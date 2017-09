Wenger tror Liverpool tok ulovlig kontakt med Oxlade-Chamberlain

Nå er Arsenal-manageren glad for at overgangsvinduet stenger før sesongstart neste sommer.

På overgangsvinduets siste dag sikret Liverpool seg Alex Oxlade-Chamberlain fra Arsenal. De røde betalte rundt 35 millioner pund for spilleren som kun hadde et år igjen av kontrakten med Arsenal.

Da Arsenal-manager Arsène Wenger møtte pressen torsdag, i forkant av helgens kamp mot Bournemouth, fikk franskmannen spørsmål om overgangen til Chamberlain og om han trodde Liverpool hadde kontaktet midtbanespilleren på ulovlig vis i forkant av overgangen.

- Selvfølgelig



I sommer har det vært mye snakk om såkalt «tapping up» - det at klubber kontakter en spiller de ønsker og holder samtaler med vedkommende, uten at klubben som eier spilleren har godkjent en slik kontakt. Wenger tror dette har skjedd både med Chamberlain og Alexis Sanchez.

- Jeg er ikke så naiv at jeg ikke tror det skjedde. Har de blitt «tapped up», selvfølgelig, sier Arsenals veteranmanager ifølge Daily Mail.

Chamberlain var i aksjon for nettopp Arsenal mot Liverpool i forrige serierunde, en kamp der de røde vant 4-0 mot et blekt londonlag.

Wenger tror imidlertid ikke at Chamberlain hadde vært i kontakt med Liverpool rett i forkant av den kampen, eller på selve kampdagen.

- Jeg vet ikke om det skjedde før tapet mot Liverpool. På selve kampdagen? Nei, det tror jeg ikke, jeg håper ikke det, sier Wenger.

- Men det er kanskje unngåelig, legger franskmannen til.

Torsdag ble det klart at overgangsvinduet i Premier League fra neste sommer kommer til å stenge før sesongen starter. Det liker Wenger.

- Frankrike spilte mot Nederland på vinduets siste dag. Tror du ikke at spillere hos begge lag fikk telefoner den dagen angående overganger?

- Jeg er ikke naiv nok til å ikke tro det. Det er derfor vi er nødt til å stenge overgangsvinduet før sesongen starter, mener Arsenal-manageren.

Mens Chamberlain ble Liverpool-spiller på vinduets siste dag, hevdes det at en overgang for Alexis Sanchez til Manchester City stoppet opp, på grunn av at Arsenal ikke hadde nok tid til å hente inn en erstatter.

- Ukomfortabel



Klubben skal ha forsøkt å hente inn Monacos Thomas Lemar.

- Lemar er nå i Monaco og har fokus på Monaco. Sanchez er her, og har fullt fokus. Det er mye som skjer de siste timene av et slikt vindu og derfor mener jeg det er riktig at det stenger før sesongstart, sier Wenger.

- Blir spillere «tapped up» på ettermiddagen samme dag de skal spille kamp? Det er ingen fin måte å jobbe på og det gjør meg ukomfortabel.

Wenger er for øvrig ikke den første som antyder at Liverpool har kontaktet spillere på ulovlig vis denne sommeren. Tidlig i vinduet måtte den røde klubben be om unnskyldning til Southampton for det samme.

Manager Jürgen klopp skal angivelig ha møtt med stopperen Virgil van Dijk uten Southamptons tillatelse, noe klubbens hans likte dårlig.