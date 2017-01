Ydmyket Guardiola trodde ikke det han så

ANNONSE

EVERTON - MANCHESTER CITY 4-0:

Everton vant hjemme mot Manchester City i Premier League søndag ettermiddag. Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, unggutten Tom Davies og nykommeren Ademola Lookman scoret målene.

Det betyr at de lyseblå nå er hele ti poeng bak Chelsea, som topper Premier League-tabellen etter at 21 serierunder er spilt.

Da Kevin Mirallas satte inn Evertons andre mål rette etter pause, var det liten tvil om at City-manager Josep Guardiola var misfornøyd med det han fikk se, og spanjolen så tydelig opprørt ut, der han satt på benken.

- Frustert



Det virket ikke som Guardiola trodde det han var vitne til.

- Guardiola har blitt gråere i skjegget i løpet av tiden i Manchester City, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad om managerstjernen.

Ståle Solbakken i TV 2s studio merket seg en passiv City-sjef.

- Ydmykelsen er komplett. Pep Guardiola har mye han må jobbe før Tottenhamkampen, sier FC København-treneren.

- Jeg synes han signaliserer under kampen at han ikke klarer å skjule frustrasjonen sin. Han bruker de siste fem minuttene på å snakke med fjerdedommeren. Guardiola pleier å sto oppe under kampene og leve med, men etter 2-0-scoringen sitter han hele omgangen og er passiv. Det er et dårlig signal, mener Solbakken.

Everton på sin side er nå oppe i 33 poeng etter 21 kamper.

Lukaku scoret

12 minutter var spilt da Raheem Sterling ropte på straffe. Kevin De Bruyne spilte fram til Sterling i boksen, og den raske engelskmannen forsøkte å runde keeper Joel Robles, men ble hektet opp og mistet kontrollen. Dommer Mark Clattenburg vinket spillet videre.

Farlig ble det også da Sergio Agüero fikk ballen ute på kanten etter 23 minutter og Mason Holgate la argentineren i bakken like utenfor 16-meterfeltet. Frisparket fra David Silva var imidlertid svakt slått.

Like etter vartet De Bruyne opp med nok en god pasning da han spilte David Silva mesterlig fri, men spanjolen fikk ikke dreis på avslutningen.

I det 34. minutt smalt det i andre enden. Kevin Mirallas gikk på et løp og fant ballen. Han så opp, fant landsmann Romelu Lukaku, og den sterke spissen gjorde ingen feil da han sendte ballen i nettmaskene.

Rett før pause fikk City muligheten til å utligne. Gaël Clichy kom rundt på venstre og slo mot Bacary Sagna på andre siden. Franskmannen fikk til en god heading, men unggutten Tom Davies avverget på streken.

SCORET: Tom Davies nettet sitt første mål i Premier League.

Ydmykelse

Andre omgang var bare et par minutter gammel da Everton doblet ledelsen. Ross Barkley sendte Mirallas igjennom og belgieren plasserte ballen ned i hjørnet bak Claudio Bravo i gjestenes mål.

Dermed så det ut til å bli en mørk kveld for Josep Guardiola og hans mannskap på Goodison park. Manageren så misfornøyd ut, der han satt.

Ti minutter før slutt satte unggutten Tom Davies spikeren i City-kista. 18-åringen vant ballen og satte fart fram i banen. Han tok seg forbi både Yaya Touré og Gaël Clichy, før han vippet ballen over Bravo og i mål.

Dette var stortalentets andre kamp fra start i Premier League.

På overtid satte en annen unggutt, nykommeren Ademola Lookman også inn sitt første mål som Everton-spiller og ydmykelsen var total.

Det endte 4-0 på Goodison Park.