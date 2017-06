Wikestad om Liverpool-fadesen: - Pinlig for klubben

ANNONSE

Onsdag kveld kom nyheten om at Liverpool trekker sin interesse i Southampton-stopperen Virgil van Dijk. Det var Merseyside-klubben selv som bekreftet dette via en pressemelding på sin offisielle nettside.

Tidligere denne uken kom det ut i pressen at van Dijk nærmet seg en overgang til den røde klubben og at nederlenderen var villig til å velge Liverpool foran klubber som Manchester City og Chelsea.

Det var imidlertid denne lekkasjen som fikk Southampton til å reagere og klubben skal ha anmeldt Liverpool til Premier League-ledelsen, for det de mente var ulovlige metoder i jakten på deres stjernespiller.

Nå har Liverpool lovet at de ikke vil forfølge overgangen.

Ifølge journalist Sam Wallace i storavisen The Telegraph skal det ha vært Liverpools eiere, med John W. Henry i spissen, som tok avgjørelsen om at Liverpool skulle legge ut den nevnte pressemeldingen onsdag kveld.

Liverpool-eierne skal ha vært i samtaler med Southampton tidligere samme dag, for å beklage seg, men fikk klar beskjed om at en offentlig beklagelse var påkrevd for at Southampton skulle vurdere å droppe saken.

- Redd for konsekvenser



Eier Henry og hans høyre hånd i Liverpool, Mike Gordon, skal ha snakket direkte med Southamptons formann, Ralph Kreuger og klubbens daglige leder Les Reed. De to skal ha vært klar over at van Dijk var i samtaler med flere klubber, men da det ble offentlig kjent gjennom media at stopperen var i ferd med å velge Liverpool, følte de at ting hadde gått for langt.

Bevisene i saken skal ha vært så klare, at Liverpool ble tvunget til å trekke seg fra en eventuell avtale med Premier League-rivalen for spilleren.

Kasper Wikestad, som kommenterer Premier League for TV 2, føler seg trygg på at Liverpool fryktet konsekvensene ved å gå videre med en slik overgang. Hadde det endt med en sak mot Merseyside-klubben kunne det for eksempel ha endt med en utestengelse fra å registrere nye spillere.

- De har helt sikkert vært redd for konsekvenser og derfor tatt den linjen de har gjort nå. Det er en spesiell sak og det tyder på at Liverpool har gjort noe som kan spores tilbake til dem, sier Wikestad til Nettavisen.

- Jeg kan ikke huske en slik utvikling før, selv om spillere ofte blir «tappet opp». Enten blir klubbene fersket for det, eller så går det greit. Men akkurat denne vendingen var overraskende. På den andre siden kan det hende at Liverpool kan ha ombestemt seg litt og tenkt at dette blir fryktelig dyrt, så de tok heller den veien ut, slik at alle ble fornøyd.

- Pinlig for klubben



Wikestad påpeker at Liverpool de siste årene har hentet en rekke spillere fra nettopp Southampton, og tror dette kan ha irritert kystklubben.

- Det kan hende at det ligger noe mellom klubbene, som er grunnen til at Southampton tar den linjen. Samtidig ønsker Liverpool å forhandle med dem om spillere i framtiden og er ikke villig til å brenne alle broer.

TV 2-profilen mener likevel at Liverpool står igjen med svarteper utad.

TV 2-KOMMENTATOR: Kasper Wikesatd.

- Dette er ganske vanlig, og klubbene kommer stort sett unna med det. Den selgende klubben får som regel den prisen de vil ha og den kjøpende klubben får spilleren de vil ha, men når Liverpool nå er tatt med hendene nede i kakeboksen, er det selvfølgelig pinlig for klubben, mener han.

- Jeg er likevel ikke så sikker på om Liverpool har gjort noe annet enn det som er ganske vanlig. Men det sies at Jürgen Klopp har møtt med spilleren, uten at et bud er akseptert, og det er et klart regelbrudd.

- Trenger ikke selge



The Telegraph skriver at denne fadesen kan få konsekvenser for klubbens nye sportsdirektør, Michael Edwards, og det er ventet at han må svare for seg overfor klubbens eiere. Dette var en av de første store overgangene som Edwards har jobbet med, siden han ble ansatt i rollen hos Liverpool.

Ifølge Sam Wallace så viser denne saken at de selgende klubbene ikke lenger er villig til å la seg herse med av større klubber når det kommer til overganger og Southampton er klare på at de ikke vil selge stopperen.

- De nest største klubbene er ikke avhengig av å selge spillere, de håver inn over en milliard i TV-penger og de siste årene har vi sett at klubbene har holdt igjen spillere mot deres vilje. De nest største klubbene trenger absolutt ikke å selge, men ting rundt gjør det selvsagt vanskeligere.

Wallace i The Telegraph skriver videre at den klubben som ønsker å sikre seg van Dijk i sommer, trolig må ut med et rekordbeløp for en stopper og det er snakk om en pris på rundt 60 til 70 millioner pund. Klubbene som ønsker å hente van Dijk må også gå fram mer diskret enn Liverpool.

Utelukker ikke Liverpool



Wikestad tror det fortsatt er gode sjanser for at van Dijk bytter klubb i dette overgangsvinduet, og utelukker heller ikke helt en overgang til Liverpool, til tross for det som har skjedd mellom partene.

- Jeg tipper at det foreligger en muntlig enighet om ting. Van Dijk ser at han er i en gullalder, og at han har spilt seg opp et rykte som gjør at han kan få den store overgangen som han ønsker seg. Men han skjønner nok også at det er et par ting som må innfris for Southamptons del, sier han.

HET POTET: Southampton-forsvarer Virgil van Dijk.

- Jeg tror at han kommer til å forsvinne, og for all del det kan bli Liverpool, men flere er interessert, sier TV 2-profilen til Nettavisen.

Chelsea og Manchester City er også koblet med spilleren.

Det er en kjent sak at Liverpool jobber på spreng for å få inn en ny midtstopper i dette vinduet og Wikestad tror van Dijk hadde vært prefekt.

- Han hadde vært veldig bra for Liverpool. Han er god i begge bokser og spesielt i egen boks, der Liverpool trenger en tilstedeværelse.

- Liverpool trenger en sjef i midtforsvaret, det er alle enig om, og det kommer de til å fortsette jakten på. De har midler, Champions League. størrelsen på klubben og alt det å lokke med, så det kommer nok inn noen i løpet av sommeren, men det gjelder å treffe, sier Wikestad.

P.S. Liverpool ble tidligere i år dømt for brudd på reglene ved signeringer av akademispillere og er utestengt fra å hente inn nye unggutter i to år. Det andre året er imidelrtid betinget.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!