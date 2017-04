Wangberg reddet uavgjort for Tromsø

ANNONSE

TROMSØ - BRANN 1-1:

I en tett og intens kamp mellom Tromsø og Brann, så Jakob Orlovs mål tidlig i den andre omgangen ut til å bli forskjellen på de to lagene.

I kampens siste ordinære spilleminutt slo likevel Tromsø tilbake. Et hjørnespark fra Morten Gamst Pedersen fant veien til Simen Wangberg foran Brann-målet. Den tidligere Brann-spilleren stanget inn utligningen for Tromsø.

Kampens første omgang var av den jevnspilte sorten, der gjestene fra Bergen spilte seg til de største målsjansene. Nærmest var Fredrik Haugen og Daniel Braaten, der førstnevnte forsøkte seg med et brassespark, mens Braaten viste seg frem med et godt langskudd.

Fornøyd, men ikke fornøyd



Wangberg var fornøyd med å ha berget poeng på slutten, men ikke med prestasjonen.

- Vi ønsker å spille gjennom midten, vi ønsker å sette opp kantene våre. Det var vi ikke spesielt gode på i dag. Det stemte ikke helt, så vi har mye å jobbe med på trening før neste kamp mot Viking. Vi er i gang nå, så det er fint at kampene kommer tett. Det er bare å nullstille, sa Wangberg til NRK.

- Jeg er for så vidt fornøyd med å få ett poeng, men jeg har følelsen av at vi hadde litt for høye skuldre den første timen. Men det er ekstremt stor forskjell på tap og å berge poeng på slutten. Både med tanke på tabellen, men også med tanke på å unngå hjemmetap, sa TIL-trener Bård Flovik.

Sjokkstart

Der den andre omgangen hadde foregått uten mål, fikk den andre omgangen en real sjokkstart.

Allerede før et halvt minutt var spilt, hadde svenske Jakob Orlov rukket å sende Brann i ledelsen. Brann-spissen ble spilt gjennom mot Tromsø-målet, og fikk sendt ballen i mål i en bue over keeper Gudmund Kongshavn.

- En real kalddusj for Tromsø, oppsummerte Eurosports kommentator, Asbjørn Myhre.

Slo tilbake



Selv om målet tidlig i den andre omgangen ga Brann en strålende start på omgangen, var resten av omgangen jevnspilt.

Tromsø følte seg logisk nok presset til å true Branns mål i jakten på poeng på Alfheim. Samtidig hadde Brann forholdsvis god kontroll på det hjemmelaget fant på av offensive sprell.

I kampens siste ordinære spilleminutt glapp det derimot for Brann. Et hjørnespark fra Morten Gamst Pedersen ble headet i mål av Tromsø-kaptein Simen Wangberg. Den tidligere Brann-spilleren reddet dermed ett poeng og uavgjort for Tromsø.

