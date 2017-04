ANNONSE

West Ham-toppscorer Michail Antonio spiller ikke mer fotball denne sesongen.

En skade i hamstringen gjorde at 27-åringen måtte byttes ut i 1-0-seieren over Swansea nylig. Nå er det klart at han må holde seg på sidelinjen i lang tid.

Det skriver både BBC og Sky Sports torsdag.

West Ham-manager Slaven Bilic bekrefter at landslagsspiller Antonio ikke spiller mer i 2016/2017.

Engelskmannen har en skade på baksiden av låret. Antonio måtte byttes ut fem minutter før pause mot Swansea.

- Han har en betydelig skade. Han er ute resten av sesongen, sier Bilic.

Antonio har scoret ni mål for «The Hammers» denne sesongen. Han kom fra Nottingham Forest i 2015.

West Ham ligger på 14.-plass i Premier League etter 32 spilte kamper.

(©NTB)