrunner dette politisk, andre mener at det er så mye galt i russisk fotball et det bør være grunn nok.

Sterk kritikk



En av de hardeste kritikerne som har kommet på banen den siste tiden, er den amerikanske senatoren Richard Blumenthal som i april i år sendte et brev til FIFA der han ba FIFA om å frata Russland VM fordi han mente at Russland var delaktig i krigsforbrytelser i Syria.

Blumenthal sa til tv-stasjonen News 8 at Russland hadde gjort det mulig for det syriske regimet å utføre et giftangrep i april i år og som kostet 70 mennesker livet. Senatoren sa at Russland visste hva som foregikk og at de skulle gjort et forsøk for å stoppe det.

- VM-vertskapet sender en symbolsk beskjed – det er en belønning til Russland – og det gjør Putin til en stor mann på scenen, samtidig som det gir næring til hans ego og hans selvtilfredshet etter at han har medvirket til noen av de mest redselsfulle og avskyelige aksjoner som verden noensinne har sett, sier Richard Blumenthal.

Den demokratiske senatoren som tidligere har sagt at FIFA er verre enn mafiaen fikk etterhvert svar fra FIFA. Det skjedde gjennom det russiske nyhetsbyrået TASS, som kunne fortelle at FIFA ville arbeide ennå tettere sammen med Russland om prøve-VM i år og VM neste år.

- Fotball kan ikke løse politiske problemer og FIFA er ikke i en posisjon der vi kan blande oss inn i andre saker, men fotball kan bidra til å bygge broer, bidra til kulturell utveksling og bringe folk sammen, het det i uttalelsen fra FIFA.

Menneskerettighetsbrudd



Blumenthal er ikke den eneste som er ute etter Russland og FIFA.

Uken før prøve-VM publiserte menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch en 34 siders rapport om menneskerettighetsbrudd i Russland. Rapporten kan ikke kalles noe annet enn et rødt kort til VM-arrangøren. Rapporten beskriver en forferdelig arbeidsituasjon for arbeiderne som bygger VM-stadionene forskjellige steder i Russland.

Human Rights Watch sin europeiske direktør, Jane Buchanen, sier at FIFA ikke har levd opp til løftene de ga om effektivt å sikre arbeidsforholdene før prøve-VM og VM.

- FIFAs løfte om å gjøre menneskerettigheter til et nøkkelpunkt i sine globale operasjoner er satt på prøve i Russland. Arbeiderne på VM-stadionene har vært utsatt for utnyttelse og overgrep og FIFA har så langt ikke greid å bevise at de effektivt greier å overvåke, forhindre eller få slutt på disse sakene, sier Jane Buchanan.

I rapporten avsløres det at arbeidere på seks VM-stadioner har opplevd at hele eller deler av lønnen ikke er utbetalt, at de må vente i månedvis på lønn og hvordan de har måttet arbeide i temperaturer helt ned til 25 minusgrader. Mange av arbeiderne mangler også gyldige arbeidskontrakter.

Ifølge den internationale fagforeningen Building and Wood Workers' International (BWI) er minst 17 arbeidere drept i forbindelse med byggingen av VM-stadioner.

Dødsfallene på de russiske VM-stadionene fordeler seg på følgende måte:

Saransk: 2



St. Petersburg: 8



Sotsji: 2



Volgograd: 2



Nisjni Novgorod: 2



Rostov on Don: 1





Dessuten er det ikke mer enn et par måneder siden det norske fotballmagasinet Josimar kunne avsløre at nordkoreanske arbeidere jobbet under slavelignende tilstander i tilknytning til byggingen av VM-stadion i St. Petersburg. De fikk ikke lønn, men pengene de tjente ble sendt til myndighetene Nord-Korea, ifølge Josimar.

Nordkoreanske arbeidere



I april kunne Ekstra Bladet avsløre at FIFA-president Gianni Infantino i et brev til fire nordiske fotballforbund innrømmet at det hadde vært nordkoreanske arbeidere på stadion i St. Petersburg, men at problemet var løst. Nettavisen har også hatt tilgang til dette brevet, og omtalt saken. Norges fotballpresident, Terje Svendsen, reagerte på funnene som ble gjort ved VM-stadionet Zenit Arena i St. Petersburg.

Bare noen dager etter FIFA-brevet kunne den tyske tv-stasjonen ARD avsløre at nordkoreanske arbeidere også var brukt ved bygging av VM-stadion i Moskva.

I Kaliningrad har en gruppe arbeidere fortalt Human Rights Watch at de prøvde å kontakte en delegasjon fra FIFA og den russiske VM-komiteen for å fortelle dem at de ikke hadde fått lønn, men sikkerhetsvakter omringet delegasjonen og forhindret på den måten arbeiderne å komme til orde. Dessuten ble en gruppe arbeidere tvunget til å holde seg i arbeidsbrakkene inntil FIFA og VM-komiteen hadde forlatt stedet.

Til dette sier Jane Buchanan:

- Fotballsupportere, spillere, trenere og alle andre har rett til å få vite hvem som har bygget VM-arenaene og under hvilke vilkår. FIFA er nødt til å offentliggjøre detaljer om sine inspeksjoner i Russland. Hva har inespektørene funnet og hva har de gjort for arbeiderne, hvis de i det hele tatt har gjort noen som helst? Det kan ikke være noe bedre tidspunkt for FIFA å slutte med sitt hemmelighetskremmeri som hitill har kjennetegnet organisasjonen og i stedet vist åpenhet og at de kan forsvare arbeidernes rettigheter.

Hooligans kan ødelegge festen



Det er ikke bare bygningsarbeiderne i Russland som kan risikere hard medfart. Mange fotballsupportere frykter at russiske hooligans skal ødelegge fotballfesten. Frykten skyldes blant annet det voldsomme oppførselen mange russiske bøller viste under fotball-EM i Frankrike i fjor sommer. Da angrep militærtrenede russiske hooligans engelske fotballsupportere i gatene i Marseilles og det hele endte med at de gikk til angrep på engelskmennene inne på Stade Velodrome.

Dette resulterte i at et større antall russiske hooligans ble utvist fra Frankrike, men i Russland ble de i enkelte kretser hyllet av flere representanter i det russiske parlamentet, Dumaen. President Vladimir Putin valgte ikke å kommentere hendelsene.

Til tross for dette garanterer formannen for Dumaens sportskomité Mikhail Degtyarev at VM blir 100 prosent sikkert for alle supportere som kommer til landet. Dumaen har nemlig vedtatt en ny lov som Putin har skrevet under på.

- Alle VM-stadionene blir utstyrt med et et moderne sikkerhetssystem, som aldri tidligere er blitt brukt under fotballkamper i Russland, tidligere, sier Mikhail Degtyarev.

Den nye loven fordobler straffen hvis man lager bråk på fotballstadion og i grove tilfeller kan bråkmakere få en ekspressdom på to uker i fengsel. Det gjelder også for utenlandske supportere som også kan bli utvist fra Russland.

Denne loven ser ikke ut til å skremme alle russiske hooligans og i en engelsk BBC-dokuemntar står flere av dem fram og forteller om sine planer under VM i fotball.

- Engelske fotballsupportere vil 100 prosent sikkert være et mål for russiske fotballsupportere og for noen av oss blir VM en ren voldsfestival.

Også noen russiske politikere har et alternativt syn på fotballvold under VM i Russland. Igor Lebedev, som sitter i Dumaen for det Liberaldemokratiske partiet, og som også er styremedlem i det russiske fotballforbundet, foreslo i mars i år at man skulle legalisere hooliganisme i fotball og gjøre det til en egen idrettsgren.

Han forestiller seg at 20 ubevæpnede menn fra hvert land møtes til organisert slagsmål under VM. Etter slagsmålene i Marseilles i fjor sommer, sa Lebedev at han ikke så noe negativt i at fotballsupportere sloss.

- Omfattende doping



Avsløringer av systematisk doping i Russland, blant annet i forbindelse med OL i Sotsji i 2014, har også ført til krav fra flere internasjonale antidopingorganisasjoner om å frata Russland fotball-VM. Det var den uavhengige McLaren-rapporten som påviste omfattende, systematisk og statsstyrt doping i Russland over flere år, også i fotball.

McLaren-rapporten kan leses her.

Nylig skrev den engelske avisa Daily Mail at hele det russiske laget fra fotball-VM i Brasil i 2014 er under etterforskning for doping. Også den tyske TV-kanalen ARD har omtalt doping i russisk fotball. ARD skrev nylig i en sak at det var 155 mistenkelige prøver fra russiske fotballspillere som skal analyseres for doping.

ARD skriver videre at de mistenkelige prøvene skal ha blitt rapportert videre til FIFA, men at FIFA ikke har foretatt seg noe i saken.

Disse anklagene bekymrer ikke lederen for den russiske VM-komiteen, Alexeij Sorokin. Til den engelske tv-stasjonen ITV, sier han at han nesten har blitt immun mot slike krav.

- Jeg ser ikke en eneste grunn til noen skal ta fra oss VM. Vi kan leve med at noen få krever at VM skal tas fra oss, men samtidig gleder vi oss over alle de fornuftige menneskene som gleder seg til den store begivenheten.

Til daglig rapporterer Sorokin til Vitalij Mutko, som i dag er visestatsminister, men som var sportsminister da dopingen ble avslørt. Mange har anklaget Vitalij Mutko for å ha visst om den omfattende og systematiske dopingen, og noen har til og med påstått at han har vært en av hjernene bak.

Dette avviser Sorokin.

- Det finnes ikke ett eneste bevis på disse påpstandene. Beskyldningene er fullstendig grunnløse og viser ingen sammenheng mellom McLaren-rapporten og VM-sluttspillet i Russland. Jeg er ikke i tvil om at VM blir avviklet i Russland og at det blir veldig stort.

Sorokin lar seg heller ikke påvirke av at fransk, sveitsisk og amerikansk politi er i gang med å etterforske om Russland kjøpte seg VM. Nettavisen og Ekstra Bladet kunne i den sammenheng for litt siden avsløre at ikke bare er i gang med å undersøke Russlands VM-søknad, men også undersøker Sorokins rolle i denne kampanjen.

- Vi har ikke fått en eneste henvendelse som dokumenterer at det er en etterforskning på gang. Og nå er det altså syv år siden vi søkte om VM. På denne tiden har de ikke funnet noe som helst, så spørsmålet er om det i det hele tatt er noe å diskutere, sier han til ITV.

