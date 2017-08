Walker utvist, men City slo tilbake etter historisk Rooney-scoring

Det manglet ikke på dramatikk i mandagens toppkamp på Etihad. I hovedrollene: Wayne Rooney (31) og Kyle Walker (27).

MAN. CITY - EVERTON 1-1:

Everton berget til slutt ett knallsterkt bortepoeng mot Manchester City mandag kveld.

Men det var så vidt.

For etter at Wayne Rooney hadde sendt gjestene i ledelsen i første omgang, var det omtrent spill mot ett mål resten av kampen, og det var Everton som hang i tauene.

Da Raheem Sterling utlignet åtte minutter før slutt var det stor sjanse for at City skulle snu kampen til seier.

Og det til tross for at Ronald Koemans mannskap lenge spilte 11 mot 10 mann etter at en korttenkt Kyle Walker så det røde kortet mot slutten av første omgang.

Den tidligere Tottenham-backen pådro seg to gule kort på to minutter rett før pause og ble utvist på klønete vis.

City-overtaket til tross, det endte med 1-1 etter en fartsfylt avlsutning på kampen.

- Tull av Walker

Reprisene ga ikke noe klart svar på om Walker brukte albuen for å skubbe bort Everton-unggutten Dominic Calvert-Lewin i forkant av det røde kortet, og ekspertene var delte om dommeren gjorde rett eller ikke. Uansett måtte City spille resten av kampen med ti mann.

- Det var trolig ikke gult, men uansett noe tull å gjøre av Walker bare minutter etter at han fikk sitt første gule, kommenterer BBC-korrespondent John Murray.

Han møtte stor motstand i TV 2s Premier League-studio. Der var de samstemte i at det andre gule kortet var feil.

Walker, som hadde fått 0 røde kort på 329 kamper for Tottenham og England, ble uansett utvist i sin andre kamp for Manchester City.

Uavgjort-resultatet gjør at begge lag har fått en godkjent start på sesongen med fire poeng hver.

FØLELSER: Dette bildet sier mer enn 1000 ord.

Fikk Shearer-hilsen

Nå har Wayne Rooney scoret 200 mål i Premier League, en prestasjon bare fotballikonet Alan Shearer har klart før ham (260 mål).

Via Premier Leagues offisielle twitterkonto har Shearer allerede sendt Rooney en hilsen mandag kveld.

- Gratulerer med å score 200 mål i Premier League, Wayne! Hvor har du vært, mann? 200-målsklubben har vært en ensom plass de siste årene. Bra gjort, jeg er sikker på at du har noen mål til i deg, sier Shearer i en videohilsen du kan se her.

Rooney ble selvsagt spurt om milepælen etter kampen.

- Det var et stort øyeblikk, og forhåpentligvis kommer det mer i fremtiden, sier Rooney om å ha passert den magiske 200-grensa.

Everton-manager Ronald Koeman roser spissen for å ha blitt med i den eksklusive klubben.

– Det overrasker meg ikke at han scorer. Vi er veldig glade for at han er tilbake i Everton, sier Everton-manageren.

Han er relativt misfornøyd med ett poeng.

- Med 11 mot ti i 45 minutter burde vi ha vunnet. Vi var taktisk gode og uheldige som fikk scoringen imot på slutten av kampen, mener han.

Første omgang svingte frem og tilbake, og begge lag yppet seg stadig. Manchester City skapte tre store sjanser ved Otamendi, Silva og Aguero, men det var gjestene som skulle få det første målet.

Ti minutter før pause kontret Everton, og Calvert-Lewin fant til slutt Wayne Rooney med en lav ball langs bakken. Rooney timet løpet perfekt og dunket inn 1-0 med en kontant avslutning.

Det kan likevel settes spørsmålstegn ved keeperspillet til Ederson, for Rooneys avslutning gikk rett på den nyankomne City-keeperen.

UTVIST! Her har akkurat Kyle Walker gjort det som resulterte i sitt andre gule kort på to minutter. Det betyr rødt og tidlig dusj. På bakken ligger Evertons Dominic Calvert-Lewin i store smerter.

Og verre skulle det bli for Manchester City. Kyle Walker, som allerede hadde et gult kort fra en situasjon to minutter tidligere, pådro seg sitt andre gule og ble utvist da han rygget inn i Calvert-Lewin.

Gylfi-debut

I pausen valgte Pep Guardiola å gjøre noen grep, og noe overraskende var det Gabriel Jesus som ble ofret da Raheem Sterling ble kastet innpå til andre omgang.

Evertons rekordkjøp Gylfi Sigurdsson (27), som kom fra Swansea forrige uke for svimlende 45 millioner pund, måtte starte kampen på benken. Han fikk spille den siste halvtimen av kampen.

Islendingen fikk lite å gjøre. Selv med ti mann var det City som styrte kampen og rullet opp angrep etter angrep i jakt på utligning. Det ga uttelling åtte minutter før slutt.

Innbytter Sterling fikk ballen etter en dårlig klarering av Mason Holgate, og på volley dunket den tidligere Liverpool-helten inn 1-1 fra ti meter. En vakker scoring, og lagene var like langt.

To minutter før slutt fikk Everton enda mer å tenke på da Morgan Schneiderlin feide ned Aguero og fikk sitt andre gule for farefullt spill.

Med ti mot ti ble det uansett ikke flere scoringer, og kampen ebbet dermed ut på 1-1.

Neste kamp for Guardiola & co. spilles førstkommende lørdag, når Joshua King og Bournemouth venter på bortebane. Everton tar imot Chelsea på Goodison Park dagen etter.

