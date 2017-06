VM-kuppet: Russisk gasselskap er Putins brikke for å styre fotballen i Europa

ANNONSE

Dette er sak 10 av 11 i en dokumentarserie om hva som egentlig skjedde da Russland ble tildelt fotball-VM i 2018.

For et år siden så samarbeidet mellom FIFA-presidenten og UEFA-presidenten ut til å være rosenrødt. Men i etterkant har forholdet deres surnet. Årsaken er fotball-VM i Russland.

Russisk innflytelse på valget av UEFA-president

I fjor avslørte fotballmagasinet Josimar hvordan Russland påvirket valget av UEFA-president, og at FIFA-president Gianni Infantino taust ga sin støtte til den ukjente sloveneren. Også i den sammenheng spilte de nordiske fotballforbundene en sentral rolle.

En nordisk fotballeder fortalte da til Josimar at det var viktig for Russland at andre og mer demokratiske land ga sin støtte til Russlands kandidat, som var Aleksander Ceferin, fordi det ville gi kandidaten mer legitimitet enn om Russland var først ute med å støtte kandidaten.

Like før Champions League-finalen mellom Real Madrid og Atlético Madrid i Milano 28. mai 2016 møtte Aleksander Ceferin til et lukket møte for å presentere seg for de nordiske fotballpresidentene.

På møtet fikk Ceferin, som på det tidspunktet ennå ikke hadde lansert seg som presidentkandidat, en sterk anbefaling fra Kjetil Siem. Nordmannen hadde akkurat gått av som generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF) og ventet på en toppjobb i FIFA som FIFA-presidentens strategiske rådgiver.

Kjetil Siem har i etterkant benektet påstander om at han snakket på vegne av FIFA-presidenten på dette møtet, men flere kilder Nettavisen og Ekstra Bladet har snakket med sier det er utenkelig at en som var tiltenkt en jobb nært FIFA-presidenten kunne gå ut med slik støtte uten FIFA-presidentens samtykke. Åpen støtte ville i så fall betydd at FIFA-presidenten brøt FIFAs etiske regelverk om inngripen i valg i regionale fotballforbund.

Seks dager etter dette møtet sendte de nordiske fotballforbundene ut en pressemelding der de støttet Aleksander Ceferin som ny UEFA-president, selv om Ceferin ennå ikke hadde lansert sitt kandidatur eller snakket om hva han ville gjøre som president hvis han ble valgt.

Argumentet var at Ceferin ville bidra til reformer og fornyelse av UEFA. Den norske fotballpresidenten Terje Svendsen innrømmet i etterkant at han ikke visste mye om den slovenske kandidaten.

Møte med russerne

Fem dager etter den nordiske pressemeldingen dro Aleksander Ceferin til Moskva for å møte den russiske sportsministeren og presidenten i det russiske fotballforbundet Vitalij Mutko og elleve andre fotballforbund som også stilte seg bak Ceferins kandidatur.

En sentral nordisk fotballeder sa før valget av Ceferin at det var et smart strategisk trekk av Russland å la de nordiske landene gå foran i denne prosessen. Ceferin skal ha sagt i et intervju i den slovenske avisen Delo at det var de nordiske landenes støtte som var årsaken til at han stilte som presidentkandidat.

Men mye tyder på at denne prosessen startet lenge før de nordiske landene meldte seg på i presidentkampen. I et intervju til den italienske avisen La Stampa sa den italienske fotballpresidenten Giorgio Tavecchio at han i mars 2016 ble ringt opp av visepresidenten i det tyrkiske fotballforbundet og bedt om å møte i Istanbul.

I saken hos La Stampa hevder Tavecchio at han traff Vitalij Mutko, samt lederen for det armenske fotballforbundet, og Aleksander Ceferin. Tavecchio sier han ble bedt om å støtte Russland i arbeidet med å finne en ny arvtager for Michel Platini, som var avsatt som president, mistenkt for korrupsjon.

Denne historien sammenfaller med informasjonen den slovenske avisen Ekipa24 kom med rett etter at Aleksander Ceferin ble valgt som UEFA-president på den ekstraordinære UEFA-kongressen i Athen i september 2016.

Den slovenske kommentatoren skriver at han i mars 2016 ble oppringt av en kilde som kunne fortelle at Aleksander Ceferin allerede da var sikret seieren etter et møte mellom flere fotballforbund i et land på Balkan.

På telefon bekrefter den slovenske kommentatoren denne historien og sier at det var en pålitelig kilde med gode kontakter i fotballen som kom med denne opplysningen, men at han ikke vil fortelle hvilket land telefonringeren var fra eller i hvilket land beslutningen ble tatt.

Gazproms innflytelse

Ved siden av å drive et spill i kulissene i UEFA for å få innflytelse i europeisk fotball, benytter Russland også økonomiske ressurser for å oppnå dette.

Gazprom er Europas mektigste fotballsponsor og verdens største produsent av naturgass, og har direkte forbindelser til Russlands president Vladimir Putin.

Ikke bare fordi den russiske staten eier 51 prosent av aksjene, men fordi ledelsen i selskapet også har hatt sentrale verv i russisk politikk. Blant tidligere styreledere i Gazprom finner vi for eksempel tidligere statsminister Viktor Zubov og tidligere president Dmitrij Medvedev. Dagens styreleder er Alexeij Miller, han er tidligere vise-energiminister i Russland.

Ifølge journalisten Manuel Veth, som står bak fotballnettstedet Futbolgrad, og som er ekspert på koblingen mellom russisk fotball og politikk, er Gazproms fotballsatsing en del av en russisk kampanje for å bedre sitt image.

Ved siden av å satse strategisk på europeiske klubber er Gazprom også en av FIFAs hovedsponsorer, sponsor av UEFA Champions League og en av hovedsponsorene av fotball-VM i Russland.

- Det er av politisk-strategiske grunner, sier Manuel Veth til Nettavisen og Ekstra Bladet.

Dette engasjementet startet i 1999 da Gazprom ble hovedsponsoren til Zenit St. Petersburg, og den nådde sitt foreløpige høydepunkt da Zenit vant UEFA-cupen (dagens Europa League) mot Glasgow Rangers i 2008. Engasjementet i Gazprom ble ifølge Veth sett på som et eksperiment for å fremme Gazprom, St. Petersburg og Russland gjennom fotballen.

Et skifte



Manuel Veth hevder at fotballsatsingen til Gazprom markerte et skifte fra russiske investeringer i bank- og finanssektoren til å satse på eksport av naturressurser, en endring som president Vladimir Putin sto som pådriver for helt fra han kom til makten i Kreml tidlig på 2000-tallet. Denne satsingen har ført til at Gazprom i dag er verdens største eksportør av naturgass.

I 2005 tok Gazprom over som eneaksjonær i Zenit St. Petersburg, da daværende formann David Traktovenko solgte seg ut av klubben og gikk av som formann. I dag eier Traktovenko den australske klubben Sydney FC, en klubb han kjøpte fra den australske milliardæren Frank Lowy, som spilte en sentral rolle i kampen om å få VM i 2018 og 2022. I 2005 ble Zenit St. Peterburg Russlands rikeste klubb.

Etter dette har Gazprom etablert seg som den sterkeste investoren i europeisk fotball. I 2007 ble Gazprom hovedsponsoren til den tyske klubben FC Schalke 04 og i den forbindelse fikk vi se et eksempel på den direkte koblingen mellom makteliten i Kreml og Gazproms fotballsatsing.

Da den tyske keeperen Manuel Neuer ble solgt fra FC Schalke 04 til Bayern München i 2011 skal Vladimir Putin ifølge den tyske avisen Die Welt, personlig ha grepet inn for å få Neuer til å bli i Schalke og han skal ha ringt klubbledelsen for å få dem til å stoppe salget. Salget ble ikke stoppet, og Neuer byttet ut Schalke 04 med Bayern München.

I 2010 gikk Gazprom inn som hovedsponsor i den serbiske klubben Røde Stjerne Beograd og i 2012 gikk de inn i en energiavtale med Roman Abramovitsj og Chelsea, som har nære forbindelser til Vladimir Putin, og som var en sentral person i Russlands VM-søkerkomité.

Ifølge Manuel Veth ønsker Gazprom og russiske myndigheter med disse investeringene å få innflytelse på ikke-russiske fotballklubber og fotballforbund. Strategien med å kjøpe seg innflytelse i ikke-russiske fotballklubber ligner strategien Gazprom bruker for å få innflytelse i ikke-russiske energiselskaper og hos myndigheter i andre land, ifølge Veth.

Nye avsløringer

De siste månedene har det oppstått konflikt mellom FIFA-president Gianni Infantino og UEFA-president Aleksander Ceferin. Årsaken er fotball-VM i Russland.

Konflikten dreier seg om bruk av nordkoreanske arbeidere og om hvem som har ansvaret for at brudd på menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter ikke skjer under byggingen av VM-anleggene i Russland.

Fotballmagasinet Josimar avslørte tidligere i år at 110 nordkoreanske arbeidere har blitt brukt i byggingen av Zenit Arena i St. Petersburg, en arena som skal brukes under fotball-VM neste år. Arenaen blir også brukt under prøve-VM i Russland.

Arbeidsforholdene for arbeiderne beskrives av Josimar som slavelignende og boforholdene skal være elendige. Det er også påstander om manglende utbetalinger.

Den britiske avisen The Guardian fulgte opp med en artikkel i juni som viste at forholdene var verre enn det Josimar hadde beskrevet og den tyske TV-stasjonen ARD avslørte i etterkant at det også var brukt nordkoreanske arbeidere under byggingen av VM-stadion i Moskva.



Uvitende UEFA-president

Konflikten mellom UEFA og FIFA over fotball-VM i Russland startet på UEFA-kongressen i Helsinki i april i år. Da konfronterte Nettavisen og Ekstra Bladet de norske og danske fotballpresidentene med hvilke tiltak de ville sette i verk etter avsløringene om kritikkverdig bruk av nordkoreanske arbeidere på russiske VM-stadioner.

- Vi (de nordiske fotballforbundene, red.anm.) kommer til å gjøre en henvendelse til FIFA og be dem om å ta kontakt med Russland og understreke at dette er uakseptabelt, uttalte Svendsen til Nettavisen.

Den nyvalgte UEFA-presidenten Aleksander Ceferin reagerte på en helt annen måte.

Både på FIFAs hjemmesider og på hjemmesiden til fotball-VM i Russland står UEFA-presidenten oppført som lederen for Organizing Committee of FIFA Competitions. Det betyr at han har hovedansvaret for å sørge for at organiseringen av alle FIFA-turneringer går riktig for seg, også fotball-VM i Russland.

Aleksander Ceferin tok over dette vervet fra den forrige UEFA-presidenten, Michel Platini.

På hjemmesiden til den russiske organisasjonskomiteen står det i klartekst at Ceferins komité har ansvaret for VM i Russland 2018.

Da Nettavisen stilte spørsmål på pressekonferansen under UEFA-konferansen i Helsinki om hvilke reaksjoner UEFA-presidenten ville foreslå overfor Russland for bruddene på menneskerettighetene som var avslørt, nektet UEFA-presidenten at han i det hele tatt var formann for denne komiteen. Han nektet også for at han hadde hørt om bruk av nordkoreanske arbeidere under byggingen av VM-stadionet i St. Petersburg.

FIFAs mediesjef, Hans Hultman, bekreftet imidlertid under den samme kongressen at Aleksander Ceferin faktisk var leder for denne komiteen.

SENDTE BREV: Norges fotballpresident, Terje Svendsen, og flere andre nordiske fotballedere sendte et brev til FIFA-president Gianni Infantino.

Nordiske forbund sender brev

Situasjonen ble enda mer spesiell etter at fire nordiske fotballpresidenter (Norge, Sverige, Danmark og Island) 16. mai i år – over to måneder etter UEFA-kongressen – sendte brev til FIFA-president Gianni Infantino om situasjonen i Russland. Der ba de om en redegjørelse for hva FIFA hadde foretatt seg i sakens anledning.

Nettavisen og Ekstra Bladet var de første mediene som fikk tak i brevet fra de fire nordiske forbundene og svarbrevet fra FIFA-president Gianni Infantino på henvendelsen fra de de nordiske presidentene. Ekstra Bladet var den første publikasjonen som omtalte disse brevene.

I brevet bekrefter FIFA-presidenten at FIFA i lengre tid har visst om forholdene som beskrives i Josimars reportasje etter selv å ha gjennomført undersøkelser i september og november 2016. I brevet står det blant annet:

«Mange av de uheldige menneskerettsbruddene beskrevet i Josimar-artikkelen ble oppdaget under våre undersøkelser ved Zenit Arena i St. Petersburg i september og november 2016. De identifiserte bruddene inkluderer problemer knyttet til helse og sikkerhet, betaling i rett tid, samt bosted. Som en følge av det relativt høye antallet brudd funnet i St. Petersburg, sammenlignet med andre FIFA-VM-stadioner, og grunnet fatale ulykker som har funnet sted på byggeplassen, har FIFA og den lokale organisasjonskomiteen (LOC) bedt entreprenøren om å ta øyeblikkelige grep for å rette problemene».

I brevet bekrefter Infantino også at det under en inspeksjon gjennomført 22. og 23. november 2016 ble funnet sterke bevis for at det var arbeidere fra Nord-Korea på byggeplassen i St. Petersburg.

Saken ble, ifølge brevet fra Infantino, tatt opp med det aktuelle selskapet og entreprenøren. Ved inspeksjonen som ble gjennomført i mars 2017, ble det konkludert med at det ikke lenger var arbeidere fra Nord-Korea til stede på byggeplassen.

FIFAs konklusjoner fikk støtte av fagforeningen Building and Woodworkers' International (BWI) som gjennomførte undersøkelser ved byggeplassen. Infantino skriver at det har blitt tatt grep for å forhindre bruken av arbeidere fra Nord-Korea, samt å bedre arbeidsforholdene ved anleggene.

Disse påstandene er det senere sådd tvil om av menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

FIFAs brev til de nordiske presidentene fikk UEFA-presidenten til å reagere kraftig og han sendte selv et eget brev til FIFA-presidenten der han fortalte om hvor misfornøyd han var med at han fikk informasjon om slike forhold gjennom media og ikke direkte fra FIFA.

KONTROVERSIELT: Arbeidet med Zenit Arena i St. Petersburg har blitt utsatt for kritikk etter avsløringer i fotballmagasinet Josimar.

FIFA overrasket over UEFAs reaksjon

Til Nettavisen og Ekstra Bladet sier en kilde som jobber tett på FIFA-president Gianni Infantino at FIFAs ledere er meget overrasket over Aleksander Ceferins reaksjon.

Kilden ønsker ikke å bli navngitt i frykt for at det skal forsterke konflikten mellom FIFA og UEFA.

Teknisk sett er Aleksander Ceferin bare ansvarlig for at VM-arrangementet er i rute og ikke selve bygningsarbeidene eller kontraktsforhold mellom entreprenører og den russiske VM-komiteen, men kilden sier til Nettavisen og Ekstra Bladet at han som UEFA-president burde tatt et selvstendig ansvar for å sjekke om alle påstandene som kom om et medlemsland var korrekte eller ikke.

Les alle sakene i serien her: Nettavisen-dokumentar: Slik kuppet Russland VM

