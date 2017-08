Zekhnini fikk sin Serie A-debut

Norske Rafik Zekhnini fikk spille de siste ti minuttene av kampen mot Inter.

INTER - FIORENTINA 3-0:

Norske Rafik Zekhnini fikk søndag kveld sin Serie A-debut da han ble byttet inn da ti minutter gjenstod av kampen mot storlaget Inter. Fiorentina hadde en vanskelig bortekamp på Giuseppe Meazza, og kampen var i praksis avgjort da nordmannen slapp til på banen.

Foran 51.000 tilskuere erstattet Zekhnini Jordan Veretout.

På tross av oppturen med å få debuten, ble det ikke noen poeng på Zekhnini og Fiorentina. Inter hadde full kontroll på gjestene fra Firenze, og vant til slutt 3-0. Zekhnini ble byttet inn like etter at Ivan Perisic hadde scoret kveldens tredje mål.

Mauro Icardi scoret Inters to første mål.

Den norske 19-åringen ble kjøpt fra Odd for det som hevdes å være omtrent 15 millioner kroner tidligere i sommer.

Zekhnini sa nylig i et intervju med Nettavisen at det å debutere var hans mål for sesongen. Det målet har den norske U21-landslagsspilleren nå allerede oppnådd.

- (Stefano) Pioli har bedt meg om å være tålmodig, noe jeg allerede er, og var, klar over. Derfor kommer jeg ikke til å stresse med spilletid i det hele tatt, sa Zekhnini til Nettavisen nylig.

Sampdoria, Hellas Verona og Bologna venter i de tre påfølgende kampene for Zekhnini og Fiorentina, før det blir et nytt storoppgjør - denne gang mot Juventus i slutten av september.