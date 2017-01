Zaha reagerer på Hangeland-uttalelser

I NRK podcasten «Heia Fotball» trakk tidligere Premier League-profil Brede Hangeland fram et lag med elleve av sine tidligere lagkamerater.

Elleveren ble omtalt som «lazy eleven», altså et lag bestående av de elleve lateste spillerne han har spilt med i løpet av en lang karriere.

Der trekker nordmannen blant annet fram nåværende Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha. De to spilte sammen i londonklubben.

Hangeland sier følgende om den lynraske kantspilleren:

«Han har en fysikk og er så atletisk at potensialet er himmelhøyt. Men han går aldri i gymmen, Han er en festlig fyr, da. Av og til kom han på mandag og sa til meg: «Okay, jeg skal starte programmet mitt i dag». Han hadde bestemt seg i løpet av helgen. Nå skjer det. Så vi gikk sammen til gymmen og da tok han fem armhevinger, et par knebøy eller en benkpress og så gikk han hjem. Det virket som han hadde et nyttårsforsett hver mandag. Nå skjer det, men det skjedde aldri. Tenk hvor god han hadde vært, om han var seriøs», sier Hangeland om kantspilleren.

Hangeland trakk også fram flere andre profiler på sitt lag. Dimitar Berbatov, Craig Bellamy og Emmanuel Adebayor ble også nevnt.

Uttalelsene til Hangeland har vakt stor oppsikt i England og på nettsamfunnet Twitter reagerer Zaha nå på kritikken fra nordmannen.

Zaha skriver følgende om Hangelands uttalelse fredag:

(artikkelen fortsetter under bildet)

- Jeg setter liten pris på at tidligere lagkamerater forteller løgner bare for å holde seg aktuelle. Det er trist, raser Crystal Palace-spilleren.

- Vi har alle forskjellige kropper, og bare fordi jeg ikke alltid er på treningsstudioet, eller gjør det samme som alle andre, betyr ikke det at jeg ikke jobber hardt, skriver den tidligere Manchester United-spilleren.

Uttalelsene fra Hangeland kom altså under «Heia Fotball»-podcasten den 19. januar, men har de siste dagene blitt plukket opp i engelske aviser.

(artikkelen fortsetter under twittermeldingene)

We all have different bodies so because I'm not constantly in the gym or doing the same as someone else doesn't mean I don't work hard ..