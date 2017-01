West Ham sikret seg Snodgrass

West Ham United bekrefter gjennom Twitter at klubben har kjøpt Robert Snodgrass fra Hull City.

29-åringen har spilt 20 kamper og scoret sju mål for Hull i Premier League denne sesongen. Han har 21 landskamper for Skottland.

Londonklubben opplyser at Snodgrass koster dem 10,2 millioner pund.

Snodgrass har signert en kontrakt som er gyldig fram til sommeren 2020.

Det spekuleres i at denne overgangen vil bidra til at West Ham sier seg villig til å selge Dimitri Payet, som ønsker seg bort fra klubben.

Tidligere denne måneden hentet West Ham også inn den engelske U19-landslagsspilleren Nathan Holland fra Everton.

I am delighted that we have secure our second big signing in January after Robert Snodgrass agreed a 3 1/2 year deal to join the Club.dg pic.twitter.com/qi1vORrap0