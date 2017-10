Willy Caballero (36) reddet Chelsea

Chelsea er videre til kvartfinale i ligacupen. Det kan de i stor grad takke sin 36 år gamle reservekeeper for.

CHELSEA - EVERTON 2-1:

Chelsea vant 2-1 etter scoringer av Antonio Rüdiger og Willian. Men det kunne fort gått svært annerledes om ikke reservekeeper Caballero hadde vært i det umulige hjørnet.

Willy Caballero, som kom fra Manchester City før sesongen, fikk sjansen fra start i ligacupoppgjøret mot Everton da klubben sparte den soleklare førstekeeperen Thibaut Courtois.

- Kan takke Caballero

Og den 36 år gamle argentineren tok vare på sjansen. Ved flere anledninger reddet han store Everton-sjanser med fantastiske keeperprestasjoner.

- Hvis Chelsea går videre vil de kollektivt takke Willy Caballero, sa kommentator Arnstein Friling på Viasat etter at sisteskansen reddet forsøk etter forsøk.

Chelsea-sjef Antonio Conte mener guttene hans presterte godkjent i onsdagens kamp.

- Jeg så mye positivt i kveld, og jeg er fornøyd med prestasjonen, sier han i et intervju sendt på Viasat 4.

Nå har David Unsworth (44) ledet Everton til to tap av to mulige. Den tidligere stopperen har fått det midlertidige manageransvaret etter at Ronald Koeman fikk sparken.

44-åringen tar med seg mye fra onsdagens kamp.

- Vi liker ikke tape, så vi er ikke fornøyde. Men spillerne kunne ikke ha gjort mer enn de gjorde i dag. Dette kan vi bygge videre på, sier Unsworth etter kampen.

GOD: Willy Caballero sto en av sine beste kamper onsdag kveld. Det kan Chelsea være glade for.

Kampen var 26 minutter gammel da Chelsea tok ledelsen. På en corner dukket Antonio Rüdiger opp og headet inn 1-0 for hjemmelaget.

I det som lenge var en sjansefattig kamp tok det nærmere en time før Everton lagde trøbbel for vertene på Stamford Bridge. Men da skjedde det til gjengjeld mye på en gang.

Først gjorde Caballero en god redning da ballen plutselig havnet hos Wayne Rooney på fem meter. United-spissens avslutning ble reddet fint av Chselseas sisteskanse for kvelden.

Et minutt senere var Caballero igjen innblandet, men denne gangen med negativt fortegn. Chelsea-keeperen fikk et tilbakespill i presset situasjon, og på klønete vis spilte han ballen rett ut til Aaron Lennon på sekstenmeteren.

- Hva i all verden skjer?



Heldigvis for Chelsea fikk Lennon ballen for langt foran seg, og dermed slapp hjemmelaget med skrekken.

- Hva i all verden er det som skjer i Chelsea-forsvaret, utbrøt kommentator Arnstein Friling etter den merkelige situasjonen.

Caballero fikk mer å henge fingrene i kort tid senere. Først reddet han headingen fra Phil Jagielka på fantastisk vis, før han minuttet senere var lynraskt nede og reddet skuddet til Kevin Mirallas med en fantastisk reaksjon.

To minutter på overtid satte Willian spikeren i kista med sin 2-0-scoring etter først å ha spilt vegg med Alvaro Morata.

Da hjalp det lite at Everton fikk et trøstemål med Dominic Calvert-Lewin fire minutter på overtid.

Dermed er det blåtrøyene som skal spille kvartfinale i ligacupen.

Begge lag sparte for øvrig flere av sine viktigste spillere i onsdagens kamp. Både Fabregas, Pedro og Alvaro Morata satt på benken fra start for Chelsea, mens Everton sparte viktige brikker som Michael Keane og Gylfi Sigurdsson.

Allerede lørdag skal Chelsea igjen i aksjon. Da venter Bournemouth til tøff bortekamp i Premier League. Everton møter Leicester på bortebane dagen etter.

