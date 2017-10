Wenger erkjenner at Sanchez og Özil kan bli solgt i januar

Arsenal-manager Arsène Wenger utelukker ikke salg av Mesut Özil og Alexis Sánchez i januar, men han håper å beholde begge stjernene.

Den tyske midtbaneeleganten Özil er på utgående kontrakt og står fritt til å forhandle med andre klubber når 2017 går over til 2018. Det samme gjelder klubbens desidert største stjerne, Alexis Sánchez.

Så langt har ikke de to ønsket å skrive under forslagene til kontraktsforlengelse som Arsenal har presentert.

Ifølge engelske medier er Arsenal og Özil i ferd med å finne fram til en løsning, men fortsatt er ingenting klart.

- Samtalene går bra. Etter hva jeg kan skjønne ønsker Özil å bli værende i Arsenal. At vi ikke lyktes i å bli enige i fjor er ikke det samme som at han ønsker å dra, sa Wenger til pressen før lørdagens kamp mot Watford.

Går gratis?

Tyskerens agent sa tidligere denne uken at Özil ønsker å spille i Premier League i ytterligere to-tre år, og at samtalene med Arsenal var positive. Samtidig har flere engelske medier spekulert i at Özil er på vei til sin gamle sjef Jose Mourinho i Manchester United.

Både Özil og Sanchez kan forlate klubben gratis etter sesongslutt dersom ikke partene kommer til enighet, men Wenger sier han ønsker å beholde begge spillerne.

Likevel er han klar på at Arsenal muligens må selge stjernene i januar for å begrense klubbens tap.

- Når man er i en sånn situasjon har vi tenkt på alle løsninger, sier Arsenal-sjefen.

- Begge spillerne virker fornøyde, og jeg håper situasjonen snur. Men for øyeblikket er jeg ikke i nærheten av å kunne kunngjøre en ny avtale, sier Wenger.

