Zekhnini scoret etter seks minutter i Fiorentina-debuten

Nordmannen har fått en fin start på tiden i den italienske toppklubben.

FIORENTINA - TRENTO (3-0):

Rafik Zekhnini ble nylig klar for Serie A-klubben Fiorentina. Få dager etter at nordmannen ble avbildet i den lilla drakten, scoret han sitt første mål for klubben.

I onsdagens treningskamp mellom Fiorentina og Trento, tok det Zekhnini bare seks minutter før han hadde scoret sitt første mål i Fiorentina-trøya. Khouma Babacar sendte Firenze-laget i ledelsen allerede etter to minutters spill.

Babacar var også mannen som serverte Zekhnini målsjansen som nordmannen satte i mål, og dermed økte ledelsen til 2-0.

Ianis Hagi økte senere ledelsen til 3-0.

NB: Kampen pågår fortsatt.

Se Zekhninis mål:

Fiorentina viser kampen på sine Facebook-sider, men kampen kan også følges i videovinduet under: