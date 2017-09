Wenger: - Jeg var ikke fristet av Manchester United

Arsenal-manager Arsène Wenger sier han aldri var fristet til å gå til Manchester United etter at klubben forhørte seg om ham i 2002.

Tidligere Manchester United-styreformann Martin Edwards avslører i sin biografi at klubben forhørte seg med Wenger etter at Sir Alex Ferguson besluttet å legge opp som manager etter 2001/2002-sesongen.

Ferguson ombestemte seg imidlertid og fortsatte til 2013, og Wenger sier han ikke angrer på at han ble i Arsenal.

Franskmannen avkrefter at han ble fristet av Manchester-klubben.

– Nei, fordi jeg alltid har vært glad her.

Edwards skriver i sin biografi «Red Glory: Manchester United and Me» at Wenger viste nok interesse for jobben at han møtte Peter Kenyon og ham selv.

– Vårt førstevalg var Arsène, sier Edwards som var styreformann fra 1980 til 2002.

– Vi mente vi hadde den beste kandidaten til å erstatte Alex. Han var helt klart mitt førstevalg. Så vi kom med en forespørsel og Arsène viste litt interesse, interesse nok til å ville møte oss i sitt hus i London for å høre hva vi hadde å si.

Etter Arsenals kamp mot Bournemouth lørdag, sa Wenger at han avslo Manchester Uniteds tilbud som følge av hans kjærlighet til Arsenals verdier.