Zekhnini rådførte seg med Aleesami: - Han ga meg råd om hva jeg kunne forvente

Den norske 19-åringen kan få sin Serie A-debut mot storlaget Inter søndag kveld.

Etter å ha blitt kjøpt fra Odd tidligere i sommer, har det norske stortalentet Rafik Zekhnini vært en del av Fiorentinas sesongoppkjøring.

Søndag sesongåpner laget i lilla mot storlaget Internazionale i Milano.

Zekhnini, som har blitt tildelt draktnummer sju, er en del av troppen som har reist til Milano.

- Det har vært morsomt. Jeg har fått mye tillit, og gjort gode kamper, noe jeg setter pris på, svarer Zekhnini på Nettavisens spørsmål om hvordan sesongoppkjøringen har gått.

Nordmannen startet blant annet karrieren i Firenze-klubben med å score etter å ha vært på banen i seks minutter i treningskampen mot Trento.

Lokalavisene Telemarksavisa og Varden har rapportert at Odd fikk omtrent 15 millioner kroner for 19-åringen. Odds daglige leder, Einar Håndlykken, har ved flere anledninger nektet å svare på hvor mye klubben sitter igjen med etter salget.

Rådførte seg med Aleesami

Zekhnini er for tiden eneste nordmann i Serie A, og forteller til Nettavisen at han rådførte seg med landsmann Haitam Aleesami før han takket ja til Fiorentina.

- Ja, jeg snakket med Haitam. Han ga meg råd og slikt om hvordan det var i Italia, hva jeg kunne forvente, og at det å jobbe hardt er det som teller sier Zekhnini, og legger til:

- Det siste visste jeg fra før.

Aleesami fikk sin Serie A-debut for Palermo forrige sesong, og har vært gjennom det samme som venter for Zekhnini denne sesongen. Dog spiller 19-åringen for et lag som er ventet å gjøre det langt bedre enn Aleesamis Palermo. Aleesami og lagkameratene klarte til slutt ikke å hindre et nedrykk til Serie B forrige sesong.

Italiansk fotball er et forholdsvis uvanlig valg for norske fotballspillere. Selv om Norge historisk sett har hatt noen toppspillere i den italienske serien, er det ikke ofte at nordmenn velger å legge karrieren til Serie A.

Zekhnini, som spiller for det norske U21-landslaget, sier han ikke tenkt nevneverdig over nettopp det.

- Det er ikke noe jeg tenker noe særlig på. Jeg er glad for å være her, og jobber hardt hver eneste dag.

RÅD: Haitam Aleesami (venstre) ga Rafik Zekhnini råd om hva han kunne forvente av en overgang til italiensk fotball. Her i duell med daværende Roma-spiller, Mohamed Salah, som senere ble solgt til Liverpool.

- Jeg har ikke blitt så veldig overrasket over så mye. Jeg hadde hørt mye om kulturen før jeg valgte å dra til Italia, så egentlig er alt som forventet. Men det betyr mye å vinne her. Ingenting annet er godt nok, sier Zekhnini.

Selv med råd fra Aleesami, som innehar venstrebacken på det norske landslaget, er Zekhnini klar på hva han synes har vært mest utfordrende med overgangen.

Språket.

I tillegg til treninger med laget, brukes også dagene til språktimer for unggutten.

- Jeg har så vidt begynt med språktimer nå, så jeg har kommet i gang. Jeg kommer til å prøve å lære meg språket så fort som mulig.

Stresser ikke



Molde, Rosenborg og Brann er byttet ut med Roma, Juventus og Napoli. Overgangen fra norsk fotball til italiensk fotball kan være stor, men den tidligere Odd-profilen tror likevel han passe godt inn.

- I Fiorentina spiller vi i en 4-2-3-1-formasjon. Det passer min spillestil veldig bra ettersom jeg kan komme inn i banen, men også være bredt på sidene.

- Jeg er sikker på at dette blir bra, slår Zekhnini fast.

Forrige sesong endte Firenze-klubben på åttendeplass i Serie A, to poeng bak laget som venter på søndag, Inter. Zekhnini er en del av troppen som har reist til Milano, og muligheten for en beintøff Serie A-debut er absolutt til stede for vingen.

Likevel tar han en potensiell debut med knusende ro.

- (Stefano) Pioli har bedt meg om å være tålmodig, noe jeg allerede er, og var, klar over. Derfor kommer jeg ikke til å stresse med spilletid i det hele tatt, sier den norske 19-åringen.

- Men jeg er klar for å ta vare på sjansen når den kommer, legger han til.

FERSK: Stefano Pioli er fersk i jobben som Fiorentina-manager, og har en utfordrende oppgave foran seg.

Store utskiftninger

Zekhninis ankomst til Fiorentina i sommer, er langt fra klubbens eneste spillerkjøp.

Faktisk har manager Stefano Pioli opplevd en nærmest utrolig utskiftning av mannskapet. Selv om italieneren tok over som manager så sent som i begynnelsen av juni, har han fått oppleve at spillertroppen har blitt endevendt.

Federico Bernardeschi (Juventus), Matias Vecino (Inter), Josip Ilicic (Atalanta), Borja Valero (Inter), Ciprian Tatarusanu (Nantes), Hrvoje Milic (Olympiakos), Gonzalo Rodriguez (San Lorenzo) har alle forlatt klubben siden forrige sesong. De to førstnevnte sikret Fiorentina nesten 600 millioner kroner med sine salg. Det åpnet for at laget kunne forsterke troppen.

I tillegg til Zekhnini, har Fiorentina hentet inn navn som Giovanni Simeone, sønn av Atlético Madrid-manager Diego Simeone, fra Genoa, Marco Benassi (Torino), Vitor Hugo (Palmeiras), Jordan Veretout (Aston Villa), Nikola Milenkovic (Partizan), Bruno Gaspar (Vitoria Guimares), Valentin Eysseric (Nice) og Gil Dias (Monaco).

Pioli har med andre ord hatt en utfordrende oppgave med å samkjøre den ferske spillertroppen foran sesongen.

- Det blir en tøff sesong for oss med tanke på mange nye spillere som ikke har spilt så mye sammen, men det er gode spillere alle sammen.

- Jeg stresser ikke, er tålmodig, og venter på min sjanse. Målet for denne sesongen er å debutere i Serie A, og det skal jeg klare, slår Zekhnini fast.

Den muligheten kan altså vise seg å komme allerede søndag kveld mot Inter.

- Jeg tror Rafik med sin fart, skaperevne og gjennombruddskraft vil være en spiller Pioli kan ty til når Viola ligger under, og trenger slike ferdigheter for å snu kampen, men også hvis de leder og ligger lavere på banen. Da er han potensielt kontringsspilleren som kan være med å drepe kamper for Fiorentina, sier Visats Serie A-kommentator, og ekspert, Rolf-Otto Eriksen, til Nettavisen.

- Jeg ser for meg at han får ti minutter her, og 20 minutter der. Og det synes jeg vil være en flott intro for Zekhnini til Serie A. Jeg tro det vil være veldig gunstig for hans egen utvikling. Jeg tror det står for mange foran han i køen til at han kommer til å starte kamper. Jeg ser ikke bort fra at han kan slippe til noen minutter på Giuseppe Meazza i kveld, fortsetter han.

Om Inter viser seg å komme for tidlig for 19-åringen, venter Sampdoria, Hellas Verona og Bologna i de tre påfølgende kampene, før det blir et nytt storoppgjør - denne gang mot Juventus i slutten av september.