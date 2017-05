Yttregård Jenssen-kanon holdt bare til uavgjort

ANNONSE

TROMSØ - STRØMSGODSET 1-1:

Tromsø og Strømsgodset delte poengene etter uavgjort 1-1 på Alfheim søndag ettermiddag.

Ulrik Yttergård Jensen ga Tromsø ledelsen, mens Eirik Ulland Andersen utlignet for gjestene i andre omgang.

FORBANNET: Bård Flovik.

Flovik: - En parodi

Tromsø-trener Bård Flovik var misfornøyd med at laget hans kun fikk med seg ett poeng.

- Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke scorer mål på de sjansene vi har, og jeg er ikke fornøyd med at vi slipper inn det målet. Vi dominerer og har så mange sjanser, at dette skal vi dra i land, konkluderte Tromsø-trener Bård Flovik med overfor Eurosport.

Tromsø-treneren er helt klar på at Tromsø ble snytt for to straffespark. Han mener at både Christian Landu Landu og Aron Sigurdarson.

- Hvis ikke dommerne ser det der, så blir dette en parodi. Hvis ikke det er straffespark, så vet jeg ikke noe som helst. Han blir hindra, ja han legger seg litt tidlig, men det er to straffespark som tar fra oss seieren i dag, sa Flovik.

Tor Ole Skullerud ville ikke si mye om straffesituasjonene, men var brukbart fornøyd med å få med seg ett poeng.

- Etter den førteomgangen, får jeg være fornøyd med at vi snur kampen og klarer å komme tilbake og få med oss ett poeng. Det vi gjorde før pause var dårlig.

Yttergård Jenssen-kanon

Tromsø tok ledelsen etter en halvtimes spill, da Morten Gamst Pedersen dyttet ballen til Ulrik Yttergård Jenssen, som banket ballen i mål fra 20 meter.

Espen Bugge Pettersen er imidlertid neppe spesielt fornøyd med egen innsats i den situasjonen. Den tidligere landslagskeeperen så ut til å slenge seg for tidlig til siden, og ballen føk i nettmaskene.

- Jeg ser treffet, så kommer det et par mann mellom. Da er jeg på vei bortover. Jeg mister sikten ganske kjapt etter treffet, og da er det for sent, forklarte Strømsgodset-keeperen til Eurosport.

Et snaut kvarter ut i den andre omgangen slo Strømsgodset tilbake. En flott kontring endte med at Eirik Ulland Andersen fant Kristoffer Tokstad, som satte inn utligningsmålet.

I og med at Kristiansund vant mot FK Haugesund, faller Strømsgodset ned på kvalikplass etter søndagens eliteserierunde.