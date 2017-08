YouTube-tabbe avslørte Midtsjø-overgang

Blir etter alle solemerker lagkamerat med Jonas Svensson i AZ Alkmaar.

Lørdag meldte den nederlandske klubben AZ at Fredrik Midtsjø er klar for klubben.

Meldingen kom gjennom en fankonto, som postet et videointervju med Midtsjø i AZ-drakt foretatt av klubben selv.

Videoen ble imidlertid slettet fra YouTube, der den lå ute på klubbens offisielle kanal, men alt tyder likevel på at 24-åringen er klar for den nederlandske klubben.

I AZ, som endte på sjetteplass i serien sist sesong, vil han i så fall bli gjenforent med sin tidligere lagkamerat fra Rosenborg, Jonas Svensson.

AZ: Fredrik Midtsjø dukket opp i en video med AZ-klær.

Midtsjø har vært sterkt koblet til AZ Alkmaar den siste tiden, og tidligere denne uken skrev Nederlands største avis, Telegraaf, at klubben var enig med både Rosenborg og Midtsjø selv om en overgang, og at 24-åringen ville sette seg på flyet til Nederland rett etter Europa League-kampen mot Ajax på torsdag for å foreta den medisinske undersøkelsen.

Ifølge avisa er lengden på kontrakten som Midtsjø har signert med AZ på fire år.

Hvor mye AZ betaler for nordmannen er ikke kjent, men Trønder-Avisa meldte tidligere i sommer at klubben var villige til å legge 20 millioner kroner på bordet for å sikre seg Midtsjø.

AZ åpnet sesongen med 2-3-tap for PSV på bortebane, og slo tilbake med 2-0-seier over ADO Den Haag i andre serierunde.

