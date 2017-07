Zahid reddet Vålerenga fra kalddusj mot Kristiansund

Christoffer Aasbak sendte Kristiansund i ledelsen, men Ghayas Zahid slo tilbake for Vålerenga.

KRISTIANSUND - VÅLERENGA 1-1:

Hjemmelaget kunne juble over ledelse til pause i regntunge Kristiansund, men gjestene fra Oslo våknet i andre omgang. Resultatet ble at de to lagene fikk hvert sitt mål og hvert sitt poeng i mandagens kamp.

Hjemmelaget tok ledelsen



Vålerenga startet kampen best av de to lagene, og både Ghayas Zahid og Bård Finne hadde gode muligheter til å sende oslolaget i ledelsen i løpet av de første ti minuttene av kampen.

Begge forsøkene ble dog stoppet av keeper Sean McDermott i Kristiansund-målet.

Etter 26 minutters spill, var det hjemmelagets tur til å angripe. VIF-keeper Marcus Sandberg fosset ut fra eget mål for å stoppe angrepet. Det lykkes keeperen med, men ble bestraffet med et gult kort og et frispark imot.

Frisparket tok Christoffer Aasbak seg av, og dødballspesialisten sendte like gjerne ballen i mål bak Sandberg.

SCORET: Christoffer Aasbak sendte Kristiansund i ledelsen mot Vålerenga.

Etter målet virket Kristiansund å ha mer selvtillit, og kom flere ganger til målsjanser. Keeper Sandberg virket tilsvarende usikker, spesielt de gangene han valgte å forlate målstreken for å hindre KBK-spillerne.

Slo tilbake

Ti minutter ut i den andre omgangen, var det Vålerengas tur til å juble.

Etter noen rolige og rimelig forsiktige minutter, fikk Ghayas Zahid gleden av å sette inn utligningen for gjestene. Zahid mottok et innlegg fra Robert Lundström, og sendte ballen kontrollert videre inn i målet bak McDermott.

Målet sendte Vålerenga tilbake i oppgjøret, og gjestene fra Oslo forsøkte å ta kontroll over kampen i jakten på seiersmålet.

Samtidig viste Kristiansund at de var giftige med sitt lynhurtige kontringsspill, noe trener Christian Michelsen pekte på i pausen. Like før kampen bikket inn i sine ti siste minutter, satte hjemmelagets Sondre Sørli fart. Sørli fosset fremover på banen, og fikk etter hvert sendt ivei et skudd som snek seg like utenfor Vålerenga-målet.

Selv om begge lag hadde muligheter til å knipe seieren, ble Zahids utligning kampens siste mål. Dermed endte oppgjøret 1-1 med ett poeng til hvert av lagene.