Malmö-trener Magnus Pehrsson bekrefter at søndagens kamp mot Häcken blir Wolff Eikrems siste kamp for Malmö.

Magnus Wolff Eikrem forlater Malmö etter at kontrakten går ut ved nyttår. Det bekreftet klubbens trener, Magnus Pehrsson overfor Fotbollskanalen onsdag.

Nordmannen har spilt for den svenske klubben siden 2015, og kommer nå til å være på jakt etter et nytt sted å spille fotball.

Eikrem og Malmö har allerede vunnet Allsvenskan denne sesongen, noe de også gjorde forrige sesong.

Spiller trolig mot Häcken



Den tidligere Molde-profilen har også vært innom klubber som Manchester United, Heerenveen og Cardiff i løpet av karrieren.

Ifølge Pehrsson er målet at Wolff Eikrem får spilletid i søndagens kamp mot Häcken.

- Det hadde vært fint at Magnus hadde fått minutter i sin siste kamp. Man kan aldri være 100 prosent sikker, men det er målet, sier Pehrsson til Fotbollskanalen.

Nettavisen har tatt kontakt med Eikrems agent, Jim Solbakken, for en kommentar om nordmannens klubbfremtid, men har i skrivende stund ikke fått svar.

Også lagkamerat Jo Inge Berget ligger an til å forlate Malmö, og skal ifølge Expressen være på vei til MLS og Orlando City.

Aftonbladet måtte beklage

I sommer måtte den svenske avisen Aftonbladet beklage etter å ha publisert en artikkel om at Wolff Eikrem var på vei bort fra Malmö. Avisen pekte på at nordmannen hadde spilt få kamper under Pehrssons ledelse, men det viste seg senere å være på grunn av en skade.

Avisen siterte også en kilde i klubben på Wolff Eikrems misnøye, og slo fast at han ikke ønsket å spille noe mer for Malmø.

