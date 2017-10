Zahid og APOEL skapte store problemer for Borussia Dortmund

Borussia Dortmund klarte kun uavgjort på bortebane mot APOEL.

APOEL - BORUSSIA DORTMUND 1-1:

Norske Ghayas Zahid spilte fra start da kypriotiske APOEL var vertskap for Borussia Dortmund i Champions League-gruppespillet tirsdag kveld.

Den tidligere Vålerenga-spilleren tok plass i en offensiv høyremidtbaneposisjon, og gjorde sine saker godt for kypriotene, og satt til slutt igjen med et uavgjortresultat og ett poeng.

To kjappe



I møte med de tyske superstjernene, klarte APOEL og Zahid seg godt, og holdt Mario Götze og kompani til 0-0 til pause. Godt skulle bli til bedre for APOEL i den andre omgangen. Etter omtrent en times spill, tok nemlig hjemmelaget ledelsen.

Mickaël Poté utnyttet mildt sagt uryddig forsvar- og keeperspill fra tyskerne, og sendte hjemmelaget i ledelsen etter 62 minutters spill.

Fem minutter stilnet jubelen hos APOEL-supporterne. Greske Sokratis Papastathopoulos viste stor styrke foran APOEL-målet da han var utilnærmelig i en hodeduell og fikk stanget inn utligningen.

Det viste seg å bli kampens siste scoring, til tross for store målsjanser til begge lagene.

UAVGJORT: Norske Ghayas Zahid (venstre) spilte fra start i tirsdagens uavgjortkamp mot Borussia Dortmund.

Keeperbytte

Like før pause fikk hjemmelaget en real nedtur. Keeper Boy Watermann var aktiv i feltet da han skulle bokse vekk et innlegg. På vei ned så han ut til å miste kontrollen, og landet forkjært på skulderen.

Nederlenderen holdt seg til kragebeinet, og så ut til å ha smerter etter landingen. Watermann klarte ikke å fortsette kampen, og måtte erstattes av Raúl Gudiño.

Til tross for keeperbyttet, klarte APOEL altså å sikre seg ett poeng mot tyskerne.

Dortmund i problemer



Resultatet betyr at Borussia Dortmund for alvor er i trøbbel når det gjelder ønsket om avansement fra gruppespillet. Etter å ha tapt mot både Real Madrid og Tottenham i de to første rundene, var tyskerne avhengige av seire i begge oppgjørene mot APOEL.

Med uavgjort i Nikosia, ligger APOEL og Borussia Dortmund begge med ett poeng i gruppen, seks poeng bak Real Madrid og Tottenham, som også spilte uavgjort tirsdag kveld.

