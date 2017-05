Zabaleta klar for West Ham

ANNONSE

Den tidligere Manchester City-backen Pablo Zabaleta er klar for Premier League-klubben West Ham. Det bekrefter klubben fredag ettermiddag.

Zabaleta sto uten kontrakt i City etter den nylig avsluttede sesongen.

Han har signert en toårsavtale med klubben.

- Det er en glede å kunne skrive under for West Ham. Jeg kommer til klubben for å ha det gøy og forhåpentligvis får klubben suksess under min tid her, sier argentineren i en uttalelse på klubbens nettside.

Argentineren blir dermed West Hams første signering i dette overgangsvinduet, som åpnet fredag.

32-åringen ble hentet til engelsk fotball av City tilbake i 2008 og spilte godt over 300 kamper og scoret 11 mål for den lyseblå klubben.

I Manchester-klubben var han med å vinne ligaen to ganger (2012 og 2014), samt FA-cupen i 2011 og ligacupen i 2014 og 2016.

Han har tidligere spilt i San Lorenzo og Espanyol.

Backen står med 58 landskamper for Argentinas landslag.

