Yttergård Jenssen og Groningen tok poeng fra Ajax

Etter en målløs første omgang sendte Bryan Linssen Groningen i ledelsen etter 56 minutter.

Tabelltoer Ajax utlignet imidlertid til 1-1 åtte minutter før slutt ved den nederlandske landslagsspilleren Davy Klaassen.

Groningens Samir Memisevic fikk rødt kort tre minutter før slutt for å ha grisetaklet Daley Sinkgraven, men Ajax klarte ikke å utnytte overtallet til å ta med seg alle poengene.

Ajax har etter søndagens kamp fire poeng opp til serieleder Feyenoord, som gikk på et overraskende 0-1-tap mot Sparta Rotterdam søndag. Groningen ligger på tiendeplass på tabellen med 28 poeng etter 25 kamper.

Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Groningen.

Jonas Svensson spilte hele kampen på høyrebacken til AZ Alkmaar da det ble 1-1 mot Excelsior. Et selvmål av Warner Hahn ga AZ ledelsen i første omgang, før Mike van Duinen utlignet til 1-1 for bortelaget etter timen spilt. Svensson pådro seg et gult kort i kampens siste minutt.

Kampen mellom Utrecht og ADO Den Haag endte 1-1.

(©NTB)